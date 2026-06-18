Người Việt mua ô tô máy xăng, dầu: Chuộng xe nhập hơn xe ráp trong nước

Cùng với sự xuất hiện của hàng loạt mẫu mã mới, từ đầu năm 2026 đến nay cuộc đua giảm giá vẫn đang diễn ra rầm rộ trên thị trường ô tô Việt Nam. Sức mua giảm cùng với áp lực giải phóng hàng tồn kho... khiến nhiều nhà sản xuất, phân phối ô tô liên tục triển khai các chương trình ưu đãi theo nhiều hình thức khác nhau để giảm giá xe, thu hút khách mua. Dù vậy, sau bước tăng trưởng cuối quý 3/2026, khoảng hai tháng trở lại đây thị trường ô tô đang có dấu hiệu lao dốc. Trong đó, ở mảng xe động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu người Việt đang cho thấy rõ xu hướng chuộng ô tô nhập khẩu hơn xe lắp ráp trong nước.

Thị trường ô tô vẫn đang duy trì được mức tăng trưởng doanh số nhưng sức mua đang có dấu hiệu chậm lại trong hai tháng trở lại đây Ảnh: B.H

Thị trường ô tô vẫn tăng trưởng nhưng đang "hãm phanh"

Số liệu bán hàng được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố cho thấy, sau 5 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số bán ô tô của các thành viên VAMA (chủ yếu xe động cơ đốt trong) đạt 156.729 xe, tăng gần 25.700 xe, tương đương khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mảng ô tô du lịch tăng 13%, xe thương mại tăng 32% và xe chuyên dụng tăng tới 119%.

Kết quả này cho thấy, thị trường ô tô vẫn đang duy trì được mức tăng trưởng doanh số bất chấp toàn ngành đang đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, sức mua đang có dấu hiệu chậm lại trong hai tháng trở lại đây. Sau bước tăng trưởng đạt 38.704 xe bán ra trong tháng 3.2026, sức mua trên thị trường ô tô đang chững lại trong hai tháng gần đây. Cụ thể, tháng 4.2026 các thành viên VAMA bán ra 31.937 xe, giảm 17% đến tháng 5.2026 tiếp tục giảm thêm 6% về mức 29.935 xe.

Doanh số Tháng 1.2026 36875 Tháng 2.2026 19278 Tháng 3.2026 38704 Tháng 4.2026 31937 Tháng 5.2026 29935

Theo các chuyên gia trong ngành, tác động của tình hình kinh tế thời gian gần đây khiến người dân vẫn dặt dè trong việc chi tiêu, đặc biệt đối với những mặt hàng có giá trị cao như ô tô. Ngoài ra, việc các ngân hàng cũng như tổ chức tín dụng cũng đang thắt chặt hạn mức dành cho các gói vay mua ô tô cùng với những thông tin về việc triển khai sử dụng xăng E10… cũng phần nào khiến một bộ phận khách hàng dù có ý định mua xe nhưng rồi tạm gác lại để xem xét, chờ đợi.

Loạt ô tô máy xăng, dầu bán chạy nhất quý 1/2026

Doanh số ô tô máy xăng, dầu nhập khẩu liên tục vượt xe lắp ráp trong nước

Không chỉ biến động về sức mua, kết qủa bán hàng được VAMA công bố cũng cho thấy rõ xu hướng chuộng xe nhập khẩu của người Việt khi chọn mua các mẫu mã ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu.

Ô tô nhập khẩu Ô tô lắp ráp trong nước Tháng 1.2026 18841 18034 Tháng 2.2026 10058 9220 Tháng 3.2026 23011 15693 Tháng 4.2026 18013 13924 Tháng 5.2026 16855 13080

Dữ liệu từ báo cáo bán hàng của VAMA tính từ đầu năm 2026 đến nay cho thấy, lượng ô tô nhập khẩu tiêu thụ hàng tháng tại Việt Nam đều cao hơn xe ráp trong nước. Sau 5 tháng đầu năm 2026, doanh số xe nhập khẩu lẫn xe lắp ráp trong nước đều gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lượng tiêu thụ xe nhập khẩu đạt mức tăng trưởng cao hơn. Cụ thể, tính từ tháng 1 - 5.2026, tổng doanh số bán ô tô nhập khẩu (chủ yếu xe động cơ đốt trong) của các thành viên VAMA đạt 86.778 xe, tăng 27%; trong khi đó lượng tiêu thụ ô tô lắp ráp trong nước chỉ đạt 69.951 xe, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 5.2026 vừa qua, dù đều giảm 6% nhưng doanh số ô tô nhập khẩu đạt 16.855 xe, trong khi ô tô lắp ráp trong nước chỉ dừng lại ở mức 13.080 xe. Con số này chưa bao gồm lượng xe Hyundai đã bàn giao đến tay khách hàng trong tháng vừa qua.

Sức hút của ô tô nhập khẩu với khách hàng Việt Nam còn được thể hiện rõ qua danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 5.2026 khi các mẫu mã xe nhập khẩu chiếm đa số. Trong đó, Toyota Yaris Cross là mẫu xe bán chạy nhất. Mitsubishi Xpander có cả bản lắp ráp trong nước cũng như nhập khẩu nguyên chiếc; tuy nhiên trong tổng số 1.236 xe Xpander bán ra trong tháng qua, có hơn 1.000 xe nhập khẩu, trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ đạt 161 xe. Các mẫu mã khác được nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia như Ford Everest, Toyota Corolla Cross, Mitsubishi Destinator… cũng góp mặt trong danh sách 10 ô tô động cơ xăng, dầu bán chạy nhất tháng 5.2026.

Người Việt mua xe động cơ xăng, dầu ngày càng ưa chuộng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc hơn xe lắp ráp trong nước Ảnh: B.H

Từ kết quả bán hàng trong thời gian gần đây cho thấy, người Việt mua xe động cơ xăng, dầu ngày càng ưa chuộng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc hơn xe lắp ráp trong nước. Với chương trình ưu đãi, giảm giá nhà các nhà phân phối đồng thời nhiều mẫu mã mới được dự báo sẽ được trình làng trong thời gian tới, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đang tạo áp lực cạnh tranh lên các mẫu xe lắp ráp trong nước.