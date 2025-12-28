Loạt ô tô mới mở bán tại Việt Nam tháng cuối năm: Xe 7 chỗ 'chiếm sóng'

Tháng 12.2025, bên cạnh các chương trình ưu đãi, giảm giá mạnh tay; việc các nhà sản xuất, phân phối ô tô cũng đua nhau trình làng xe mới, góp phần giúp thị trường ô tô Việt Nam sôi động hơn.

Đáng chú ý, trong số 5 mẫu mã, phiên bản mới mở bán, ngoại trừ 2 mẫu "xe chơi" Audi A6 và Skoda Octavia; 3 mẫu xe phổ thông còn lại gồm Mitsubishi Destinator, Hyundai Santa Fe Hybrid và Toyota Innova Cross G. Đây đều là những dòng xe 7 chỗ đa dụng, hướng đến nhóm khách hàng gia đình, thực dụng.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Mitsubishi Destinator (giá 780 - 855 triệu đồng)

Trong bối cảnh phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam ngày càng sôi động, Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) chính thức đưa về mẫu xe hoàn toàn mới mang tên Destinator, được xem như một sự thay thế chiến lược cho dòng xe Outlander vốn đã mất dần sức hút. Điểm nhấn của Destinator là mức giá khởi điểm hấp dẫn chỉ từ 780 triệu đồng, trong khi xe phân phối theo diện nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Mitsubishi Destinator, một trong những mẫu xe gây chú ý tại thị trường Việt Nam thời điểm cuối năm 2025 ẢNH: CHÍ TÂM

Về thiết kế, Destinator mang ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng của Mitsubishi với phong cách thể thao, được ví như bản "phóng to" của Xforce. Xe có kích thước tổng thể dài, rộng, cao tương ứng 4.680 x 1.840 x 1.780 (mm) và chiều dài cơ sở lên tới 2.815 mm; đây là một trong những mẫu SUV, crossover cỡ trung có chiều dài trục cơ sở lớn nhất, tương đương nhiều mẫu xe hạng D tại thị trường Việt như Hyundai Santa Fe hay Peugeot 5008. Ngoài ra, khoảng sáng gầm 214 mm cũng là điểm cộng lớn khi di chuyển trên địa hình gồ ghề.

Bên trong, Mitsubishi trang bị cho Destinator hệ thống giải trí màn hình 12,3 inch kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, cùng hệ thống âm thanh 8 loa Yamaha, điều hòa tự động hai vùng với cửa gió cho cả hàng ghế sau, phanh tay điện tử...

Về khả năng vận hành, Destinator sử dụng khối động cơ xăng tăng áp 1.5 lít cho công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số vô cấp. Tuy nhiên, điểm hạn chế là Destinator chỉ có cấu hình dẫn động cầu trước.

Hyundai Santa Fe Hybrid (giá 1,369 tỉ đồng)

Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) cũng vừa trình làng thêm phiên bản hybrid mới cho dòng xe Santa Fe, niêm yết giá 1,369 tỉ đồng.

Santa Fe từ lâu đã là mẫu SUV, crossover cỡ trung quen thuộc tại Việt Nam với thiết kế mạnh mẽ, không gian nội thất rộng rãi và nhiều trang bị tiện nghi. Phiên bản Hybrid mới tiếp tục giữ nguyên kích thước tổng thể 4.830 x 1.900 x 1.770 (mm), chiều dài cơ sở 2.815 mm nhưng điểm khác biệt lớn nhất đến từ hệ truyền động lai xăng - điện.

Hyundai Santa Fe Hybrid trở lại thị trường Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng mua xe gia đình, yêu thích trải nghiệm công nghệ ẢNH: TC MOTOR

Xe sử dụng động cơ xăng tăng áp SmartStream 1.6 lít kết hợp với mô-tơ điện, cho tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn 367 Nm, tương đương với nhiều mẫu SUV trang bị động cơ 2.0 lít tăng áp. Hyundai cũng trang bị hệ thống TMED (Transmission Mounted Electric Device) cùng công nghệ Active Shift Control, giúp thời gian chuyển số nhanh hơn và mang lại cảm giác lái mượt mà hơn so với hộp số vô cấp thông thường.

Ở mặt tiện nghi và an toàn, Santa Fe Hybrid trang bị hai màn hình cong Panorama 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, ghế chỉnh điện có sưởi/làm mát, HUD hiển thị thông tin trên kính lái, sạc không dây và nhiều trang bị cao cấp khác. Gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense thế hệ 2 cũng được áp dụng, bao gồm hỗ trợ tránh va chạm trước, giám sát điểm mù, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo mở cửa an toàn và kiểm soát hành trình thích ứng…

Một ưu điểm đáng chú ý khác là khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Santa Fe Hybrid tiêu thụ chỉ khoảng 5,94 lít/100 km đường trường và 6,37 lít/100 km đường hỗn hợp, những con số ấn tượng nếu so với nhiều đối thủ cùng phân khúc.

Toyota Innova Cross G (giá 730 triệu đồng)

Trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt ở phân khúc xe gia đình 7 chỗ, Toyota Việt Nam mới đây bổ sung phiên bản Innova Cross G với giá niêm yết 730 triệu đồng. Phiên bản này hướng tới nhóm khách hàng thực dụng, đặc biệt là người mua xe phục vụ chạy dịch vụ.

Innova Cross từ khi ra mắt đã được đánh giá cao bởi nền tảng khung gầm toàn cầu TNGA, mang lại cảm giác lái ổn định và không gian nội thất rộng rãi đặc trưng. Phiên bản G mới vẫn giữ thiết kế tổng thể giống các bản cao cấp hơn, nhưng được lược bỏ một số trang bị nhằm hạ giá bán, tạo sức cạnh tranh trong nhóm xe 7 chỗ giá dưới 800 triệu đồng.

Toyota Innova Cross phiên bản G lược bớt trang bị, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn ẢNH: N.D

Ở ngoại thất, bản G sử dụng mâm hợp kim 16 inch nhỏ hơn so với mâm 17 hoặc 18 inch trên các bản cao cấp nhất. Bên trong ca-bin, xe sử dụng bảng đồng hồ dạng analog kết hợp màn hình nhỏ 4,2 inch, màn hình giải trí 8 inch đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản. Vô-lăng không còn bọc da như phiên bản cao hơn, nhưng vẫn giữ bố cục rộng rãi và tiện dụng.

Toyota không thay đổi động cơ trên bản G, xe vẫn dùng động cơ xăng 2.0 lít có công suất khoảng 172 mã lực, kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Ngoài ra, xe vẫn được trang bị các công nghệ an toàn cơ bản như kiểm soát ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ABS, phân phối lực phanh điện tử, cảm biến trước/sau và camera lùi, cùng 6 túi khí đảm bảo tiêu chuẩn an toàn tương đối cao trong tầm giá.