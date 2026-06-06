Bộ đôi Geely Coolray và Okavango mới có giá từ 499 triệu đồng

Tháng 3.2025, TASCO AUTO chính thức phân phối xe Geely Coolray và đây cũng là mẫu xe đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Kể từ thời điểm đó đến nay, Geely liên tục mở rộng dải sản phẩm và mới đây nhất, hai mẫu SUV định vị ở hai phân khúc khác nhau, gồm Coolray 2026 và Okavango đã chính thức "chào" khách Việt, gây chú ý với giá bán hấp dẫn.

Geely Coolray 2026 giá từ 499 triệu đồng

Trước đó, Coolray bản tiền nhiệm phân phối tại Việt Nam với giá 538 - 628 triệu đồng cho 3 phiên bản Standard, Premium và Flagship. Ở bản nâng cấp lần này, Geely trình làng Coolray 2026 với 3 phiên bản Executive, Premium và Flagship, giá giảm xuống còn 499 - 599 triệu đồng; thấp hơn 29 - 39 triệu đồng, tùy phiên bản. Trong đó, phiên bản Exclutive thay cho bản Standard trước đây.

So với bản tiền nhiệm, ngoại hình Geely Coolray 2026 có nhiều thay đổi ẢNH: VIỆT HƯNG



Geely Coolray 2026 thay đổi nhẹ ở thiết kế ngoại thất với phần đầu xe hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt, cản trước, cản sau cùng cụm đèn LED được tinh chỉnh lại theo hướng thể thao hơn. Không gian nội thất cũng được thay đổi nhẹ với bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch; màn hình trung tâm 14,6 inch (trên hai bản cao); sạc không dây; cửa sổ trời toàn cảnh (bản Flagship); đèn viền nội thất...

Về vận hành, mẫu SUV đô thị hạng B của Geely tiếp tục dùng động cơ xăng tăng áp 1.5 lít, công suất 171 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Ngoài ra, Coolray 2026 còn được trang bị một số công nghệ hỗ trợ lái như camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng hay hỗ trợ phanh khẩn cấp tự động...

Nội thất Geely Coolray "lột xác" với màn hình cỡ lớn, ghế bọc da trên cả 3 phiên bản

ẢNH: VIỆT HƯNG

Với mức giá từ 499 triệu đồng, Geely Coolray hiện đang là một trong những mẫu SUV đô thị hạng B có giá dễ tiếp cận nhất thị trường Việt Nam, cạnh tranh với Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce, KIA Seltos hay Toyota Yaris Cross.

Geely Okavango: Xe hạng D, giá hạng C

Với định hướng mở rộng dải sản phẩm sang nhóm xe 7 chỗ, Geely tung ra thị trường Việt Nam Okavango với 2 phiên bản Executive và Premium, đi kèm mức giá 739 - 799 triệu đồng.

Okavango, mẫu xe SUV 7 chỗ đầu tiên của Geely tại thị trường Việt Nam ẢNH: VIỆT HƯNG

Điểm đáng chú ý của Okavango nằm ở định vị sản phẩm. Dù thuộc nhóm crossover hạng D, cùng "mâm" với Hyundai Santa Fe, KIA Sorento hay Mazda CX-8 nhưng giá bán của mẫu xe này ngang ngửa với một số "đàn em" trong phân khúc hạng C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Mitsubishi Destinator hay Ford Territory.

Geely Okavango sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi với kích thước tổng thể dài 4.860 mm và chiều dài trục cơ sở 2.825 mm. Thiết kế xe theo hướng SUV gia đình với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED thanh mảnh và không gian nội thất 3 hàng ghế bố trí theo cấu hình 2-3-2.

Khoang lái của Okavango trang bị màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch; bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch; điều hòa tự động 2 vùng; cửa gió hàng ghế thứ 2 và 3 cùng nhiều tính năng hỗ trợ lái an toàn như camera 360 độ, ga tự động thích ứng hay cảnh báo điểm mù...

Màn hình trung tâm của Okavango có kích thước 14,6 inch ẢNH: VIỆT HƯNG

Mẫu crossover hạng D này sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 lít, có công suất 171 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp, truyền sức mạnh đến hệ dẫn động cầu trước. Hơn nữa, Okavango bản cao nhất còn được trang bị nhiều tính năng trong gói hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống điều khiển hành trình...

Có thể thấy, để cạnh tranh với các thương hiệu lâu năm trên thị trường Việt Nam, Geely đang chọn hướng tiếp cận khách Việt bằng mức giá thấp và hàng loạt trang bị, tính năng. Đây cũng là chiến lược được nhiều hãng xe Trung Quốc áp dụng khi gia nhập thị trường Việt Nam những năm gần đây.