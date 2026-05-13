Ô tô Trung Quốc ồ ạt về Việt Nam, vượt xe giá rẻ sản xuất từ Indonesia

Sau khi tăng tốc trong tháng 3.2026, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam bất ngờ "hãm phanh" về cả số lượng cũng như giá trị nhập khẩu trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô chững lại. Dù vậy, đây là thời điểm chứng kiến sự thay đổi trong cơ cấu nhập khẩu ô tô từ các quốc gia trên thế giới vào Việt Nam, với sự tăng tốc của ô tô Trung Quốc.

Hơn 16.500 xe ô tô mới nhập khẩu vào Việt Nam tháng 4.2026

Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan, trong tháng 4.2026 các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu về nước thêm 16.580 xe ô tô mới các loại với tổng giá trị nhập khẩu gần 434 triệu USD. So với tháng liền trước đó, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam giảm 8.675 xe, tương đương 33,6% về số lượng và 25,1% về kim ngạch nhập khẩu. Tính bình quân, mỗi chiếc ô tô nhập khẩu vào Việt Nam có giá trị khoảng 26.165 USD.

Số lượng ô tôi nhập khẩu Tháng 1.2026 15042 Tháng 2.2026 16216 Tháng 3.2026 25255 Tháng 4.2026 16580

Như vậy, sau hai tháng liên tiếp tăng trưởng, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đã sụt giảm về cả số lượng cũng như giá trị nhập khẩu. Kết quả này được xem là một bất ngờ, bởi trước đó lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đã tăng trưởng hai tháng liên tiếp, đồng thời doanh số bán xe nhập khẩu liên tục khởi sắc. Dù vậy, tính từ đầu năm 2026 đến nay, lượng ô tô mới nhập về Việt Nam trong tháng 4.2026 chỉ ít hơn tháng 3.2026 (đạt hơn 25.000 xe).

Nhu cầu đa dạng của khách hàng Việt Nam, cùng với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng từ xe lắp ráp trong nước, đặc biệt là mảng ô tô điện tạo động lực để các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tiếp tục đưa các mẫu mã mới về Việt Nam. Trong tháng 4 vừa qua, BYD nhập về thêm mẫu Dolphin từ nhà máy ở Thái Lan. Ford cũng nhập thêm các phiên bản mới của Ranger trang bị động cơ V6, 3.0 lít và vừa ra mắt đầu tháng 5.2026. Bên cạnh đó, một số thương hiệu như Geely, Wuling hay mới nhất là Lotus… cũng nhập khẩu các mẫu mã mới phân phối tại Việt Nam.

Vượt xe giá rẻ sản xuất từ Indonesia, ô tô Trung Quốc ồ ạt tràn về Việt Nam

Tương tự những tháng trước đây, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam vẫn chủ yếu từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á (với xe từ Indonesia, Thái Lan chiếm đa số)… Riêng hai quốc gia này đã cung ứng cho thị trường Việt Nam gần 8.600 ô tô mới các loại trong tháng 4.2026, chiếm hơn hơn 50% tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam. Dù vậy, xét theo từng quốc gia, Trung Quốc mới là thị trường cung ứng ô tô nhiều nhất cho Việt Nam.

Cụ thể, trong tháng 4.2026 các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu 6.856 xe ô tô các loại từ Trung Quốc, với tổng giá trị nhập khẩu lên tới hơn 241,3 triệu USD. Ngoài ô tô du lịch dưới 9 chỗ, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam còn có ô tô tải, xe thương mại… Trong đó, xe tải, xe thương mại chiếm tỷ trọng lớn khi phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và có lợi thế cạnh tranh về giá bán.

Thái Lan xếp thứ hai với số lượng ô tô xuất khẩu sang Việt Nam tháng 4.2026 đạt 4.827 xe, với tổng giá trị nhập khẩu khoảng 85,3 triệu USD. Phần lớn ô tô nhập khẩu từ Thái Lan vào Việt Nam trong tháng 4.2026 vẫn là xe bán tải, SUV 7 chỗ cũng như một số dòng sedan… Tuy nhiên, một số mẫu mã sedan từng nhập khẩu từ Thái Lan như Honda Accord… đã tạm dừng phân phối tại Việt Nam.

Lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia sau nhiều tháng chiếm ưu thế đã bất ngờ giảm mạnh trong tháng 4 vừa qua khi chỉ có 3.768 xe nhập khẩu vào Việt Nam. Trong đó, chủ yếu là các dòng ô tô giá rẻ thuộc phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ ngồi, Crossover hạng B hay xe cỡ nhỏ hạng A… Giá trị ô tô nhập khẩu từ Indonesia vào Việt Nam tháng 4 vừa qua cũng chỉ đạt gần 51,2 triệu USD.

Cộng dồn 4 tháng đã qua của năm 2026, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 72.290 ô tô nguyên chiếc từ nước ngoài với trị giá đạt hơn 1,753 tỉ USD, tăng 11,2% về số lượng và 25,1% về kim ngạch nhập khẩu so với cùng kỳ năm ngoái.