THACO trình làng Peugeot 3008 và 5008 mới, tìm lại vị thế cho thương hiệu Pháp

Theo thông tin từ THACO AUTO, Việt Nam là thị trường đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á mở bán hai mẫu Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới (thế hệ thứ 3). Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Peugeot tại Việt Nam, trong bối cảnh phân khúc SUV, crossover đang ngày càng cạnh tranh gay gắt.

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất trên bộ đôi xe Peugeot thế hệ mới nằm ở kiểu dáng thiết kế. Trong đó, "đàn em" 3008 gần như lột xác khi chuyển sang phong cách SUV lai coupe, với phần mui vuốt thấp về sau, kết hợp nhiều chi tiết mang thiên hướng khí động học hơn trước.

Bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới thay đổi hoàn toàn về diện mạo, hướng đến phong cách trẻ trung, hợp xu hướng hơn ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Peugeot vẫn duy trì những đặc trưng quen thuộc như cụm đèn LED mô phỏng "móng vuốt sư tử", song cách thể hiện hiện đại và sắc sảo hơn. Phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt đồng màu thân xe, tạo hiệu ứng liền mạch thay vì kiểu chia tách truyền thống. Các chi tiết nhận diện mới như dòng chữ "PEUGEOT", tên xe và logo "khiên sư tử" mới giúp diện mạo tổng thể trẻ trung và hiện đại hơn thế hệ cũ.

Theo công bố từ hãng, Peugeot 3008 thế hệ mới từng giành giải thưởng thiết kế Red Dot Award 2024 ở hạng mục Product Design. Đây cũng là một trong những mẫu xe được Peugeot đặt nhiều kỳ vọng trong giai đoạn chuyển đổi sang ngôn ngữ thiết kế mới.

Không chỉ thay đổi bên ngoài, khoang lái cũng là khu vực được Peugeot đầu tư mạnh trên bộ đôi SUV thế hệ mới. Theo đó, hãng xe Pháp áp dụng phong cách Panoramic i-Cockpi, tức phiên bản nâng cấp của triết lý thiết kế i-Cockpit vốn đã gắn với thương hiệu này hơn một thập niên. Trong đó, điểm nhấn nằm ở màn hình cong Panoramic kích thước 21 inch đặt nổi phía trước người lái. Thiết kế này kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm trong cùng một cụm hiển thị, tạo cảm giác hiện đại hơn đáng kể so với thế hệ cũ.

Nội thất trên xe cũng "lột xác" với phong cách thiết kế tối giản, đậm chất công nghệ hơn ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ngoài ra, Peugeot cũng tiếp tục duy trì kiểu vô-lăng D-Cut kích thước nhỏ đặc trưng, đi kèm cần số điện tử e-Toggle và hệ thống phím cảm ứng i-Toggles có thể tùy biến nhanh các chức năng thường dùng. Xe hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Nội thất của Peugeot 3008 mới tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm cao cấp với ghế da Nappa, hệ thống đèn nội thất Ambient, cửa sổ trời toàn cảnh cùng dàn âm thanh Focal Premium Hi-Fi 10 loa. Hàng ghế trước có các tính năng chỉnh điện, massage, sưởi, thông gió và nhớ vị trí tùy phiên bản.

Khác với 3008 hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách thể thao và cá tính, Peugeot 5008 thế hệ mới tiếp tục được định vị là SUV, crossover 7 chỗ dành cho gia đình. Vì vậy, xe có kích thước lớn hơn với chiều dài cơ sở lên tới 2.900 mm, tối ưu không gian nội thất cho cấu hình 7 chỗ ngồi. Thiết kế tổng thể của mẫu xe này vẫn giữ phong cách mạnh mẽ, vuông vức hơn nhằm nhấn mạnh tính thực dụng.

Khoang cabin của Peugeot 5008 vẫn áp dụng phong cách Panoramic i-Cockpit cùng màn hình cong 21 inch tương tự "đàn em", song được bổ sung nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu gia đình. Hàng ghế thứ hai có chức năng sưởi và rèm che nắng riêng, trong khi điều hòa tự động 3 vùng độc lập giúp tăng trải nghiệm cho hành khách phía sau. Điểm đáng chú ý trên Peugeot 5008 nằm ở khả năng tùy biến không gian. Hàng ghế thứ hai có thể gập theo tỷ lệ 40:20:40, còn hàng ghế thứ ba gập 50:50, qua đó mở rộng dung tích khoang hành lý lên tới 2.232 lít khi cần chở nhiều đồ.

Khác với đời cũ, Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới sẽ đồng loạt chuyển sang sử dụng nền tảng STLA Medium do tập đoàn mẹ Stellantis phát triển ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Đáng chú ý, ngoài thay đổi về thiết kế và không gian nội thất, bộ đôi SUV mới của Peugeot còn được nâng cấp nền tảng vận hành. Cụ thể, Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới chia sẻ nền tảng STLA Medium do tập đoàn Stellantis phát triển. Nền tảng này được tối ưu theo hướng tăng độ cứng thân xe, giảm trọng lượng và cải thiện khả năng cách âm. Đi kèm động cơ Turbo PureTech 1.6 lít, tinh chỉnh công suất lên 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Hãng xe Pháp cũng bổ sung nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại như camera 360 độ, hệ thống điều khiển hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, phanh an toàn chủ động, cảnh báo điểm mù hay nhận diện biển báo giao thông.

Sự xuất hiện của Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh của thương hiệu xe Pháp tại Việt Nam sau giai đoạn trầm lắng. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng thiết kế châu Âu như trước, Peugeot hiện muốn nhấn mạnh hơn vào trải nghiệm công nghệ, không gian nội thất và tính cao cấp trên các dòng SUV mới.

Giá bán của bộ đôi SUV thương hiệu Peugeot thế hệ mới sẽ được THACO AUTO công bố vào cuối tháng 5.2026.