5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam quý 1/2026

Hoàng Cường
20/04/2026 16:07 GMT+7

Ô tô nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 1/2026, trong đó một số mẫu xe của các thương hiệu Nhật Bản như Mitsubishi, Toyota và Ford được người Việt ưa chuộng nhất, qua đó trở thành những mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam quý 1/2026.

Sức mua trên thị trường ô tô từng bước hồi phục giúp ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tiếp tục hút khách Việt, tốc độ tăng trưởng doanh số nhanh hơn so với xe lắp ráp trong nước trong quý 1/2026.

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), khép lại quý đầu năm 2026, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên thuộc VAMA đạt 94.857 xe, tăng 22.608 xe tương đương 31% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh số ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của riêng các thành viên VAMA đạt 51.910 xe, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 42.947 xe bán ra, tăng 22%. Kết quả này cho thấy, người Việt ngày càng ưa chuộng các mẫu mã ô tô nhập khẩu.

1. Toyota Yaris Cross: 4.166 xe

Nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, được Toyota Việt Nam (TMV) phân phối chính hãng 2 phiên bản… Toyota Yaris Cross là mẫu ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam trong quý 1/2026. Tổng doanh số mẫu Crossover hạng B này sau 3 tháng đầu năm 2026 đạt 4.166 xe, tăng 2.049 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Cái mác xe Toyota nhập khẩu cùng sức hút về kiểu dáng thiết kế, giá bán dễ tiếp cận đồng thời phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau… là những yếu tố giúp Yaris Cross tạo sức hút. Toyota Yaris Cross hiện có giá bán 650 - 728 triệu đồng

Ảnh: T.M.V

2. Ford Everest: 3.580 xe

Xếp thứ hai trong danh sách này là mẫu SUV 7 chỗ - Ford Everest. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Ford Everest sở hữu danh mục lựa chọn đa dạng với 6 phiên bản, giá bán từ 1,099 - 1,545 tỉ đồng. Nỗ lực không ngừng của Ford trong việc cải tiến, nâng cấp mẫu mã, áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá… giúp Ford Everest tiếp tục giữ được sức hút với khách hàng. Trong quý 1/2026, doanh số bán Ford Everest đạt 3.580 xe, tăng 1.446 xe so với cùng kỳ năm 2025. Kiểu dáng thiết kế mạnh mẽ, hiện đại không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi cùng khả năng vận hành linh hoạt là những yếu tố giúp Everest được nhiều người Việt lựa chọn. Đây cũng là mẫu SUV 7 chỗ bán chạy nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại

Ảnh: B.H

3. Mitsubishi Xforce: 3.261 xe

Được xem là đối thủ cạnh tranh với Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce cũng là mẫu Crossover hạng B được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Trong quý 1 vừa qua, tổng doanh số bán Mitsubishi Xforce đạt 3.261 xe, tăng 1.328 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Qua đó, xếp vị trí thứ ba trong danh sách ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam. Bên cạnh giá bán cũng như các đợt giảm giá thông qua chương trình ưu đãi, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng nhỏ gọn, thời trang đi kèm hàng loạt công nghệ tính năng được Mitsubishi trang bị. Mitsubishi Xforce tại Việt Nam hiện có 4 phiên bản, giá bán từ 599 - 710 triệu đồng

Ảnh: B.H

4. Mitsubishi Xpander: 3.149 xe

Khác với các mẫu ô tô góp mặt trong danh sách này, Mitsubishi Xpander là mẫu MPV hiện đang được hãng xe Nhật Bản phân phối cả bản lắp ráp trong nước cũng như bản nhập khẩu. Trong đó, các phiên bản Xpander được người Việt ưa chuộng hơn. Trong quý 1/2026, Mitsubishi đã bán ra thị trường Việt Nam tổng cộng 4.231 xe, trong đó có 3.149 xe nhập khẩu. Kết quả này khiến Mitsubishi Xpander mất vị trí dẫn đầu. Bất chấp thị trường có khá nhiều lựa chọn cùng tầm giá và phân khúc MPV 5+2 có thêm nhiều đối thủ mới… Mitsubishi Xpander vẫn được nhiều khách hàng lựa chọn. Hiện tại, Mitsubishi Xpander đang được phân phối 2 biến thể (Xpander và Xpander Cross), giá bán từ 560 - 703 triệu đồng

Ảnh: B.H

5. Mitsubishi Destinator: 2.994 xe

Destinator là mẫu xe thứ ba của Mitsubishi góp mặt trong danh sách này. Gia nhập thị trường Việt Nam từ cuối năm ngoái, mẫu SUV 7 chỗ này lập tức tạo được sức hút với khách hàng Việt Nam nhờ giá bán hấp dẫn, phong cách thiết kế mạnh mẽ, thời trang… Trong quý 1/2026 đã có gần 3.000 xe đến tay khách hàng Việt Nam. Qua đó, giúp mẫu xe này góp mặt trong nhóm ô tô nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam quý 1/2026. Tương tự Xforce, Mitsubishi Destinator cũng được nhập khẩu từ Indonesia, phân phối ra thị trường 2 phiên bản, giá từ 780 - 855 triệu đồng

Ảnh: C.T


Tin liên quan

Ô tô nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam, xe giá rẻ từ Indonesia chiếm ưu thế

Ô tô nhập khẩu ồ ạt về Việt Nam, xe giá rẻ từ Indonesia chiếm ưu thế

Bất chấp sức mua trên thị trường ô tô chững lại, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vẫn ồ ạt tràn về Việt Nam, trong đó có gần một nửa là các mẫu mã xe giá rẻ từ Indonesia.

10 quốc gia nhập khẩu ô tô Trung Quốc nhiều nhất thế giới năm 2025

Honda Super Cub C125 2026 nhập khẩu Thái Lan về Việt Nam, giá từ 150 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

nhập khẩu ô tô Ô tô nhập khẩu giá rẻ Toyota Yaris Cross Ford Everest Mitsubishi Xforce Mitsubishi Xpander Mitsubishi Destinator
