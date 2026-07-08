4 mẫu SUV, crossover giá thấp 'không tưởng' khi thị trường ô tô lại đua kích cầu

Sức mua ô tô trong nước dù có dấu hiệu cải thiện nhưng vẫn chưa thực sự như kỳ vọng, trong khi nguồn cung xe vẫn dồi dào và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn khiến cuộc đua giảm giá tiếp tục lan rộng. Không chỉ các dòng sedan hay MPV phổ thông, nhiều mẫu SUV, crossover hiện cũng được điều chỉnh giá bán thực tế xuống mức rất thấp nhằm kích cầu tiêu dùng.

Đáng chú ý, không ít mẫu xe thuộc phân khúc SUV, crossover cỡ trung (C-SUV) hiện khởi điểm chỉ còn hơn 500 triệu đồng. Trong khi một số SUV đô thị cũng lần đầu tiên có giá thực tế quanh ngưỡng 450 triệu đồng.

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Subaru Forester: SUV Nhật hai cầu giảm giá gần 400 triệu

Trong tháng 7.2026, Subaru Forester tiếp tục gây chú ý khi được hãng áp dụng mức ưu đãi thuộc nhóm cao nhất thị trường, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng lượng xe sản xuất năm 2024 (VIN 2024) còn tồn tại các đại lý.

Theo chương trình bán hàng đang được áp dụng, Cụ thể, Subaru Forester 2.0 i-L EyeSight có giá niêm yết 1,099 tỉ đồng giảm 300 triệu đồng, còn 799 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 2.0 i-S EyeSight giảm từ 1,199 tỉ đồng xuống còn 839 triệu đồng, tức thấp hơn giá niêm yết 360 triệu đồng. Qua đó tiếp tục là một trong những mẫu SUV, crossover có mức ưu đãi cao nhất thị trường ô tô Việt Nam hiện nay.

Subaru Forester tiếp tục nằm trong nhóm SUV, crossover có mức ưu đãi cao nhất thị trường ô tô Việt Nam hiện nay ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Việc giá bán thực tế giảm sâu giúp Forester thu hẹp đáng kể khoảng cách với nhiều đối thủ cùng phân khúc. Nếu trước đây mẫu xe này thường được định vị ở nhóm SUV có giá bán tiệm cận các phiên bản cao của Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Mazda CX-5... thì nay đã trở thành lựa chọn dễ tiếp cận hơn với nhiều khách hàng.

Ngoài lợi thế về giá, Forester vẫn giữ những điểm mạnh vốn tạo nên bản sắc của dòng xe này như hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng (Symmetrical AWD) và gói công nghệ hỗ trợ lái EyeSight. Đây cũng là những trang bị giúp mẫu SUV Nhật tạo sự khác biệt so với không ít đối thủ trong cùng tầm giá.

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MG HS giảm giá còn hơn 500 triệu đồng

MG HS cũng là một trong những mẫu xe có mức giảm giá mạnh nhất trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay. Theo chương trình bán hàng đang được nhiều đại lý MG áp dụng, phiên bản HS DEL có giá thực tế khoảng 515 triệu đồng, trong khi bản HS LUX còn khoảng 550 triệu đồng, thấp hơn giá niêm yết từ 184 - 199 triệu đồng.

MG HS gây chú ý khi giá bán thực tế chỉ còn hơn 500 triệu đồng tại một số đại lý ẢNH: MG

Với mức giá này, MG HS trở thành một trong những mẫu SUV, crossover cỡ C có giá bán dễ tiếp cận nhất thị trường. Thậm chí, giá thực tế của mẫu xe này hiện ngang bằng hoặc thấp hơn nhiều tùy chọn SUV đô thị thuộc phân khúc B như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Hyundai Creta…

Bên cạnh lợi thế về giá, MG HS còn sở hữu kích thước lớn, không gian nội thất rộng rãi cùng nhiều trang bị tiện nghi, an toàn. Đây cũng là lý do mẫu xe Trung Quốc thu hút sự quan tâm của người dùng khi được áp dụng giảm giá mạnh tay, đặc biệt trong bối cảnh người mua ngày càng chú trọng yếu tố giá trị trên số tiền bỏ ra.

KIA Sonet: Giá thực tế chỉ còn hơn 460 triệu đồng

Ở phân khúc SUV đô thị, KIA Sonet là cái tên gây chú ý trong tháng 7 khi lần đầu tiên được đưa xuống vùng giá chỉ còn hơn 460 triệu đồng. Theo chương trình ưu đãi do KIA Việt Nam công bố, khách mua Sonet hiện được hỗ trợ cao nhất 42 triệu đồng tùy phiên bản, đưa giá bán thực tế của bản tiêu chuẩn xuống khoảng 464 triệu đồng. Đây cũng là mức giá thấp nhất của mẫu xe này kể từ khi được phân phối tại Việt Nam.

KIA Sonet lần đầu có giá bán thực tế chỉ hơn 460 triệu đồng ẢNH: NGUYỄN DUY

Việc Sonet giảm giá diễn ra trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị đang ngày càng cạnh tranh gay gắt, khi hầu hết các mẫu mã đều được áp dụng các chính sách kích cầu nhằm thu hút khách hàng. Mức giá mới giúp Sonet gia tăng lợi thế cạnh tranh, đồng thời cho thấy cuộc đua giảm giá ở nhóm SUV đô thị hiện không chỉ diễn ra với các mẫu xe có doanh số thấp, mà đã lan sang cả những sản phẩm vốn luôn nằm trong nhóm bán chạy của phân khúc.

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Mazda CX-5: C-SUV giá ngang nhiều B-SUV

Mazda CX-5 tiếp tục là cái tên tạo nhiều sức ép nhất lên phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam sau khi THACO AUTO mới đây điều chỉnh giá niêm yết xuống từ 699 triệu đồng, đồng thời duy trì nhiều chương trình ưu đãi tại các đại lý.

Khảo sát cho thấy, hiện CX-5 có giá bán thực tế chỉ từ 680 - 690 triệu đồng, tùy phiên bản và khu vực. Đây là mức giá vốn trước đây chỉ xuất hiện ở các mẫu SUV đô thị hoặc xe gia đình 7 chỗ cỡ nhỏ.

Mazda CX-5 là một trong những mẫu crossover cỡ C đang duy trì mức giá bán dễ tiếp cận nhất thị trường ẢNH: NGUYỄN DUY

Việc một mẫu SUV, crossover cỡ C thương hiệu Nhật Bản duy trì mặt bằng giá như hiện nay đã góp phần thay đổi đáng kể cục diện cạnh tranh trên thị trường. Theo đó, không ít mẫu xe cùng phân khúc thời gian qua đã buộc phải liên tục có ưu đãi để duy trì sức hút trước áp lực từ CX-5, trong khi nhiều mẫu SUV cỡ B cũng chịu sức ép lớn khi khoảng cách về giá ngày càng thu hẹp.

Nhìn chung, trong bối cảnh thị trường vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, nhiều chuyên gia cho rằng cuộc đua giảm giá nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Dù vậy, phần lớn các mức giá hấp dẫn hiện nay đều là ưu đãi theo từng tháng hoặc áp dụng cho số lượng xe, phiên bản nhất định. Vì vậy, người mua nên tìm hiểu kỹ điều kiện áp dụng cũng như so sánh giữa các đại lý trước khi quyết định xuống tiền để có được mức giá tốt nhất.