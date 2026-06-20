3 mẫu SUV đô thị Trung Quốc giá rẻ tại Việt Nam

Sự góp mặt của nhiều thương hiệu ô tô Trung Quốc trong những năm gần đây khiến cuộc đua tranh ở phân khúc xe SUV đô thị ngày càng trở nên sôi động. Với mức giá từ 500 triệu đồng, khách Việt hiện có thể lựa chọn một số mẫu xe gầm cao, thiết kế hiện đại, nhiều trang bị, tiện nghi, công nghệ mà trước đây chỉ được trang bị trên các mẫu xe đắt tiền.

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Dưới đây là 3 mẫu SUV đô thị Trung Quốc đang có giá hời tại Việt Nam:

Geely Coolray: Giá từ 499 triệu đồng

Đầu tháng 6.2026, Geely Việt Nam đã giới thiệu mẫu Coolray (bản nâng cấp giữa vòng đời) và quan trọng hơn, mẫu xe này đã hạ giá khởi điểm từ 39 - 40 triệu đồng so với bản tiền nhiệm trước đây. Nhờ đó, giá Geely Coolray hiện chỉ dao động từ 499 - 599 triệu đồng cho ba phiên bản Executive, Premium và Flagship.

Geely Coolray với diện mạo thay đổi nhiều điểm so với bản tiền nhiệm ẢNH: Q.T

Về tổng thể, Coolray 2026 thu hút sự chú ý nhờ sở hữu ngoại hình trẻ trung với lưới tản nhiệt cỡ lớn, nhiều chi tiết sơn đen tương phản cùng bộ mâm hợp kim kích thước lớn. Tổng thể thiết kế mang hơi hướng thể thao, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Bên trong khoang lái, mẫu xe này được trang bị màn hình trung tâm với kích thước lên tới 14,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, ghế chỉnh điện, hệ thống đèn viền nội thất cùng nhiều tiện nghi hiện đại. Ở bản Flagship, Coolray 2026 còn có một số tính năng hỗ trợ lái nâng cao ADAS.

Điểm đáng chú ý nhất của Geely Coolray nằm ở khả năng vận hành. Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 lít, cho công suất tối đa 171 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Đây là một trong những mẫu SUV đô thị có thông số vận hành mạnh nhất phân khúc hiện nay.

Omoda C5: Giá từ 539 triệu đồng

Omoda C5 được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản Luxury, Premium và Flagship, giá bán dao động từ 539 - 669 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe này thường xuyên có nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá hàng chục triệu đồng, khách hàng khó có thể mua được đúng giá niêm yết.

Omoda C5 có giá bán khởi điểm từ 539 triệu nhưng thực tế, nhiều đại lý thường ưu đãi giá thấp hơn ẢNH: B.H

So với phần lớn đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe này tạo khác biệt nhờ phong cách thiết kế tương lai với lưới tản nhiệt không viền, cụm đèn LED thanh mảnh và kiểu dáng mang hơi hướng SUV Coupe.

Không gian nội thất của Omoda C5 theo phong cách hiện đại với cụm màn hình kép đặt nổi trên táp-lô, số lượng nút bấm vật lý được tinh giản đáng kể. Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều tiện nghi như ghế bọc da, điều hòa tự động, camera 360 độ và gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS trên phiên bản cao cấp.

Về khả năng vận hành, Omoda C5 bản Premium và Flagship dùng động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Trong khi đó, bản Luxury dùng động cơ xăng 1.5 lít hút khí tự nhiên, công suất 111 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Các phiên bản kể trên đều dùng hộp số CVT, dẫn động cầu trước.

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MG ZS: Giá từ 518 triệu đồng

Dù không còn là "cái tên" mới tại Việt Nam, MG ZS vẫn là một trong những mẫu SUV đô thị có giá bán dễ tiếp cận nhất phân khúc khi dao động từ 518 - 588 triệu đồng cho hai phiên bản St+ và Lux+.

So với hai đối thủ đồng hương kể trên, thiết kế của MG ZS theo hướng trung tính và thực dụng hơn, phù hợp với nhóm khách hàng gia đình.

MG ZS là mẫu xe có thiết kế cân đối, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng ẢNH: C.T

Khoang nội thất của xe được bố trí đơn giản với màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,1 inch, ghế bọc da, điều hòa chỉnh cơ và cửa gió điều hòa hàng ghế sau; bản Lux+ còn có thêm cửa sổ trời toàn cảnh. Dù không sở hữu danh sách trang bị quá nổi bật, mẫu xe này vẫn đáp ứng tương đối đầy đủ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

MG ZS sử dụng động cơ xăng 1.5 lít hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm, kết hợp hộp số CVT. Thông số vận hành không quá ấn tượng nếu so với Geely Coolray hay Omoda C5, nhưng đổi lại là khả năng vận hành êm ái và chi phí sử dụng của mẫu xe này tương đối tiết kiệm. Đây cũng là yếu tố giúp ZS duy trì sức hút với nhóm khách hàng mua xe lần đầu.