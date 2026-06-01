Giá gần 1,4 tỉ Peugeot 5008 mới có gì cạnh tranh ở nhóm SUV, crossover gia đình?

Nguyễn Duy
01/06/2026 20:37 GMT+7

So với thế hệ tiền nhiệm, Peugeot 5008 hoàn toàn mới thay đổi mạnh về thiết kế, công nghệ và không gian sử dụng. Mẫu SUV 7 chỗ châu Âu được bán tại Việt Nam với 2 phiên bản, giá từ 1,379 tỉ đồng.

Sau gần một thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Peugeot 5008 vừa bước sang thế hệ mới với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ và không gian sử dụng. Mẫu SUV 7 chỗ thương hiệu Pháp tiếp tục định vị ở phân khúc xe gia đình cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng đề cao trải nghiệm, tính thẩm mỹ và sự khác biệt.

Tại Việt Nam, xe được phân phối với 2 phiên bản, gồm Premium và GT, giá bán lần lượt 1,379 tỉ đồng và 1,529 tỉ đồng. So với đời xe trước, 5008 mới gần như "lột xác" toàn diện về ngoại hình

Trong đó, phần đầu xe là khu vực thay đổi rõ nét nhất. Lưới tản nhiệt mới được thiết kế đồng màu với thân xe, tạo cảm giác liền mạch và hiện đại hơn. Cụm đèn Pixel LED mô phỏng hình ảnh "móng vuốt sư tử" tiếp tục được sử dụng như dấu ấn nhận diện đặc trưng của thương hiệu xe Pháp

Peugeot 5008 mới vẫn giữ phong cách SUV thực dụng dành cho gia đình thay vì chạy theo xu hướng SUV lai coupe. Xe sở hữu chiều dài cơ sở lên tới 2.900 mm, thuộc nhóm lớn trong phân khúc, tạo tiền đề cho không gian nội thất rộng rãi hơn dành cho cả ba hàng ghế

Nhìn từ phía sau, Peugeot 5008 hoàn toàn mới mang dáng vẻ vuông vức và bề thế hơn thế hệ cũ. Các chi tiết nhận diện như logo Peugeot, tên xe cùng cụm đèn hậu LED mới giúp mẫu SUV này trở nên hiện đại hơn, đồng thời tạo sự đồng nhất với thế hệ sản phẩm mới nhất của thương hiệu

Bên trong ca-bin, điểm nhấn đáng chú ý nhất là hệ thống Peugeot Panoramic i-Cockpit thế hệ mới. Màn hình cong kích thước 21 inch được bố trí nổi trên bảng táp-lô, kết hợp giữa cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm, mang lại trải nghiệm tương tự những mẫu xe điện và xe sang thế hệ mới

Khu vực điều khiển được thiết kế theo triết lý lấy người lái làm trung tâm. Xe sử dụng vô-lăng D-Cut thế hệ mới, cần số điện tử e-Toggle cùng các phím cảm ứng i-Toggles có thể tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng. Hệ thống giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây

Là mẫu SUV hướng đến khách hàng gia đình, Peugeot 5008 mới được trang bị nhiều tiện nghi đáng chú ý như ghế da Nappa, hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp chức năng sưởi, thông gió, massage và nhớ vị trí. Xe còn sở hữu điều hòa tự động 3 vùng độc lập cùng nhiều cổng sạc USB Type-C cho các vị trí ngồi

Không gian nội thất là một trong những lợi thế lớn nhất của Peugeot 5008. Hàng ghế thứ hai có thể gập theo tỷ lệ 40:20:40, trong khi hàng ghế thứ ba gập 50:50. Khi cần chở nhiều hành lý, dung tích khoang chứa đồ có thể mở rộng lên tới 2.232 lít, đáp ứng nhu cầu sử dụng của các gia đình đông thành viên

Peugeot 5008 hoàn toàn mới được phát triển trên nền tảng STLA Medium của tập đoàn Stellantis. Đây là kiến trúc khung gầm thế hệ mới hướng đến việc gia tăng độ cứng vững, giảm trọng lượng và cải thiện khả năng cách âm, qua đó nâng cao trải nghiệm vận hành cho người dùng

Cung cấp sức mạnh cho mẫu SUV này là động cơ tăng áp Turbo PureTech dung tích 1.6 lít, cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành và tính thực dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày

Peugeot 5008 mới còn bổ sung nhiều công nghệ hỗ trợ người lái. Xe trang bị camera 360 độ, điều khiển hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp chủ động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và nhận diện biển báo giao thông…

Với sự kết hợp giữa không gian 7 chỗ rộng rãi, thiết kế mang đậm phong cách châu Âu cùng hàng loạt công nghệ mới, Peugeot 5008 hoàn toàn mới được định vị như một lựa chọn khác biệt trong nhóm SUV gia đình. Mẫu xe cũng từng được vinh danh tại giải thưởng Golden Steering Wheel 2024 ở hạng mục xe gia đình, qua đó phần nào cho thấy định hướng mà Peugeot đang theo đuổi đối với dòng sản phẩm này

THACO trình làng Peugeot 3008 và 5008 mới, tìm lại vị thế cho thương hiệu Pháp

Với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ và không gian trải nghiệm, Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới kỳ vọng sẽ giúp thương hiệu xe Pháp lấy lại sức hút tại thị trường Việt Nam sau nhiều năm khá trầm lắng.

