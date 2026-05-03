Vì sao ô tô Trung Quốc ngày càng ít sử dụng nút bấm vật lý?

Sự thay đổi trong việc thiết kế nội thất ô tô theo hướng tinh gọn, loại bỏ các nút bấm vật lý điều khiển chức năng để tích hợp hầu hết các tính năng vào màn hình điều khiển trung tâm được nhiều hãng xe áp dụng thời gian gần đây đang tạo ra nhiều tranh cãi. Xu hướng này ngày càng phổ biến trên các mẫu mã ô tô Trung Quốc. Phần lớn người ủng hộ xu hướng này cho rằng, việc loại bỏ nút bấm vật lý không chỉ giúp khoang nội thất gọn gàng, tinh giản mà còn mở ra không gian rộng thoáng và mang lại cảm giác hiện đại hơn. Trong khi đó, ở hướng ngược lại đều cho rằng việc loại bỏ nút bấm vật lý khiến người dùng mất nhiều thời gian, thao tác để sử dụng các chức năng, qua đó ảnh hưởng đến an toàn khi lái xe.

Phần lớn ô tô Trung Quốc vẫn tiếp tục xu hướng loại bỏ nút bấm vật lý Ảnh: Kompas

Bản thân một số nhà sản xuất ô tô cũng đang có những thay đổi, điều chỉnh theo những hướng khác nhau. Trong khi một số hãng xe Hàn Quốc, xe Đức đang có xu hướng đưa các nút bấm điều khiển trở lại trên ô tô đời mới, phần lớn ô tô Trung Quốc vẫn tiếp tục xu hướng loại bỏ nút bấm vật lý.

Nếu chú ý quan sát các mẫu ô tô Trung Quốc ra mắt những năm gần đây có thể thấy các nút bấm vật lý ngày càng trở nên hiếm hoi trên ô tô Trung Quốc. Tất cả các thao tác đều được thực hiện thông qua hệ thống điều khiển trung tâm.

Lý giải về điều này, ông Klaus Zyciora, Trưởng bộ phận thiết kế toàn cầu của Changan cho biết: "Có sự khác biệt giữa người tiêu dùng phương Đông và phương Tây. Tại Trung Quốc, giao diện giọng nói rất quan trọng, từ việc mở cửa sổ đến phát nhạc. Người dân Trung Quốc thích nói chuyện với ô tô của họ. Trong khi người phương Tây thì thích bấm nút hơn".

Việc phát triển ô tô điện và ô tô tự hành tại Trung Quốc cũng là yếu tố khiến các nút bấm vật lý đang dần biến mất trên các mẫu xe Trung Quốc Ảnh: Kompas

Theo ông Klaus Zyciora xu hướng loại bỏ các nút bấm vật lý trên bảng điều khiển ô tô và chuyển mọi thứ lên màn hình trung tâm bắt đầu khi các mẫu xe Tesla xuất hiện. Thiết kế các mẫu ô tô điện của Tesla từng tạo ra sức hút lớn với khách hàng nhờ sự đơn giản, hiện đại. Chính vì vậy, lối thiết kế này dần trở nên phổ biến nhất là trong bối cảnh xu hướng điện hóa ô tô đang diễn ra rất nhanh. Các nhà sản xuất thường muốn áp dụng các xu hướng mới để tạo sức hút với khách hàng.

Ngoài xu hướng thiết kế, việc phát triển ô tô điện và ô tô tự hành tại Trung Quốc cũng là yếu tố khiến các nút bấm vật lý đang dần biến mất trên các mẫu xe Trung Quốc. Với sự hỗ trợ của các tính năng, công nghệ từ hành… các nút bấm vật lý trở nên thừa thải, người ta chỉ cần nói chuyện với xe và nó sẽ di chuyển đến đích.

Bản thân người đứng đầu bộ phận thiết kế toàn cầu của Changan cũng như đại diện một số hãng ô tô không nói rõ việc sử dụng nút bấm vật lý hay tích hợp tất cả vào màn hình điều khiển trung tâm sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, trong điều kiện hạ tầng giao thông đáp ứng được và được kiểm soát kết hợp cùng công nghệ ngày càng tiên tiến, có thể giảm thiểu đáng kể tai nạn.