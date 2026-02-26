Khi PHEV trở thành tâm điểm tại Việt Nam

Nếu như cách đây vài năm, câu chuyện vẫn xoay quanh động cơ đốt trong truyền thống (ICE), thì hiện nay bức tranh đã đa sắc hơn rất nhiều. Xe thuần điện (EV) xuất hiện ngày càng nhiều, hybrid (HEV) dần trở nên quen thuộc và đặc biệt trong khoảng một năm trở lại đây, plug-in hybrid (PHEV) nổi lên như một lựa chọn trung gian đầy tính thực tế.

Với đặc thù hạ tầng sạc vẫn trong quá trình hoàn thiện, nhu cầu di chuyển liên tỉnh cao và tâm lý ưu tiên sự an tâm khi sử dụng lâu dài, người tiêu dùng Việt Nam có xu hướng chọn giải pháp điện hóa mang tính thực dụng hơn là cực đoan. Trong bối cảnh đó, PHEV trở thành một bước chuyển hợp lý.

PHEV - Bước chuyển điện hóa "chậm nhưng chắc"

Về bản chất, PHEV là xe hybrid có khả năng sạc ngoài, kết hợp động cơ điện và động cơ xăng. Nhưng điều khiến cấu trúc này trở nên phù hợp với Việt Nam nằm ở chỗ nó không buộc người dùng phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc sạc nhưng vẫn có thể chạy thuần điện cho nhu cầu hằng ngày, đồng thời vẫn sử dụng xăng khi cần đi xa.

DM-i Super Hybrid mang đến trải nghiệm như xe điện nhưng không phụ thuộc trạm sạc

Tại Việt Nam, một trong những điểm nhấn đáng chú ý của xu hướng này là công nghệ DM-i Super Hybrid do BYD phát triển. Điểm khác biệt của cấu trúc DM-i Super Hybrid nằm ở việc động cơ điện là nguồn truyền động chính, còn động cơ xăng chủ yếu đóng vai trò phát điện hoặc hỗ trợ khi tăng tốc. Điều này giúp trải nghiệm lái tương tự như một chiếc xe điện, thay vì chỉ là chiếc xe xăng có thêm mô-tơ điện hỗ trợ.

Ở chế độ EV, xe hybrid của BYD có thể vận hành thuần điện hơn 100 km với tốc độ tối đa lên tới 130 km/h. Đây không còn là phạm vi "thử nghiệm", mà đủ để đáp ứng cả nhu cầu đi lại trong đô thị lẫn cao tốc ngắn. Khi chuyển sang chế độ HEV, hệ thống tự động tối ưu giữa hai nguồn động lực nhằm đảm bảo hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của công nghệ DM-i Super Hybrid chỉ từ 1,1 lít/100 km

Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với hành vi sử dụng thực tế. Phần lớn quãng đường di chuyển mỗi ngày của người Việt tại đô thị dưới 50 km. Với một mẫu PHEV có khả năng chạy điện hơn 100 km, người dùng gần như có thể sử dụng xe như một chiếc EV trong phần lớn thời gian, tận hưởng sự êm ái và tăng tốc tức thì của động cơ điện. Khi cần di chuyển liên tỉnh vài trăm kilomet, động cơ xăng đảm bảo sự liên tục, không bị giới hạn bởi hạ tầng sạc.

Đáng chú ý, mức tiêu thụ nhiên liệu của nhiều mẫu PHEV thế hệ mới chỉ quanh ngưỡng 2 - 4 lít/100 km trong điều kiện tiêu chuẩn, thậm chí có thể đạt mức 1,1 lít/100 km đối với mẫu xe BYD Sealion 6. Khi kết hợp cả bình xăng và pin, tổng quãng đường xe hybrid BYD có thể vượt mức 1.000 km. Những con số này mang ý nghĩa rất cụ thể trong bối cảnh chi phí nhiên liệu vẫn là yếu tố được cân nhắc kỹ lưỡng trong quyết định mua xe.

Chứng minh bằng sản phẩm thật

Điện hóa chỉ thực sự trở thành xu hướng khi nó được cụ thể hóa bằng sản phẩm và được thị trường đón nhận, và BYD Việt Nam đã thực hiện mạnh mẽ điều đó trong năm 2025.

Tháng 4.2025, mẫu SUV cỡ C ứng dụng DM-i Super Hybrid tiên phong tại Việt Nam được giới thiệu mang tên BYD Sealion 6. Chỉ sau khoảng ba tháng ra mắt, mẫu xe này ghi nhận 1.000 đơn đặt hàng. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh cao và người tiêu dùng ngày càng thận trọng, đây là con số cho thấy mức độ quan tâm đáng kể đối với PHEV thế hệ mới.

Một chuyên gia trong ngành ô tô nhận xét: "BYD Sealion 6 không được định vị như một giải pháp thử nghiệm, mà là phương tiện gia đình thực thụ để chạy điện hằng ngày, tiết kiệm nhiên liệu và vẫn đảm bảo khả năng di chuyển xa khi cần".

BYD Sealion 6 - Mẫu xe tiên phong cho công nghệ hybrid DM-i Super Hybrid tại Việt Nam

Sau BYD Sealion 6, dải sản phẩm PHEV của BYD Việt Nam tiếp tục được mở rộng sang sedan cỡ C với BYD Seal 5. Việc đưa công nghệ PHEV vào một mẫu sedan cho thấy định hướng không chỉ dừng ở nhóm khách hàng gia đình, mà còn hướng đến người trẻ và nhóm khách hàng doanh nhân cần một chiếc xe vận hành êm ái, tiết kiệm và linh hoạt. Trong môi trường đô thị đông đúc, lợi thế của mô-tơ điện trở thành yếu tố thuyết phục.

Ở phân khúc cao hơn, MPV BYD M9 ứng dụng cùng công nghệ DM-i Super Hybrid thế hệ thứ 5 mở rộng phạm vi điện hóa sang nhóm khách hàng doanh nghiệp và gia đình nhiều thế hệ. Với một mẫu MPV, yếu tố êm ái và chi phí vận hành đặc biệt quan trọng. Khi chở đủ tải, mô-men xoắn tức thì từ động cơ điện giúp xe tăng tốc mượt mà hơn so với cấu trúc thuần xăng. Đồng thời, tổng quãng đường dài nhờ kết hợp hai nguồn năng lượng giúp xe phù hợp cho cả mục đích gia đình lẫn dịch vụ cao cấp.

Dải sản phẩm PHEV của BYD Việt Nam trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp

Song song với sản phẩm, hệ thống phân phối của BYD Việt Nam đã mở rộng lên gần 40 showroom trên toàn quốc. Việc phát triển mạng lưới dịch vụ cùng lúc với mở rộng danh mục xe cho thấy điện hóa không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là câu chuyện về niềm tin và hậu mãi.

Xu hướng "điện hóa" tại Việt Nam vì thế không diễn ra theo cách bùng nổ trong một sớm một chiều. Nó giống một quá trình chuyển dịch có tính toán khi người tiêu dùng thử nghiệm, đánh giá và lựa chọn giải pháp phù hợp nhất với nhu cầu thực tế của mình. Trong bức tranh đó, DM-i Super Hybrid đại diện cho cách tiếp cận thực dụng, công nghệ này không phủ nhận vai trò của động cơ xăng trong giai đoạn chuyển tiếp, nhưng đặt động cơ điện vào vị trí trung tâm của tương lai.