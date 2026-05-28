Xe sedan nhập khẩu từng phân phối tại Việt Nam 'khai tử' bản số sàn

Sức hút dòng xe sedan sụt giảm, cùng với ô tô số sàn ngày càng bị khách hàng "ngó lơ" khiến tương lai các phiên bản xe sedan số sàn ngày càng trở nên bấp bênh. Thậm chí, vòng đời của một số phiên bản như Volkswagen Jetta GLI cũng đang đi đến hồi kết.

Vào đầu tháng 5.2026 Volkswagen đã tiết lộ một loạt thay đổi về chiến lược sản phẩm cho năm 2027. Bên cạnh việc trình làng một số mẫu mã mới, hãng xe Đức cho biết, mẫu sedan Volkswagen Jetta GLI 2027 sẽ chỉ còn phiên bản số tự động. Tuyên bố này đồng nghĩa với việc hãng sẽ dừng sản xuất, phân phối bản số sàn của Jetta.

Phiên bản số sàn của Volkswagen Jetta bị "khai tử" Ảnh: Carscoop

Thông tin này ban đầu được tiết lộ trong thông tin đặt hàng của đại lý và được người phát ngôn của Volkswagen xác nhận trước truyền thông. Theo đó, phát ngôn của Volkswagen cho biết: "Là những người thích lái xe và đam mê ô tô, chúng tôi cũng đánh giá cao hộp số sàn! Đó là lý do tại sao chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để duy trì chúng. Tuy nhiên, nhu cầu toàn cầu tiếp tục thu hẹp đến mức thị trường không thể duy trì được nữa. Do đó, chúng tôi rất tiếc khi phải đưa ra quyết định này".

Việc loại bỏ Volkswagen Jetta hộp số sàn 6 cấp là điều đáng tiếc, nhất là với những người thích cảm giác lái thể thao, chất cơ khí trên mẫu xe này. Điều này cũng đồng nghĩa mẫu sedan này sẽ chỉ còn bản sử dụng hộp số tự động 7 cấp DSG kết hợp động cơ tăng áp bốn xi-lanh, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất 228 mã lực và mô-men xoắn 349 Nm.

Từ năm 2027, Volkswagen Jetta chỉ còn phiên bản số tự động Ảnh: Carscoop

Hiện vẫn chưa rõ Volkswagen sẽ có thay đổi nào hay không, nhưng trước đó hãng đã thông báo Jetta S và Sport 2027 sẽ được trang bị hệ thống âm thanh sáu loa mới cũng như hệ thống thông tin giải trí Composition Media với radio vệ tinh và điều khiển bằng giọng nói. Các phiên bản này cũng có thêm tính năng mở khóa không cần chìa khóa và khởi động bằng nút bấm, trong khi tất cả các mẫu Jetta đều được trang bị tính năng nhắc nhở thắt dây an toàn hàng ghế sau.

Volkswagen Jetta là mẫu sedan hạng C từng được phân phối tại Việt Nam từ năm 2017. Tuy nhiên, mẫu xe này chỉ có bản số tự động và xuất hiện trong một thời gian ngắn do không được khách hàng ưa chuộng và giá bán khó cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.