Xe 7 chỗ Mitsubishi Outlander đời 2019 giá tầm 500 triệu đồng, có nên mua?

Mitsubishi Outlander đời 2019 phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, gồm 2.0 CVT, 2.0 CVT Premium và 2.4 CVT Premium; giá dao động từ 808 triệu đến 1,049 tỉ đồng.

Trong đó, bản tiêu chuẩn 2.0 CVT có giá lăn bánh thực tế thời điểm năm 2019 khoảng 930 triệu đồng. Tuy nhiên, khảo sát trên thị trường xe cũ hiện nay, mẫu xe này hiện đang được rao bán khoảng 510 triệu đồng. Như vậy, sau khoảng 6 năm sử dụng, chiếc crossover cỡ trung này mất giá khoảng 420 triệu đồng, tương đương khoảng 45,1% giá trị.

Ngoại hình Mitsubishi Outlander đời 2019 có phần lỗi thời, kém hiện đại so với các đối thủ cùng phân khúc ẢNH: Q.C

Xét trên thị trường xe cũ, trong tầm giá khoảng 500 triệu đồng, Outlander 2.0 CVT đời 2019 là lựa chọn hiếm hoi ở phân khúc hạng C có cấu hình 7 chỗ ngồi và mang "mác" xe Nhật bền bỉ, thực dụng.

Thiết kế lỗi thời nhưng trang bị thực dụng

Về tổng quan ngoại hình, dù sở hữu ngôn ngữ Dynamic Shield cứng cáp nhưng diện mạo của Outlander 2019 đã bắt đầu lỗi thời so với xu hướng trẻ hóa của các mẫu xe đối thủ. Thiết kế tổng thể mang nét trung tính, điềm đạm, phù hợp với nhóm khách hàng trung tuổi, gia đình nhiều thành viên hơn so với những khách hàng trẻ, chú trọng sự năng động, thể thao.

Ở phiên bản tiêu chuẩn 2.0 CVT, cụm đèn phía trước sử dụng công nghệ halogen dạng bi cầu, không có tính năng bật, tắt đèn tự động và cảm biến gạt mưa tự động như trên 2 bản Premium cao cấp. Dù vậy, xe vẫn được trang bị bộ mâm kích thước 18 inch, sử dụng cỡ lốp 225/55 tương tự các phiên bản còn lại.

Xe được trang bị mâm 18 inch đi kèm kích thước lốp 225/55 ẢNH: Q.C

Tương tự như thiết kế ngoại thất, không gian nội thất của Outlander đời 2019 cũng khá thực dụng, có phần "nồi đồng cối đá" với khu vực điều khiển trung tâm đơn điệu, kém hấp dẫn so với các mẫu xe khác.

Dù vậy, xe vẫn có các tiện nghi cơ bản như nội thất bọc da, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập, màn hình trung tâm kích thước nhỏ và dàn âm thanh 6 loa. Ngoài ra, bản 2.0 CVT không được trang bị cửa sổ trời như trên 2 phiên bản Premium.

So với các đối thủ trong phân khúc crossover cỡ trung (hạng C), Mitsubishi Outlander là mẫu xe hiếm hoi có 7 chỗ ngồi, theo cấu trúc ghế 5+2. Do đó, hàng ghế thứ 3 sẽ khá chật dù đã trượt hàng ghế thứ 2 lên phía trước để nới rộng không gian để chân. Dù vậy, người dùng có thể linh hoạt gập hàng ghế thứ 3 để tăng diện tích khoang hành lý khi cần.

Thiết kế nội thất khá "nồi đồng cối đá" với màn hình trung tâm kích thước nhỏ, nhiều nút bấm vật lý ẢNH: Q.C

Về khả năng vận hành, Mitsubishi Outlander 2.0 CVT đời 2019 sử dụng động cơ 2.0 lít, sản sinh công suất 145 mã lực và mô-men xoắn 196 Nm. So sánh ở góc độ thông số, khối động cơ này yếu hơn so với các mẫu xe đối thủ. Tuy nhiên, vận hành thực tế cho thấy động cơ Mitsubishi có độ lỳ, bốc ở dải tốc độ từ 40 - 80 km/giờ.

Xe sử dụng hộp số CVT kết hợp hệ dẫn động cầu trước, mang lại sự mượt mà khi di chuyển trong phố nhưng không quá ấn tượng về cảm giác lái thể thao. Đáng chú ý, phiên bản tiêu chuẩn không được trang bị một số tính năng trong gói hỗ trợ lái xe nâng cao, thay vào đó chỉ có các hệ thống an toàn cơ bản như phanh ABS, EBD hay cân bằng điện tử...

Tầm giá 500 triệu đồng, có nên mua Mitsubishi Outlander đời 2019?

Nhìn nhận khách quan, Mitsubishi Outlander 2.0 CVT đời 2019 vẫn là mẫu xe rất đáng cân nhắc trong tầm giá 500 triệu đồng đối với những gia đình có 5 - 7 thành viên, đề cao giá trị thực dụng, bền bỉ thay vì chạy theo thiết kế thể thao, trẻ trung. So với các mẫu ô tô mới cùng tầm giá, phân khúc hạng A hoặc B, Outlander vượt trội hơn ở động cơ, không gian, trang bị tiện nghi và khung gầm chắc chắn.

Mitsubishi Outlander có cấu hình ghế 5+2, phù hợp gia đình 5 - 7 thành viên ẢNH: Q.C

Tuy nhiên, với một chiếc xe 6 năm tuổi, người mua cần kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng và tình trạng xe để tránh mua nhầm xe từng đâm đụng hay ngập nước. Việc lựa chọn một chiếc xe cũ từ nguồn uy tín sẽ giúp đảm bảo khả năng vận hành bền bỉ, giữ vững giá trị sử dụng lâu dài.