Sức mua 'hãm phanh' ô tô mới vẫn ồ ạt gia nhập thị trường Việt Nam

Trong bối cảnh sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam liên tục suy giảm những tháng gần đây, hàng loạt hãng ô tô vẫn đua nhau tung ra các sản phẩm mới. Diễn biến này cho thấy cuộc cạnh tranh trên thị trường ô tô đang bước sang giai đoạn mới, nơi các nhà sản xuất không chỉ chạy đua doanh số mà còn tranh thủ chiếm lĩnh thị phần và định vị thương hiệu trong dài hạn.

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Thị trường ô tô Việt Nam đang "hạ nhiệt"

Sau giai đoạn "chạy đà" khá tích cực trong quý đầu năm với mức tăng trưởng đồng đều ở nhiều phân khúc, thị trường ô tô Việt Nam đang cho thấy dấu hiệu chững lại trong hai tháng gần đây bất chấp các chương trình ưu đãi, giảm giá vẫn được triển khai đều đặn. Số liệu mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong tháng 5.2026, tổng doanh số bán hàng của các thành viên thuộc VAMA đạt 29.935 xe, giảm hơn 2.000 xe, tương đương khoảng 6% so với tháng trước đó.

Sức mua trên thị trường ô tô liên tiếp sụt giảm trong hai tháng gần đây Ảnh: B.H

Nếu tính thêm lượng xe Hyundai do Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) phân phối và ô tô điện VinFast, tổng doanh số toàn thị trường trong tháng 5.2026 đạt 53.359 xe. Con số này thấp hơn 7.256 xe, tương đương mức giảm gần 12% so với tháng 4.2026. Đây là tháng thứ hai liên tiếp sức mua ô tô tại Việt Nam suy giảm, phản ánh tâm lý thận trọng của người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều biến động. Điều này cũng khiến không ít nhà sản xuất, đại lý ô tô đối mặt áp lực tồn kho khi lượng xe bán ra không đạt như kỳ vọng.

Thực tế, nhiều hãng xe liên tục tung chương trình ưu đãi, hỗ trợ lệ phí trước bạ, giảm giá trực tiếp hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, các biện pháp này vẫn chưa đủ để giúp thị trường lấy lại đà tăng trưởng.

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Ô tô mới ồ ạt trình làng

Trái ngược với bức tranh doanh số có phần ảm đạm, thị trường ô tô Việt Nam thời gian gần đây lại chứng kiến làn sóng sản phẩm mới xuất hiện với tần suất dày đặc. Chỉ trong khoảng hai tháng trở lại đây, nhiều thương hiệu như Mazda, KIA, Peugeot, Ford, Lynk & Co, Geely hay Audi… nối tiếp nhau tung ra thị trường các mẫu xe mới hoặc phiên bản nâng cấp.

Mazda vừa tung ra thị trường thế hệ xe Mazda cao cấp mới với các mẫu SUV hybrid như CX-60, CX-90... Ảnh: Việt Hưng

Ở nhóm xe phổ thông, KIA bổ sung phiên bản hybrid của mẫu crossover 5 chỗ KIA Sportage. Không những vậy thương hiệu xe Hàn Quốc thông qua mối quan hệ hợp tác với THACO AUTO còn trình làng bản nâng cấp mới nhất của dòng xe 7 chỗ KIA Sorento.

Không chỉ với KIA, Tập đoàn Trường Hải (THACO AUTO) cũng cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ khi nắm quyền nhập khẩu, phân phối các mẫu mã ô tô thương hiệu Jeep, RAM đồng thời từng bước nâng tầm Mazda. Bên cạnh các dòng xe phổ thông như Mazda CX-5, CX-8… mới đây THACO Mazda vừa tung ra thị trường thế hệ xe Mazda cao cấp mới với các mẫu SUV hybrid như CX-60, CX-90 và mẫu Roadster huyền thoại Mazda MX-5. Trước đó không lâu, THACO AUTO cũng đã làm mới bộ đôi ô tô mang thương hiệu Pháp - Peugeot 3008 và 5008 thế hệ mới với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ và không gian trải nghiệm.

