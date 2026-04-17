Mazda CX-5 có thêm bản giá rẻ, chỉ 699 triệu đồng tại Việt Nam

Đình Tuyên
17/04/2026 16:04 GMT+7

Việc bổ sung phiên bản mới với giá khởi điểm dưới 700 triệu đồng không chỉ giúp Mazda CX-5 mở rộng tệp khách hàng, mà còn phản ánh rõ sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng ở phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam.

Không lâu sau khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp Ford Territory điều chỉnh giảm mạnh giá niêm yết tại Việt Nam, THACO AUTO mới đây có động thái "đáp trả", khi chính thức bổ sung một phiên bản giá rẻ cho mẫu xe "con cưng" Mazda CX-5.

Phiên bản giá rẻ mới giúp giá niêm yết khởi điểm của Mazda CX-5 lần đầu xuống dưới 700 triệu đồng

Theo đó, phiên bản mới có tên gọi CX-5 2.0L Deluxe, giá 699 triệu đồng. Xe vẫn trang bị động cơ xăng dung tích 2.0 lít quen thuộc. Mặc dù vậy, để có mức giá thấp hơn khoảng 50 triệu đồng, hãng tinh giản một số trang bị so với bản cao hơn (CX-5 2.0L Deluxe Tùy chọn), như mâm hợp kim, ba-ga mui, ốp ống xả và các tính năng như cảnh báo áp suất lốp... song vẫn giữ lại những yếu tố cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng phổ thông. Điều này giúp CX-5 dễ tiếp cận hơn với nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc những người đang cân nhắc nâng cấp lên từ các dòng SUV đô thị (hạng B hoặc B+).

Như vậy, sau khi bổ sung bản mới, Mazda CX-5 hiện được phân phối tại Việt Nam với tổng cộng 8 phiên bản, trang bị tùy chọn động cơ dung tích 2.0 lít hoặc 2.5 lít, bao gồm cả cấu hình dẫn động cầu trước và dẫn động bốn bánh. Giá bán niêm yết trải dài hơn, dao động từ 699 - 979 triệu đồng. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên CX-5 có mức giá niêm yết chính thức dưới ngưỡng 700 triệu đồng.

Mazda CX-5 hiện là mẫu SUV, crossover cỡ trung đa dạng phiên bản nhất, với tổng cộng 8 tùy chọn

Động thái này được xem là bước điều chỉnh đáng chú ý trong chiến lược sản phẩm của Mazda tại Việt Nam, khi hãng không còn phụ thuộc vào các chương trình giảm giá ngắn hạn mà chủ động thiết lập một mức giá cạnh tranh dài hạn hơn. Ngoài ra, danh mục sản phẩm đa dạng này tiếp tục là một trong những lợi thế, giúp CX-5 tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn, từ nhu cầu cơ bản đến cao cấp.

Có thể thấy, việc Mazda bổ sung phiên bản giá rẻ cho CX-5 diễn ra trong bối cảnh phân khúc SUV, crossover cỡ trung tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt.

Trước đó, Ford Territory đã chủ động điều chỉnh giá niêm yết, đưa phiên bản tiêu chuẩn xuống còn 739 triệu đồng nhằm gia tăng sức ép lên các đối thủ. Cùng với đó, nhiều mẫu xe khác như Hyundai Tucson hay Honda CR-V cũng liên tục triển khai các chương trình ưu đãi, khiến mặt bằng giá thực tế của toàn phân khúc bị kéo xuống đáng kể.

Trước đó, Ford Territory cũng vừa điều chỉnh giảm mạnh giá niêm yết, qua đó gia tăng sức ép ở nhóm SUV, crossover cỡ trung

Không chỉ dừng lại ở yếu tố giá, cuộc cạnh tranh còn thể hiện rõ qua biến động doanh số. Trong tháng 3.2026, CX-5 đã không còn giữ được vị trí dẫn đầu quen thuộc trong phân khúc. Ngay cả khi không tính kết quả bán hàng của mẫu xe thuần điện VinFast VF 7, CX-5 tháng qua cũng đã không giữ được vị thế dẫn đầu khi lần đầu để tân binh Mitsubishi Destinator vượt mặt.

Diễn biến này cho thấy áp lực cạnh tranh không chỉ đến từ các đối thủ truyền thống mà còn từ những sản phẩm mới gia nhập thị trường với chiến lược giá, trang bị hấp dẫn hơn. Trong bối cảnh đó, việc bổ sung phiên bản giá rẻ được xem là bước đi cần thiết để CX-5 lấy lại sức hút, đồng thời bảo vệ thị phần trước làn sóng cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ.

Ở góc độ thị trường, việc một mẫu xe hạng C như CX-5 có giá khởi điểm dưới 700 triệu đồng cũng góp phần làm mờ ranh giới giữa các phân khúc. Điều này có thể thúc đẩy một vòng đua giá mới, khi các hãng xe buộc phải điều chỉnh chiến lược để duy trì sức cạnh tranh, qua đó mang lại thêm lựa chọn có lợi cho người tiêu dùng.

Mazda CX-5 Mazda CX-5 bản giá rẻ CX-5 Crossover cỡ trung Xe Nhật THACO AUTO
