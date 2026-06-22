Xe gia đình cỡ nhỏ: Veloz Cross lao dốc doanh số, Xpander dẫn đầu nhóm xe xăng

Sau tháng 4 khá "ảm đạm", phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ tại Việt Nam tiếp tục ghi nhận đà giảm trong tháng 5.2026. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô (VAMA), Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) và VinFast, tổng doanh số toàn phân khúc này tháng qua đạt 10.715 xe, giảm 3.040 xe so với tháng trước.

Xe gia đình cỡ nhỏ: Doanh số Limo Green gấp gần 4 lần Xpander trong quý 1

Dù vậy, đây vẫn là một trong những nhóm xe có sức tiêu thụ tốt nhất trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay, nhờ đáp ứng được nhu cầu sử dụng đa dạng của các gia đình cũng như nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải.

Doanh số xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ tại Việt Nam tháng 5.2026 NGUỒN: VAMMA, TC MOTOR, VINFAST - ẢNH: NGUYỄN DUY

Tương tự những tháng gần đây, VinFast Limo Green tiếp tục là mẫu xe ghi nhận doanh số cao nhất. Cụ thể, khép lại tháng 5, mẫu xe MPV thuần điện thương hiệu Việt bán ra tổng cộng 6.819 xe (bao gồm cả phiên bản Limo Green hướng đến nhóm khách dịch vụ và bản MPV 7 phục vụ người dùng cá nhân). Doanh số này giảm gần 2.200 xe so với tháng trước đó.

Đây cũng là mẫu xe ghi nhận mức sụt giảm doanh số lớn nhất trong phân khúc. Tuy nhiên, kết quả này chưa ảnh hưởng nhiều đến vị thế dẫn đầu của VinFast Limo Green khi lượng xe bán ra của mẫu xe này vẫn vượt xa phần còn lại của thị trường. Thậm chí cao hơn gấp nhiều lần so với các đối thủ bám đuổi phía sau.

VinFast Limo Green tiếp tục cho thấy sức hút áp đảo với lượng xe bàn giao cao gấp nhiều lần các đối thủ ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Nếu tách riêng nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, cuộc cạnh tranh ở nhóm đầu đã chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý, khi Mitsubishi Xpander tận dụng tốt "cú sẩy chân" của Toyota Veloz Cross để đòi lại vị trí dẫn đầu. Cụ thể, trong tháng 5.2026, mẫu xe Toyota chỉ bán ra 797 xe, giảm tới 706 xe (tương đương gần một nửa) so với tháng trước. Trong khi đó, Mitsubishi Xpander duy trì doanh số tương đối ổn định với 1.236 xe bán ra, chỉ giảm 37 xe so với tháng trước.

Một đại diện khác của Toyota cũng gây chú ý là Innova Cross. Trái ngược với Veloz Cross, Innova Cross vẫn duy trì phong độ khá ổn định tại Việt Nam. Tháng vừa qua, mẫu xe này bán ra 733 xe, tăng 32 xe so với tháng đầu quý 1. Kết quả trên giúp Innova Cross giữ vững vị trí trong nhóm xe bán chạy nhất phân khúc, đồng thời thu hẹp khoảng cách với chính "đàn em" Toyota Veloz Cross và Mitsubishi Xpander.

Ở nhóm xe sử dụng động cơ xăng, Mitsubishi Xpander tận dụng tốt "cú sẩy chân" của đối thủ Toyota Veloz Cross để đòi lại vị thế dẫn đầu ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở nhóm còn lại, doanh số các mẫu xe gia đình (MPV) cỡ nhỏ tháng qua chứng kiến nhiều biến động. Trong đó, Hyundai Stargazer là cái tên gây chú ý khi ghi nhận lượng xe bán ra giảm mạnh. Theo đó, số liệu thống kê cho thấy, mẫu xe Hàn Quốc cả tháng 5 chỉ bán ra 301 xe, giảm 115 xe so với tháng trước đó.

Sự sụt giảm của Hyundai Stargazer tạo điều kiện để KIA Carens vượt lên vị trí thứ 5 ở nhóm xe xăng với 372 xe đến tay người dùng, gần như không thay đổi so với tháng trước. Trong khi đó, Honda BR-V và Suzuki XL7 là hai mẫu xe hiếm hoi ghi nhận tăng trưởng doanh số trong tháng qua. Ở chiều ngược lại, Toyota Avanza tiếp tục gặp khó khi doanh số giảm từ 121 xe xuống còn 66 xe. Mẫu xe này hiện là một trong những cái tên có lượng tiêu thụ thấp nhất phân khúc này.