Peugeot 2008 trình làng bản nâng cấp, 'hâm nóng' phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam

Sau gần 2 năm xuất hiện trên thị trường toàn cầu, phiên bản nâng cấp thuộc thế hệ thứ 2 của Peugeot 2008 vừa chính thức được đơn vị phân phối Trường Hải (THACO AUTO) giới thiệu tại Việt Nam.

Do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời nên so với phiên bản cũ, Peugeot 2008 mới nhìn chung không có nhiều thay đổi mang tính đột phá. Mẫu SUV đô thị thương hiệu Pháp chỉ được tinh chỉnh nhẹ ở diện mạo, bổ sung một số tính năng tiện ích và công nghệ an toàn nhằm tăng sức cạnh tranh.

Peugeot 2008 phiên bản nâng cấp giữa đời mở bán tại Việt Nam với hai tùy chọn phiên bản, gồm Premium và GT ẢNH: THACO AUTO

Cụ thể, ngoại thất xe được làm mới chủ yếu ở khu vực đầu với điểm nhấn ở cụm đèn chiếu sáng LED thiết kế gọn và hợp xu hướng hơn. Đặc biệt, dải đèn chiếu sáng ban ngày thiết kế kiểu 3 móng vuốt sư tử giúp diện mạo xe tăng độ hầm hố. Phần logo nhận diện thương hiệu cũng đổi sang loại mới, tương tự "đàn anh" 408. Trong khi lưới tản nhiệt tinh chỉnh cùng màu với thân xe.

Bên hông xe, 2008 mới được bố trí mâm thiết kế lại, lấy cảm hứng từ những thành phố nổi tiếng trên thế giới và đặt tên riêng cho từng phiên bản. Theo đó, bộ mâm trên bản 2008 Premium kích thước 17 inch, có tên gọi Karakoy, lấy cảm hứng từ công trình cổ điển tại địa danh cùng tên thuộc thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Còn mâm trên bản GT kích thước 18 inch, lấy tên gọi Evissa, ra đời dựa trên cảm hứng từ các mái hiên gỗ xếp đều tại Evissa (Pháp).

So với bản cũ, Peugeot 2008 mới được tinh chỉnh đôi chút về kiểu dáng thiết kế, hợp xu hướng hơn ẢNH: THACO AUTO

Bước vào khoang ca-bin, Peugeot 2008 bản nâng cấp nhìn chung vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế i-Cockpit đặc trưng của thương hiệu Pháp. Hãng chỉ thực hiện một số tinh chỉnh nhẹ bằng việc thay thế màn cảm ứng hình trung tâm kích thước 7 inch bằng màn hình kích thước lớn hơn (10 inch), tích hợp các kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Đồng hồ tốc độ cũng là dạng màn hình điện tử cùng kích thước 10 inch như màn hình trung tâm.

Ngoài ra, Peugeot cũng trang bị thêm tiện nghi trên xe với 4 cổng USB (3 cổng type C và một type A); cửa gió cho hàng ghế sau; ghế giữa có tựa tay và tựa đầu. Phần cửa cốp tích hợp tính năng đóng/mở điện.

Nội thất xe cũng được bổ sung thêm tính năng tiện ích, tăng trải nghiệm cho người dùng ẢNH: THACO AUTO

Đáng chú ý, riêng phiên bản cao cấp nhất 2008 GT trang bị thêm cửa sổ trời toàn cảnh, ghế da phối Alcantara, tích hợp tính năng massage ghế lái và sưởi cho cả ghế lái lẫn ghế phụ; hệ thống đèn viền nội thất tùy chỉnh 8 màu; sạc không dây công suất 15W.

Về khả năng vận hành, Peugeot 2008 mới vẫn sử dụng động cơ 1.2 lít Turbo Puretech, cho công suất 133 mã lực tại 4.000 - 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 230 Nm tại 1.750 - 3.500 vòng/phút. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Mặc dù vậy, bản nâng cấp được bổ sung công nghệ an toàn với tính năng giả lập hình ảnh 360 độ, hỗ trợ quan sát toàn cảnh nhờ hệ thống camera trước và sau, cảm biến áp suất lốp có thể theo dõi qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Ngoài ra, mẫu SUV đô thị này vẫn có một phần gói ADAS với các tính năng hỗ trợ phanh, giữ làn đường, nhận diện biển báo, hành trình thích ứng... tính năng cảnh báo điểm mù, giới hạn tốc độ (LIM).

Peugeot 2008 sử dụng động cơ 1.2 lít tương tự bản cũ, nhưng xe trang bị thêm một số công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái ẢNH: THACO AUTO

THACO AUTO hiện vẫn chưa công bố giá bán chính thức cho phiên bản nâng cấp của Peugeot 2008. Mặc dù vậy, trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam đang ngày càng "nóng" và dự báo sẽ cạnh tranh gắt gao trong năm 2025, mức giá cho bản mới của mẫu xe Pháp nhiều khả năng cũng sẽ ở mức dễ tiếp cận hơn.