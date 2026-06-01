Giá gần 1,4 tỉ Peugeot 5008 mới có gì cạnh tranh ở nhóm SUV, crossover gia đình?

So với thế hệ tiền nhiệm, Peugeot 5008 hoàn toàn mới thay đổi mạnh về thiết kế, công nghệ và không gian sử dụng. Mẫu SUV 7 chỗ châu Âu được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản, giá từ 1,379 tỉ đồng.
Sau gần một thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Peugeot 5008 vừa bước sang thế hệ mới với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ và không gian sử dụng. Mẫu SUV 7 chỗ thương hiệu Pháp tiếp tục định vị ở phân khúc xe gia đình cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm, tính thẩm mỹ và sự khác biệt.
Nhìn từ phía sau, Peugeot 5008 hoàn toàn mới mang dáng vẻ vuông vức và bề thế hơn thế hệ cũ. Các chi tiết nhận diện như logo Peugeot, tên xe cùng cụm đèn hậu LED mới giúp mẫu SUV này trở nên hiện đại hơn, đồng thời tạo sự đồng nhất với thế hệ sản phẩm mới nhất của thương hiệu
Khu vực điều khiển được thiết kế theo triết lý lấy người lái làm trung tâm. Xe sử dụng vô-lăng D-Cut thế hệ mới, cần số điện tử e-Toggle cùng các phím cảm ứng i-Toggles có thể tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng. Hệ thống giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây
Không gian nội thất là một trong những lợi thế lớn nhất của Peugeot 5008. Hàng ghế thứ hai có thể gập theo tỷ lệ 40:20:40, trong khi hàng ghế thứ ba gập 50:50. Khi cần chở nhiều hành lý, dung tích khoang chứa đồ có thể mở rộng lên tới 2.232 lít, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các gia đình đông thành viên
