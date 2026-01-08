Mua ô tô cũ: Chọn xe 7 chỗ nào dưới 400 triệu đồng?

Vào dịp cuối năm, nhu cầu mua ô tô phục vụ gia đình, di chuyển trong kỳ nghỉ Tết tăng cao. Với ngân sách dưới 400 triệu đồng, thay vì mua mới các mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, nhiều khách hàng ưu tiên chọn những dòng xe 7 chỗ đã qua sử dụng để tối ưu không gian, chở được nhiều thành viên và phù hợp đi đường dài hơn.

Dưới đây là 3 mẫu xe 7 chỗ cũ, giá dưới 400 triệu đồng:



Toyota Innova 2.0 E đời 2017: Giá khoảng 370 triệu đồng

Toyota Innova thuộc phân khúc MPV cỡ trung, từng là mẫu xe 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Ưu điểm của dòng xe này nằm ở độ bền bỉ, linh kiện thay thế dễ tìm và không gian nội thất đủ sức chứa cho 7 người ngồi thoải mái.

Toyota Innova từng là mẫu xe 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam ẢNH: T.P

Trước đây, Toyota Innova có 3 phiên bản, gồm: 2.0 V, 2.0 G và 2.0 E. Trong đó, bản 2.0 E thấp nhất, chỉ trang bị một số tiện nghi cơ bản như điều hòa chỉnh cơ, ghế chỉnh cơ, đầu CD... Hiện tại trên thị trường xe cũ, Innova bản tiêu chuẩn có giá khoảng 370 triệu đồng.

Về khả năng vận hành, Toyota Innova 2.0 E sử dụng động cơ xăng 2.0 lít, sản sinh công suất 139 mã lực và mô-men xoắn cực đại 183 Nm. Sức mạnh trên truyền qua hộp số sàn 6 cấp đến hệ dẫn động cầu sau. Ngoài ra, xe sử dụng khung gầm body-on frame cho khả năng chịu tải, vặn xoắn tốt khi di chuyển trên các cung đường xấu.

Tuy nhiên, do Toyota Innova được các công ty vận tải, tài xế chạy dịch vụ ưa chuộng nên khi mua, người dùng cần kiểm tra kỹ tình trạng tổng thể, tránh mua trúng xe bị tua đồng hồ ODO (công-tơ-mét).

Suzuki Ertiga 1.5 AT đời 2021: Giá khoảng 380 triệu đồng

Dù không phải là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc nhưng Suzuki Ertiga vẫn nổi bật với sự bền bỉ và tính thực dụng trong nhóm xe gia đình cỡ nhỏ. So với các đối thủ khác, Ertiga sở hữu không gian nội thất tương đối rộng rãi, hàng ghế thứ 2 điều chỉnh linh hoạt để chia sẻ không gian cho người ngồi ở hàng ghế thứ 3.

Suzuki Ertiga hiện đã khai tử tại Việt Nam ẢNH: NGUYÊN VŨ

Ở đời xe 2021, Suzuki Ertiga có hai phiên bản MT và AT dùng động cơ hút khí tự nhiên thông thường thay vì động cơ hybrid như bản 2022. Trên thị trường xe cũ hiện nay, Ertiga bản 1.5 AT có giá khoảng 380 triệu đồng.

Về vận hành, mẫu xe 7 chỗ đến từ Nhật sử dụng động cơ xăng 1.5 lít với công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Suzuki Ertiga hiện đã khai tử tại Việt Nam. Nếu không ngại vấn đề mẫu mã, lỗi thời và ưu tiên giá trị sử dụng thực tế, Ertiga vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho gia đình.

Mitsubishi Xpander 1.5 AT đời 2019: Giá khoảng 390 triệu đồng

Mitsubishi Xpander là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ 7 chỗ ngồi tại Việt Nam hiện nay. Mẫu MPV này ghi điểm nhờ thiết kế thực dụng với nắp ca-pô ngắn và khoang ca-bin dài, giúp tối ưu không gian bên trong.

Mitsubishi Xpander bản 1.5 AT đời 2019 hiện có giá khoảng 390 triệu đồng ẢNH: T.U

Theo đánh giá của nhiều người dùng, Xpander là mẫu xe khá lành tính, ít hỏng vặt và tiết kiệm nhiên liệu. Tham khảo giá trên thị trường xe cũ, những chiếc Xpander bản 1.5 AT đời 2019 hiện có giá chỉ khoảng 390 triệu đồng.

Về khả năng vận hành, mẫu xe này sử dụng động cơ xăng 1.5 lít, có công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Sức mạnh này truyền qua hộp số tự động 4 cấp đến hệ dẫn động cầu trước.

Tương tự Toyota Innova, người Việt khá ưa chuộng Xpander để kinh doanh dịch vụ, chở khách nên lượng xe cũ trên thị trường cũng tương đối nhiều. Do đó, người mua cần kiểm tra kỹ các hạng mục kỹ thuật, vận hành, tránh rủi ro mua phải xe chất lượng kém.