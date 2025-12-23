Peugeot tung loạt ưu đãi đặc biệt dịp cuối năm

Những tháng cuối năm luôn là thời điểm thị trường ô tô sôi động hơn thường lệ, khi nhu cầu mua xe phục vụ các chuyến đi xa dịp Tết Nguyên đán tăng mạnh. Với nhiều gia đình Việt, tiêu chí lựa chọn xe không chỉ dừng lại ở thiết kế hay thương hiệu, mà còn chú trọng đến các yếu tố khác như tính an toàn, không gian rộng rãi, tiện nghi đầy đủ hay chi phí sở hữu hợp lý.

Trong bối cảnh đó, các dòng xe châu Âu, trong đó có thương hiệu Peugeot được xem là những lựa chọn đáng cân nhắc. Không chỉ sở hữu giá trị cốt lõi về chất lượng sản phẩm, công nghệ hiện đại, nhóm xe này đang được hãng áp dụng nhiều ưu đãi dịp cuối năm.

Peugeot 5008 phiên bản nâng cấp mới với thiết kế 7 chỗ, là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu di chuyển gia đình đông thành viên

Với những gia đình đông người hoặc thường xuyên di chuyển xa, Peugeot 5008 phiên bản nâng cấp mới có lẽ là cái tên phù hợp nhất. Mẫu SUV 7 chỗ này ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, cách bố trí linh hoạt và khả năng tối ưu khoang hành lý ấn tượng. Hàng ghế thứ hai có thể trượt linh hoạt, trong khi hàng ghế thứ ba có thể tháo rời hoàn toàn, giúp dung tích khoang chứa đồ mở rộng lên tới 2.150 lít. Đây là lợi thế lớn với các gia đình có trẻ nhỏ, cần mang theo nhiều hành lý trong những chuyến đi dài ngày.

Ngoài ra, Peugeot 5008 phiên bản nâng cấp mới còn mang đến trải nghiệm tiện nghi với ghế da cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống âm thanh Focal 10 loa. Các công nghệ an toàn như camera 360 độ, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, nhận diện biển báo tốc độ hay hỗ trợ đỗ xe tự động giúp người lái giảm đáng kể áp lực khi vận hành. Đáng chú ý, trong giai đoạn cao điểm mua sắm, Peugeot 5008 phiên bản nâng cấp mới đang được áp dụng ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ, kèm gói bảo dưỡng 5 năm hoặc 60.000 km trị giá 42 triệu đồng, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn.

Bên cạnh kiểu dáng cá tính, không gian nội thất trên những mẫu xe Peugeot cũng nổi bật với thiết kế khác biệt cùng nhiều trang bị công nghệ, tiện nghi

Ở phân khúc SUV 5 chỗ, Peugeot 3008 phiên bản nâng cấp mới cũng là lựa chọn được nhiều gia đình trẻ quan tâm nhờ thiết kế cân đối giữa tính thể thao và sự sang trọng. Mẫu xe này nổi bật với lưới tản nhiệt tràn viền, cụm đèn LED ban ngày "nanh sư tử" đặc trưng cùng khoang lái Peugeot i-Cockpit hiện đại. Các trang bị nổi bật có vô lăng D-Cut nhỏ gọn, màn hình kỹ thuật số 12,3 inch và ghế da cao cấp, camera 360 độ và tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động. Trong dịp cuối năm, Peugeot 3008 phiên bản nâng cấp mới cũng được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tăng sức cạnh tranh trong phân khúc.

Với khách hàng yêu thích sự gọn gàng và linh hoạt, mẫu SUV đô thị Peugeot 2008 là lựa chọn nổi bật nhờ thiết kế trẻ trung với cụm đèn LED mô phỏng "móng vuốt sư tử". Khoang lái 3D Peugeot i-Cockpit mang đến trải nghiệm trực quan, kết hợp nhiều tiện ích như ghế người lái massage, cửa sổ trời toàn cảnh hay sạc không dây. Đáng chú ý, Peugeot 2008 còn sở hữu hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, trong đó có tính năng nhận diện biển báo tốc độ - trang bị hiếm hoi trong phân khúc. Với mức giá từ 838 triệu đồng cùng ưu đãi lên đến 21 triệu đồng, mẫu xe này trở thành lựa chọn hợp lý cho các gia đình trẻ mua xe lần đầu.

Peugeot 2008 là lựa chọn phù hợp với những gia đình trẻ

Trong khi đó, với nhóm khách hàng cá tính, yêu thích sự khác biệt, Peugeot 408 chính là lựa chọn khó có thể bỏ qua. Thiết kế lai coupe độc đáo, khoang nội thất theo ngôn ngữ New i-Cockpit và khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ 1.6 lít Turbo Puretech cho khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 8,8 giây là những điểm nhấn rõ nét của mẫu xe này.

Trong giai đoạn cuối năm, Peugeot 408 được áp dụng giá bán ưu đãi từ 999 triệu đồng cùng phương án trả trước chỉ từ 200 triệu đồng. Đặc biệt, phiên bản giới hạn Legend Edition với số lượng chỉ 215 chiếc càng làm tăng sức hút cho những khách hàng muốn sở hữu một mẫu xe mang dấu ấn kỷ niệm đặc biệt.

Peugeot 408 là lựa chọn dành cho những khách hàng yêu thích sự khác biệt

Đáng chú ý, bên cạnh ưu đãi về giá, Peugeot còn gia tăng giá trị cho khách hàng thông qua gói quà tặng phụ kiện trị giá 20 triệu đồng nhân dịp Giáng sinh và năm mới, cùng chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn số km áp dụng cho toàn bộ dải sản phẩm. Đây là những yếu tố góp phần giảm áp lực chi phí sử dụng trong dài hạn, điều mà người mua xe gia đình ngày càng quan tâm.

Nhìn chung, với sự kết hợp giữa thiết kế châu Âu, công nghệ an toàn cao, trải nghiệm tiện nghi và loạt ưu đãi mạnh tay, Peugeot đang trở thành một trong những thương hiệu đáng chú ý trên thị trường ô tô Việt Nam. Với nhiều lựa chọn phù hợp cho từng nhu cầu, từ SUV gia đình rộng rãi đến những mẫu xe cá tính, linh hoạt, thương hiệu Pháp đang cho thấy sức hút rõ rệt, đặc biệt trong mùa cao điểm mua sắm cuối năm.