Hệ thống lái là một trong những bộ phận quan trọng trên ô tô, trong trường hợp gặp vấn đề, hư hỏng... hệ thống này không chỉ khiến người lái có cảm giác khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được xử lý kịp thời. Thông thường khi vô-lăng ô tô đánh lái nặng thường liên quan đến hệ thống trợ lực lái bị hỏng, tuy nhiên trong nhiều trường hợp, hệ thống này vẫn hoạt động nhưng người lái vẫn cảm nhận độ nặng vô-lăng khi đánh lái.

Theo các kỹ thuật viên chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, không phải lúc nào cảm giác vô-lăng ô tô đánh lái nặng cũng đều do hệ thống trợ lực lái. Thực tế, có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến hiện tượng này.

Dưới đây là những nguyên nhân khiến vô-lăng ô tô đánh lái nặng dù hệ thống trợ lực vẫn hoạt động bình thường:

Áp suất lốp xe không đúng tiêu chuẩn

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhưng người dùng ô tô thường bị bỏ qua khi phát hiện vô-lăng ô tô đánh lái nặng là áp suất lốp không đạt chuẩn. Khi lốp xe bị non hơi, diện tích tiếp xúc giữa lốp và mặt đường tăng lên, khiến lực cản lớn hơn, từ đó làm vô-lăng trở nên nặng hơn khi xoay. Chính vì vậy, ngay cả khi hệ thống trợ lực vẫn hoạt động bình thường, lốp non hơi vẫn khiến người lái cảm thấy tay lái nặng rõ rệt, đặc biệt khi quay đầu hoặc di chuyển ở tốc độ thấp.

Góc đặt bánh xe sai lệch

Bên cạnh áp suất lốp, góc đặt bánh xe sai lệch cũng là nguyên nhân khiến vô-lăng đánh lái nặng. Các thông số như độ chụm (toe), độ nghiêng (camber) hoặc góc caster nếu bị sai lệch do va chạm hoặc hao mòn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của hệ thống lái. Khi các góc này không chuẩn, vô-lăng sẽ nặng hơn và xe có xu hướng lệch hướng. Do đó, việc căn chỉnh lại góc đặt bánh xe định kỳ là điều cần thiết, đặc biệt với những xe thường xuyên di chuyển trên đường xấu.

Dầu trợ lực bị bẩn hoặc xuống cấp

Dầu trợ lực lái sau thời gian sử dụng có thể bị nhiễm bẩn hoặc mất đi tính chất bôi trơn. Điều này khiến hệ thống hoạt động kém hiệu quả, dù chưa hỏng hoàn toàn. Khi áp suất không đạt mức cần thiết, hệ thống hỗ trợ xoay vô-lăng hoạt động không tối ưu, khiến vô-lăng có cảm giác nặng hơn, đặc biệt là ở tốc độ thấp. Các kỹ thuật viên chuyên sửa chữa, bảo dưỡng ô tô khuyến cáo nên kiểm tra và thay dầu trợ lực định kỳ, thường sau mỗi 40.000 - 60.000 km, tùy điều kiện sử dụng.

Cảm biến hoặc mô-tơ trợ lực điện hoạt động kém

Với các dòng ô tô sử dụng trợ lực lái điện (EPS), cảm biến mô-men xoắn hoặc mô-tơ điện nếu hoạt động không chính xác sẽ khiến lực hỗ trợ bị giảm, dẫn đến cảm giác vô-lăng nặng hơn bình thường. Đáng chú ý, lỗi này đôi khi không hiển thị cảnh báo rõ ràng trên bảng táp-lô, khiến người dùng chủ quan.

Các cảm biến không đọc chính xác góc lái có thể dẫn đến trợ lực lái không đủ. Kết quả là, cảm giác lái nặng hơn hoặc thậm chí không ổn định. Anh Lê Văn Tú, kỹ thuật viên của một garage ở phường Cát Lái, TP.HCM cho biết: "Với hệ thống trợ lực lái điện EPS, vấn đề thường nằm ở cảm biến hoặc mô-đun. Đôi khi không phải là lỗi hoàn toàn, nhưng phản hồi không đồng đều hoặc hỗ trợ bị chậm trễ".

Chính vì vậy, khi vô-lăng trở nên nặng, người dùng không nên chỉ tập trung vào hệ thống trợ lực mà cần kiểm tra tổng thể từ lốp xe, hệ thống treo đến các chi tiết cơ khí liên quan. "Cảm giác lái nặng là dấu hiệu cảnh báo sớm của nhiều vấn đề khác nhau. Việc kiểm tra sớm không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn đảm bảo an toàn khi vận hành". Anh Tú chia sẻ thêm.

Trong bối cảnh ô tô ngày càng tích hợp nhiều công nghệ, việc bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra đúng cách vẫn là yếu tố then chốt giúp hệ thống lái vận hành ổn định, mang lại cảm giác điều khiển nhẹ nhàng và chính xác cho người lái.