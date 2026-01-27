Thế mạnh về sản xuất ô tô điện, xe hybrid… đang góp phần đưa Trung Quốc trở thành thế lực mới trên thị trường ô tô thế giới. Không chỉ được xem là thị trường lớn với nhiều thương hiệu ô tô, Trung Quốc đang trở thành công xưởng sản xuất, cung ứng hàng triệu chiếc ô tô mỗi năm cho nhiều quốc gia trên thế giới. Số lượng ô tô Trung Quốc xuất khẩu sang các thị trường trên thế giới tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025.

Theo Car News China, Trung Quốc đã xuất khẩu 8,32 triệu xe ô tô mới ra thế giới trong năm 2025, tăng 30% so với năm 2024. Trong số này, có 3,43 triệu xe năng lượng mới (NEV) tăng 70% so với năm trước đó, theo Hiệp hội ô tô Trung Quốc (CPCA) tốc độ tăng trưởng cao hơn so với mức 16% của năm 2024. Ba quốc gia nhập khẩu ô tô Trung Quốc nhiều nhất là Mexico, Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Trung Quốc đã xuất khẩu 8,32 triệu xe ô tô mới ra thế giới trong năm 2025, tăng 30% so với năm 2024 Ảnh: Car News China

Từ năm 2023 - 2024, các thị trường xuất khẩu ô tô chính của Trung Quốc là Nga, Mexico, Bỉ, Úc, Ả Rập Xê Út và Anh. Gần đây, Úc, UAE và Anh đã cho thấy sự cải thiện về số lượng nhập khẩu ô tô từ Trung Quốc.

Năm 2025, cơ cấu xuất khẩu đã thay đổi với Mexico vươn lên dẫn đầu, bên cạnh đó lượng ô tô từ Trung Quốc xuất khẩu sang UAE cũng có xu hướng tăng mạnh, nhất là trong những tháng cuối năm 2025. Ngoài ra, xuất khẩu ô tô Trung Quốc sang thị trường Anh Quốc đạt kết quả tốt, Úc duy trì sự ổn định, còn Brazil giảm so với cùng kỳ năm 2024.

10 quốc gia nhập khẩu ô tô Trung Quốc nhiều nhất thế giới năm 2025 Nguồn: Hiệp hội ô tô Trung Quốc (CPCA)

Về xe năng lượng mới (NEV), xe điện chiếm 28% tổng lượng ô tô xuất khẩu từ Trung Quốc sang các thị trường trên thế giới (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024), xe Plug-in hybrid (PHEV) tức hybrid cắm sạc chiếm 13% (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024) và xe hybrid chiếm 6% (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024). Trái lại, các loại xe chạy bằng xăng chiếm 43% (giảm 11% so với năm 2024).

Bỉ là quốc gia nhập khẩu xe điện Trung Quốc nhiều nhất, tiếp theo là Anh, Mexico. Thái Lan, Indonesia và Ấn Độ cũng nằm trong top 10 quốc gia nhập khẩu ô tô điện Trung Quốc nhiều nhất.

10 quốc gia nhập khẩu ô tô năng lượng mới từ Trung Quốc nhiều nhất năm 2025 Nguồn: Hiệp hội ô tô Trung Quốc (CPCA)

Theo Car News China, trong những năm gần đây, xuất khẩu ô tô của Trung Quốc tiếp tục thay đổi theo từng thời điểm trong năm. Vào tháng 1.2025, tăng trưởng xuất khẩu ô tô Trung Quốc tương đối mạnh, nhưng sau đó chững lại từ tháng 2 - 4.2025 do ảnh hưởng của chính sách thuế quan do Mỹ áp đặt. Sau đó, xuất khẩu ô tô dần phục hồi từ tháng 5 - 12.2025.