Lynk & Co cũng không đứng ngoài cuộc khi liên tiếp tung ra xe mới, mở rộng danh mục xe và tăng độ nhận diện thương hiệu tại Việt Nam Ảnh: Đình Tuyên

Trong khi đó, Ford đẩy mạnh chiến lược làm mới sản phẩm nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh ở các phân khúc xe bán tải và SUV khi bổ sung thêm các phiên bản mới của Ford Ranger và Ford Everest. Các hãng xe Trung Quốc như Geely, Lynk & Co cũng không đứng ngoài cuộc khi liên tiếp trình làng xe mới, mở rộng danh mục và gia tăng độ nhận diện thương hiệu tại Việt Nam. Geely khiến không ít khách Việt bất ngờ khi tung ra Coolray 2026 thuộc bản nâng cấp với nhiều bổ sung về công nghệ, tính năng trong khi giá bán hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó hãng cũng phân phối mẫu SUV 7 chỗ - Geely Okavango.

Lynk & Co thông qua sự hợp tác với Tasco Auto cũng mở rộng danh mục xe khi mới đây tung ra mẫu SUV đầu bảng của hãng - Lynk & Co 900. Ở phân khúc xe sang, Audi tiếp tục trình làng các mẫu xe thế hệ mới nhằm phục vụ nhóm khách hàng có nhu cầu nâng cấp phương tiện và trải nghiệm công nghệ hiện đại khi tung ra thị trường các phiên bản Audi Q3 và Q5 mới.

Các hãng xe đang toan tính điều gì?

Việc hàng loạt hãng ô tô lần lượt tung ra xe mới trong bối cảnh sức mua ô tô giảm có thể khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn, đây là chiến lược đã được các nhà sản xuất chuẩn bị từ trước và phản ánh cuộc đua giành giật thị phần ngày càng quyết liệt trên thị trường ô tô Việt Nam.

Nhiều hãng xe nhận định Việt Nam là thị trường tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á Ảnh: B.H

Trước hết, việc ra mắt xe mới giúp các hãng duy trì sức hút thương hiệu. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn, những mẫu xe được trang bị công nghệ hiện đại, thiết kế mới hoặc giá bán cạnh tranh sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý hơn so với các mẫu xe đã xuất hiện nhiều năm trên thị trường.

Bên cạnh đó, nhiều hãng xe nhận định Việt Nam là thị trường tiềm năng trong khu vực Đông Nam Á. Dù sức mua ngắn hạn có thể suy giảm, triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực nhờ tỷ lệ sở hữu ô tô trên đầu người còn thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực. Điều này khiến các nhà sản xuất sẵn sàng đầu tư cho giai đoạn tiếp theo thay vì chỉ tập trung vào kết quả kinh doanh trước mắt. Việc tung ra xe mới giúp các hãng xe xây dựng hình ảnh thương hiệu, mở rộng đối tượng khách hàng và chuẩn bị nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường.

Làn sóng ô tô mới liên tiếp trình làng không chỉ mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng mà còn phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các thương hiệu Ảnh: B.H

Đặc biệt, sự phát triển nhanh của ô tô điện và xuất hiện ngày càng nhiều thương hiệu mới, nhất là các hãng xe Trung Quốc, đang tạo áp lực cạnh tranh đáng kể lên các thương hiệu đã có mặt lâu năm. Để bảo vệ thị phần, các hãng xe truyền thống buộc phải liên tục làm mới sản phẩm và nâng cao giá trị cạnh tranh.

Làn sóng ô tô mới liên tiếp xuất hiện không chỉ mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng mà còn phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các thương hiệu. Đây được xem là tín hiệu cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái định hình, nơi lợi thế không còn nằm ở quy mô mà thuộc về hãng xe sở hữu mẫu xe phù hợp, công nghệ tiên tiến và khả năng thích ứng nhanh với nhu cầu, thị hiếu từ phía khách hàng.