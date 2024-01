Peugeot 408 thế hệ mới và những ưu điểm vượt trội trong tầm giá 1 tỉ đồng

Ra mắt từ cuối tháng 10.2023, Peugeot 408 là mẫu xe tiên phong cho thế hệ sản phẩm mới của thương hiệu Pháp tại thị trường Việt Nam. Tân binh nhà Peugeot có nhiều đột phá về thiết kế lẫn trang bị và vận hành.

Phong cách SUV Coupe khác biệt

Kiểu dáng của Peugeot 408 là sự kết hợp giữa phong cách sang trọng của những mẫu sedan truyền thống, sự cá tính, mạnh mẽ và không gian nội thất rộng rãi của các mẫu SUV đa dụng cùng đuôi vuốt cong Coupe chỉ có trên các dòng xe hơi cao cấp.

Peugeot 408 độc đáo và khác biệt với phong cách SUV Coupe độc nhất ở phân khúc xe tầm giá khoảng 1 tỉ đồng

Peugeot 408 mang những nhận diện mới nhất của hãng xe Pháp như lưới tản nhiệt dạng nan dọc cùng màu với màu thân xe, cụm đèn định vị ban ngày và đèn hậu có hình dạng nanh cùng 3 móng vuốt sư tử. Bộ mâm xe kích thước 20 inch phong cách Monolithe mô phỏng đá nguyên khối tạo điểm nhấn cho xe. Đặc biệt, Peugeot 408 được bổ sung thêm tùy chọn màu Xanh Obsession hoàn toàn mới, có thể thay đổi các sắc độ màu theo hướng ánh sáng và góc nhìn.

Nội thất tiện nghi

Nội thất Peugeot 408 được ứng dụng ngôn ngữ New Peugeot i-Cockpit độc quyền của thương hiệu xe Pháp. Vô lăng D-cut nhỏ gọn và cá tính, mang lại sự chính xác và linh hoạt khi điều khiển. Hệ thống ghế trước sử dụng vật liệu da Claudia hoặc da Nappa cao cấp kết hợp tính năng massage và nhớ vị trí ghế.

Cùng với ngôn ngữ New Peugeot i-Cockpit độc quyền, khoang cabin của 408 còn nổi bật với nhiều tiện nghi hiện đại

Bên cạnh đó, Peugeot 408 còn sở hữu 2 màn hình cảm ứng hướng về người lái. Trong đó, màn hình giải trí trung tâm hỗ trợ điều khiển toàn bộ các tính năng trên xe và màn hình i-Toggles gồm các phím tắt điện tử giúp rút ngắn thời gian truy cập cũng như cá nhân hóa nhu cầu sử dụng của người dùng. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập kết hợp kiểm soát chất lượng không khí. Mẫu xe này cũng được trang bị hệ thống âm thanh hi-fi premium với dàn loa Focal mang đến trải nghiệm âm thanh chân thực và sống động.

Khả năng vận hành mạnh mẽ vượt trội

Ở khả năng vận hành, Peugeot 408 sử dụng động cơ 1.6 lít Turbo PureTech, sản sinh công suất lên đến 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp EAT8 cùng nền tảng khung gầm EMP2 V3 thế hệ mới nhất, mang lại cảm giác lái phấn khích cho người lái với khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/giờ chỉ trong 8.8 giây.

Khối động cơ với công suất lên đến 218 mã lực cùng hệ thống khung gầm EMP2 Platform mới giúp Peugeot sở hữu cảm giác lái mạnh mẽ, phấn khích

Đáng chú ý, Peugeot 408 được trang bị cần số dạng lẫy không chỉ tối ưu quá trình chuyển số mà còn mang đến không gian hiện đại cho xe.

Trang bị an toàn vượt trội

Ngoài những trang bị an toàn tiêu chuẩn, Peugeot 408 sở hữu gói an toàn chủ động ADAS, bao gồm các tính năng hỗ trợ giữ làn đường, định tâm làn đường, điều khiển hành trình thích ứng với tính năng Stop & Go, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ chuyển làn đường bán tự động hay phanh an toàn chủ động, nhận diện biển báo giao thông.

Peugeot 408 cũng sở hữu hàng loạt công nghệ an toàn giúp người sử dụng an tâm trên các chặng hành trình

Dịch vụ hậu mãi cao cấp

Không chỉ vượt trội về chất lượng sản phẩm, Peugeot 408 còn có lợi thế cạnh tranh lớn nhờ chính sách hậu mãi. Khách hàng mua xe Peugeot được hưởng chính sách bảo hành chính hãng 5 năm không giới hạn số kilomet, dịch vụ Mobile Service (chăm sóc khách hàng ở xa), Mobility Service (hỗ trợ phương tiện di chuyển khi bảo hành xe).

Chỉ trong vòng 3 tháng sau khi ra mắt, Peugeot 408 đã ghi nhận gần 400 xe được bán ra. Đặc biệt trong tháng 12.2023, doanh số của mẫu SUV Coupe chiếm gần 45% thị phần phân khúc xe sedan hạng D tại thị trường Việt Nam. Có thể thấy rằng với những ưu điểm nổi bật về thiết kế, công nghệ lẫn dịch vụ sau bán hàng, Peugeot đã tạo được sức hấp dẫn lớn đối với khách hàng.