Geely Coolray 2026: Đối thủ nặng ký của xe Nhật, Hàn

SUV đô thị hạng B là một trong những phân khúc sôi động nhất thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, với sự góp mặt của nhiều đối thủ cạnh tranh như Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross, Honda HR-V, Hyundai Creta hay KIA Seltos. Để cạnh tranh sòng phẳng và tìm vị trí, tân binh Geely Coolray 2026 buộc phải lựa chọn cách tiếp cận khác biệt và giá bán, trang bị, khả năng vận hành vẫn là "công thức" quen thuộc được áp dụng.

So với bản tiền nhiệm, Geely Coolray 2026 đã có một số thay đổi về ngoại và nội thất ẢNH: CHÍ TÂM

Giá thấp hơn bản tiền nhiệm, nhiều trang bị tiện nghi

Tháng 3.2025, TASCO AUTO phân phối Geely Coolray với ba phiên bản Standard, Premium và Flagship, đi kèm mức giá dao động 538 - 628 triệu đồng. Mới đây nhất, nhà phân phối này đã trình làng Coolray 2026 (bản nâng cấp giữa vòng đời) ba phiên bản Executive, Premium và Flagship nhưng giá đã điều chỉnh thấp hơn, dao động 499 - 599 triệu đồng.

Thay vì định vị xe ngang bằng các mẫu xe đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc đã có hàng chục năm xây dựng hình ảnh tại Việt Nam, Geely lựa chọn cách tiếp cận thực dụng hơn, chấp nhận bán xe với mức giá cạnh tranh để thu hút khách hàng và từng bước chứng minh chất lượng xe.

Nội thất Coolray 2026 có màn hình trung tâm kích thước 14,6 inch, lớn hơn so với bản tiền nhiệm ẢNH: CHÍ TÂM

Sau lần nâng cấp mới nhất, Coolray 2026 sở hữu diện mạo thể thao và hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau cùng cụm đèn LED trước/sau được tinh chỉnh lại. Không gian nội thất cũng thay đổi nhẹ nhàng ở một vài chi tiết như màn hình trung tâm kích thước tăng lên 14,6 inch; sạc không dây; sưởi và làm mát ghế; cửa sổ trời toàn cảnh; đèn viền nội thất...

Khác với định kiến trước đây về xe Trung Quốc thường sử dụng thiết kế cầu kỳ hoặc "màu mè" quá mức, ngoại hình Geely Coolray 2026 tương đối hài hòa, dễ tiếp cận với nhiều nhóm khách hàng. Và dĩ nhiên, ở khía cạnh trang bị tiện nghi, mẫu xe này nhỉnh hơn so với phần lớn đối thủ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản.

Động cơ mạnh mẽ, nhiều trang bị an toàn

Sau khi trực tiếp cầm lái qua các bài thử trong sa hình, PV Thanh Niên có nhận định về Coolray 2026, trong đó, khả năng vận hành là điểm sáng nhất.

Thay vì dùng động cơ 1.5 lít tăng áp, 3 xi-lanh cũ, Coolray 2026 sử dụng máy 1.5 lít tăng áp 4 xi-lanh có công suất 171 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Thông số này thấp hơn khoảng 5 mã lực so với bản tiền nhiệm, bù lại động cơ êm ái hơn, triệt tiêu rung động hiệu quả so với máy 3 xi-lanh. Xe vẫn dùng hộp số ly hợp kép 7 cấp, truyền sức mạnh đến cầu trước.

Coolray 2026 dùng động cơ xăng tăng áp 1.5 lít 4 xi-lanh, công suất 171 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm ẢNH: CHÍ TÂM

Trải nghiệm thực tế cho thấy Coolray 2026 có phản ứng chân ga khá nhạy, xe tăng tốc nhanh và lanh lẹ ở dải tốc độ thấp. Trong môi trường đô thị, mẫu xe này mang lại cảm giác lái hứng khởi hơn phần lớn các đối thủ sử dụng động cơ hút khí tự nhiên. Khả năng tăng tốc linh hoạt cũng giúp người lái tự tin hơn trong những tình huống vượt xe hoặc nhập làn.

So với bản tiền nhiệm, Coolray 2026 đã giảm hiện tượng trễ ga (Turbo lag) tương đối nhiều khi người lái đạp sâu chân ga. Bên cạnh đó, hệ thống treo cũng được tinh chỉnh theo hướng thể thao, đầm chắc khi vào cua để làm hài lòng những người thích lái. Bù lại sẽ cứng khi đi tốc độ thấp, qua gờ giảm tốc hoặc ổ gà.

Mẫu SUV này trang bị nhiều hệ thống an toàn cơ bản như phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hệ thống chống trượt, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ xuống dốc... Ngoài ra, xe còn có nhiều tính năng như hỗ trợ lái xe nâng cao như hỗ trợ lái xe tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường... nhưng chỉ có trên bản Flagship.

Geely Coolray 2026 - đối trọng nặng ký của xe Nhật, Hàn?

Dưới góc độ giá trị sử dụng, Coolray 2026 trang bị nhiều tính năng công nghệ hơn so với số tiền chi trả. Đây cũng là lý do ngày càng có nhiều người trẻ quan tâm đến xe Trung Quốc.

Hàng ghế trước trên Geely Coolray 2026 bản Flagship có trang bị tính năng sưởi và làm mát

ẢNH: CHÍ TÂM

Rào cản lớn nhất của Geely Coolray 2026 không nằm ở thiết kế, trang bị hay khả năng vận hành, mà đến từ xuất xứ thương hiệu. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng ngày càng thực dụng hơn trong việc lựa chọn ô tô, những yếu tố như giá bán, tính năng công nghệ và trải nghiệm sử dụng đang trở thành tiêu chí ngày càng quan trọng.

Geely Coolray 2026 có thể chưa đủ sức làm thay đổi cục diện phân khúc SUV đô thị trong thời gian ngắn. Dù vậy, với giá cạnh tranh, nhiều trang bị tiện nghi cùng khả năng vận hành giàu cảm xúc, mẫu xe này hoàn toàn có thể trở thành đối trọng đáng gờm của các mẫu xe đến từ Hàn Quốc và Nhật Bản trong phân khúc SUV đô thị hạng B.

