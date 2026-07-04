KIA giảm giá loạt xe SUV, Sonet chỉ còn hơn 460 triệu đồng

KIA Việt Nam vừa công bố chương trình ưu đãi mới áp dụng trong tháng 7.2026, trên hầu hết các dòng SUV, crossover đang phân phối, từ nhóm xe đô thị phổ thông đến các phân khúc cao cấp. Theo đó, tùy từng mẫu xe và phiên bản, mức ưu đãi cao nhất lên đến 70 triệu đồng. Động thái này cho thấy cuộc đua kích cầu trên thị trường ô tô vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Sonet chỉ còn 464 triệu đồng

Theo chương trình bán hàng áp dụng trong tháng 7, KIA Việt Nam triển khai ưu đãi trên nhiều mẫu xe với mức khuyến mãi tùy theo từng dòng sản phẩm và phiên bản. Trong đó, nhóm SUV đô thị và xe gia đình cỡ nhỏ tiếp tục là tâm điểm khi được giảm giá hàng chục triệu đồng, bao gồm điều chỉnh trực tiếp niêm yết, ưu đãi tiền mặt và quà tặng bảo hiểm vật chất.

KIA Sonet là mẫu xe có giá bán sau ưu đãi thấp nhất trong danh mục SUV, crossover của hãng trong tháng 7 ẢNH: NGUYỄN DUY

Cụ thể, KIA Sonet trong tháng 7 được hãng và hệ thống đại lý ưu đãi cao nhất lên đến 42 triệu đồng. Đáng chú ý, sau khi áp dụng chương trình bán hàng, mẫu SUV đô thị này có giá khởi điểm thực tế chỉ từ 464 triệu đồng, trở thành một trong những mẫu xe gầm cao có giá dễ tiếp cận nhất trên thị trường hiện nay.

Bên cạnh Sonet, KIA Seltos cũng nhận mức ưu đãi tối đa 43 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn từ 543 triệu đồng. Trong khi đó, KIA Carens được hỗ trợ 35 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán mẫu xe gia đình cỡ nhỏ này chỉ từ 554 triệu đồng.

Đây đều là những mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu hoặc các gia đình trẻ, vốn có mức độ nhạy cảm khá cao về chi phí đầu tư ban đầu. Việc đưa giá bán thực tế xuống thấp hơn đáng kể so với niêm yết giúp các sản phẩm của KIA gia tăng sức cạnh tranh, trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước khi xuống tiền mua xe.

Không chỉ Sonet, bộ đôi xe gầm cao chủ lực khác của KIA gồm Seltos và Carens cũng được giảm giá ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Không chỉ hỗ trợ bằng ưu đãi tiền mặt, chương trình tháng 7 còn kết hợp thêm bảo hiểm vật chất hoặc quà tặng tùy theo từng dòng xe, qua đó giúp giảm thêm chi phí sở hữu trong giai đoạn đầu sử dụng. Tuy nhiên, các chính sách này sẽ có sự khác nhau tùy từng mẫu xe và phiên bản.

Ưu đãi trải dài, KIA muốn giữ lợi thế ở nhiều phân khúc SUV

Không chỉ tập trung vào nhóm xe phổ thông, KIA Việt Nam cũng áp dụng chương trình ưu đãi đối với các mẫu xe đa dụng ở phân khúc cao hơn như Sportage, Sorento hay Carnival. Theo thông tin từ hãng, tổng giá trị ưu đãi ở nhóm xe này có thể lên đến 70 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Bao gồm ưu đãi giá, bảo hiểm vật chất và các gói quà tặng chính hãng. Sau ưu đãi, giá bán các mẫu SUV cao cấp thương hiệu KIA được đưa về mức chỉ 749 triệu đồng (với dòng KIA Sportage mới).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng xe Hàn Quốc vừa liên tiếp mở rộng danh mục SUV ứng dụng công nghệ hybrid tại Việt Nam với Sportage Hybrid, Sorento Hybrid và mới nhất là Carnival Hybrid Luxury. Việc đồng thời tung ưu đãi trên cả các mẫu xe cho thấy KIA đang hướng tới mục tiêu duy trì sức hút trên toàn bộ dải sản phẩm, thay vì chỉ tập trung vào một vài mẫu xe chủ lực.

Đợt ưu đãi lần này được KIA triển khai trên gần như toàn bộ dải SUV, crossover đang phân phối ẢNH: NGUYỄN DUY

Xét ở góc độ thị trường, việc ưu đãi được triển khai đồng loạt trên nhiều phân khúc cũng phản ánh xu hướng cạnh tranh đang diễn ra ngày càng quyết liệt. Nếu trước đây các hãng thường chỉ giảm giá đối với một số mẫu xe có doanh số chậm hoặc chuẩn bị bước sang vòng đời mới, thì hiện nay phạm vi ưu đãi đã mở rộng hơn, nhằm giữ sức cạnh tranh trong bối cảnh nguồn cung ngày càng dồi dào và người mua có nhiều lựa chọn.

Với KIA, chương trình ưu đãi trong tháng 7 không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách về chi phí sở hữu giữa các dòng SUV, mà còn góp phần duy trì sức hấp dẫn của danh mục sản phẩm trong giai đoạn thị trường bước vào nửa cuối năm. Trong khi đó, đối với người tiêu dùng, đây cũng là thời điểm có thêm cơ hội tiếp cận các mẫu SUV với mức giá thực tế thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết, nhất là ở nhóm xe phổ thông như Sonet, Seltos hay Carens.