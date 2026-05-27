Mazda CX-5 thế hệ mới chính thức bán tại châu Á, dùng động cơ hybrid

Mazda vừa chính thức mở bán CX-5 thế hệ mới tại Nhật Bản, đánh dấu lần đầu tiên mẫu SUV này bước vào giai đoạn điện hóa bằng hệ truyền động hybrid. Đây cũng là thị trường châu Á đầu tiên phân phối mẫu xe này sau màn ra mắt toàn cầu hồi năm ngoái.

Theo công bố từ hãng xe Nhật Bản, Mazda CX-5 mới bắt đầu nhận đặt hàng tại quê nhà từ ngày 21.5.2026. Trước đó, thế hệ thứ ba của mẫu SUV, crossover cỡ trung này đã ra mắt toàn cầu lần đầu tiên tại châu Âu vào tháng 7.2025. Sau đó không lâu, xe tiếp tục được giới thiệu, mở bán tại Bắc Mỹ.

So với thế hệ tiền nhiệm vốn đã có mặt trên thị trường từ năm 2016, Mazda CX-5 mới thay đổi gần như hoàn toàn theo hướng hiện đại và thực dụng hơn. Dù vẫn giữ phong cách thiết kế Kodo quen thuộc, tuy nhiên nhiều chi tiết ngoại thất được làm vuông vức, khỏe khoắn hơn nhằm tăng cảm giác rộng rãi cũng như phù hợp với xu hướng SUV hiện nay.

Mazda CX-5 thế hệ thứ 3 thay đổi gần như hoàn toàn so với thế hệ trước đó ẢNH: MAZDA

Kích thước xe cũng tăng đáng kể. Theo thông số Mazda công bố, CX-5 mới dài 4.690 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.695 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.815 mm. So với đời cũ, trục cơ sở tăng khoảng 75 mm, giúp không gian hàng ghế sau và khoang hành lý cải thiện đáng kể. Dung tích khoang hành lý đạt 583 lít, tăng tương đối so với trước.

Không gian nội thất cũng là khu vực thay đổi mạnh nhất trên mẫu C-SUV thế hệ mới. Mazda lần đầu đưa màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn 15,6 inch vào ca-bin CX-5; tích hợp Google built-in, hỗ trợ Google Maps, Google Play cùng trợ lý giọng nói Gemini AI tại một số thị trường. Phiên bản tiêu chuẩn dùng màn hình 12,9 inch.

Đáng chú ý, hãng xe Nhật gần như loại bỏ toàn bộ cụm nút bấm vật lý và cả núm xoay điều khiển trung tâm, chi tiết từng được xem là "đặc sản" trên các mẫu Mazda nhiều năm qua. Thay đổi này đang tạo ra khá nhiều tranh luận trong cộng đồng người dùng Mazda quốc tế. Nhiều ý kiến cho rằng CX-5 mới hiện đại hơn nhưng cũng có người tiếc cách bố trí tối giản, tập trung trải nghiệm lái ở đời cũ.

Bên cạnh trang bị hiện đại, điểm nhấn đáng chú ý khác của CX-5 mới nằm ở vận hành, khi mẫu xe này lần đầu tiên trang bị động cơ lai xăng - điện ẢNH: MAZDA

Bên cạnh thiết kế và công nghệ, hệ truyền động mới là điểm đáng chú ý nhất trên CX-5 thế hệ mới. Tại Nhật Bản và châu Âu, xe được trang bị động cơ xăng e-SKYACTIV G dung tích 2.5 lít kết hợp hệ thống mild hybrid - Mazda M Hybrid 24V (tại châu Âu và Nhật Bản).

Theo thông số công bố, động cơ này trên các phiên bản bán ra tại Nhật cho công suất khoảng 176 mã lực, mô-men xoắn 234 Nm. Trong khi, tại châu Âu động cơ chỉ đạt công suất khoảng 140 mã lực. Tất cả thị trường, xe đều sử dụng kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD tùy phiên bản. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 7 lít/100 km đối với bản dẫn động cầu trước.

Riêng tại thị trường như Mỹ, Mazda CX-5 hiện mới phân phối các phiên bản sử dụng động cơ thuần xăng 2.5 lít hút khí tự nhiên, cho công suất 187 mã lực. Mazda cho biết hãng đang phát triển hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới sử dụng động cơ Skyactiv-Z và dự kiến ra mắt trước năm 2027.

Điểm gây chú ý là dù đã chuyển sang hybrid, Mazda vẫn duy trì hộp số tự động 6 cấp truyền thống thay vì dùng CVT như nhiều mẫu SUV hybrid phổ thông hiện nay. Theo giới chuyên môn, đây là cách hãng xe Nhật cố giữ cảm giác lái đặc trưng theo triết lý "Jinba Ittai" (sự kết nối giữa người lái và chiếc xe).

Mazda CX-5 hiện đang là mẫu xe bán chạy nhất của Mazda trên toàn cầu ẢNH: MAZDA

Ra mắt lần đầu vào năm 2012, Mazda CX-5 là mẫu xe đầu tiên ứng dụng toàn diện ngôn ngữ thiết kế Kodo cùng công nghệ Skyactiv của Mazda. Sau hơn một thập niên, mẫu SUV này đã trở thành sản phẩm bán chạy nhất của hãng trên toàn cầu với doanh số cộng dồn hơn 5 triệu xe tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việc đưa CX-5 sang thế hệ mới và bổ sung công nghệ hybrid được xem là bước đi cần thiết của Mazda trong bối cảnh phân khúc SUV/crossover cỡ trung ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Nhiều đối thủ như Honda CR-V, Toyota RAV4 hay Hyundai Tucson đều đã sớm mở rộng dải sản phẩm hybrid nhằm đáp ứng xu hướng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 hiện được THACO AUTO phân phối với tổng cộng 8 phiên bản, giá bán dao động từ 699 - 979 triệu đồng. Xe thuộc bản nâng cấp của thế hệ thứ hai, từng ra mắt toàn cầu từ năm 2016. Dù vậy, CX-5 hiện vẫn là mẫu SUV/crossover cỡ trung sử dụng động cơ đốt trong được người dùng Việt ưa chuộng nhất. Trong năm 2025, doanh số cộng dồn của mẫu xe này đạt gần 17.300 xe, tiếp tục dẫn đầu phân khúc, vượt nhiều đối thủ như Honda CR-V, Hyundai Tucson hay Ford Territory.