SUV châu Âu Peugeot 3008 mới tại Việt Nam có 2 phiên bản, giá từ 1,279 tỉ

Sau động thái "nhá hàng", THACO AUTO mới đây chính thức mở bán mẫu Peugeot 3008 thế hệ hoàn toàn mới với 2 phiên bản, gồm 3008 Premium và 3008 GT. Giá bán lần lượt 1,279 tỉ đồng và 1,429 tỉ đồng. Đáng chú ý, Việt Nam cũng là thị trường đầu tiên trong khu vực ASEAN đón nhận và lắp ráp mẫu xe thương hiệu Pháp. Điều này ít nhiều cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của thị trường Việt trong chiến lược phát triển của Peugeot nói riêng và tập đoàn Stellantis nói chung.

Peugeot 3008 thế hệ mới phân phối tại Việt Nam tổng cộng 2 phiên bản ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

So với thế hệ tiền nhiệm, Peugeot 3008 mới được phát triển theo hướng hiện đại và khác biệt hơn. Thay vì duy trì kiểu dáng SUV truyền thống, mẫu xe Pháp chuyển sang phong cách SUV coupe với phần mui vuốt thấp về phía sau, tạo nên dáng vẻ thể thao và năng động hơn. Những thay đổi này giúp 3008 trở nên nổi bật và có điểm nhấn hơn, trong bối cảnh thị trường SUV đang ngày càng đông đúc.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt đồng màu thân xe, tạo cảm giác liền mạch thay vì tách biệt như trước. Hệ thống đèn Pixel LED mới mô phỏng hình ảnh "móng vuốt sư tử" đặc trưng của Peugeot, kết hợp cùng các đường nét sắc cạnh mang đến diện mạo hiện đại hơn. Phía sau xe nổi bật với cụm đèn hậu LED hiệu ứng 3D, trong khi bộ mâm hợp kim 19 inch thiết kế mới góp phần hoàn thiện phong cách thể thao của mẫu SUV đến từ Pháp.

Mẫu SUV châu Âu nổi bật với phong cách thiết kế kiểu SUV lai coupe thể thao ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Bên trong khoang lái, 3008 thế hệ thứ 3 tiếp tục phát huy thế mạnh về thiết kế nội thất với phong cách Peugeot Panoramic i-Cockpit mới. Điểm nhấn nổi bật nhất là màn hình cong Panoramic kích thước 21 inch được bố trí nổi trên táp-lô, kết hợp giữa cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm. Thiết kế này giúp người lái dễ dàng quan sát các thông tin vận hành mà không phải rời mắt khỏi đường quá lâu.

Hệ thống giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, trong khi các phím cảm ứng i-Toggles có thể tùy biến theo nhu cầu sử dụng của từng người lái. Peugeot cho biết người dùng có thể thiết lập các phím tắt cho những chức năng thường xuyên sử dụng như điều hòa, dẫn đường hoặc giải trí nhằm rút ngắn thao tác khi điều khiển xe.

Peugeot 3008 mới cũng được nâng cấp đáng kể về mặt tiện nghi. Xe sử dụng ghế da Nappa, hàng ghế trước chỉnh điện với các tính năng như sưởi, thông gió, massage và nhớ vị trí trên phiên bản cao hay hệ thống âm thanh Focal Premium Hi-Fi 10 loa. Xe cũng có cửa sổ trời toàn cảnh giúp không gian ca-bin trở nên thoáng đãng và rộng mở.

Khoang ca-bin của Peugeot 3008 mới cũng gần như làm mới hoàn toàn sẽ với thế hệ tiền nhiệm ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ngoài ra, mẫu SUV thương hiệu châu Âu còn được trang bị hàng loạt tiện ích phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày như sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động tích hợp hệ thống kiểm soát chất lượng không khí, cổng sạc USB Type-C cho các vị trí ngồi và tính năng mở cốp rảnh tay.

Ở khả năng vận hành, Peugeot 3008 hoàn toàn mới được phát triển trên nền tảng STLA Medium của Stellantis. Đây là kiến trúc khung gầm thế hệ mới được thiết kế nhằm tăng độ cứng vững, giảm trọng lượng và cải thiện khả năng cách âm cho xe.

Cung cấp sức mạnh cho mẫu SUV này là động cơ tăng áp PureTech dung tích 1.6 lít, cho công suất 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Theo nhà sản xuất, sự kết hợp này giúp xe duy trì khả năng tăng tốc mượt mà, đồng thời vẫn đáp ứng tốt nhu cầu vận hành trong đô thị cũng như trên đường trường.

Thế hệ mới với nhiều thay đổi kỳ vọng sẽ giúp Peugeot 3008 tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh nhóm SUV, crossover gia đình tại Việt Nam đang ngày càng chật chội ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Bên cạnh những thay đổi về thiết kế và công nghệ, Peugeot 3008 mới còn được bổ sung nhiều tính năng hỗ trợ lái hiện đại. Danh sách trang bị gồm nhiều tính năng nổi bật như camera 360 độ, hệ thống điều khiển hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh khẩn cấp chủ động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và nhận diện biển báo giao thông...

Sự xuất hiện của Peugeot 3008 thế hệ hoàn toàn mới cho thấy nỗ lực làm mới danh mục sản phẩm của thương hiệu xe Pháp tại Việt Nam. Với thiết kế khác biệt, khoang lái công nghệ cao cùng loạt tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến, mẫu SUV này được kỳ vọng sẽ giúp Peugeot tiếp tục tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe gầm cao cỡ C đang ngày càng sôi động.