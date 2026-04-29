5 mẫu SUV, crossover động cơ xăng, dầu đang hút khách nhất Việt Nam

Theo số liệu tổng hợp mới nhất từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Liên doanh Hyundai Thành Công và VinFast, trong quý 1/2026 thị trường ô tô Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Tổng lượng xe bán ra đạt khoảng 162.000 xe, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm xe dần cải thiện, trong bối cảnh các hãng xe đẩy mạnh ưu đãi.

Xe SUV 7 chỗ nào bán chạy nhất Việt Nam quý 1/2026

Đáng chú ý, xu hướng chuyển sang các nhóm xe gầm cao tiếp tục thể hiện rõ, khi phần lớn ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm tiếp tục thuộc các dòng SUV, Crossover. Nếu không tính doanh số xe thuần điện của VinFast, dưới đây là 5 mẫu SUV, crossover được người Việt ưa chuộng nhất.

1. Mazda CX-5: 4.643 xe

Kết thúc 3 tháng đầu năm 2026, Mazda CX-5 ghi nhận doanh số cộng dồn 4.643 xe, qua đó vươn lên dẫn đầu nhóm xe SUV/crossover dùng động cơ xăng tại Việt Nam. So với các đối thủ cùng phân khúc, Mazda CX-5 vẫn duy trì phong độ ổn định nhờ lợi thế đã được khẳng định qua nhiều năm. Mẫu xe này sở hữu thiết kế trung tính, phù hợp với số đông, danh mục phiên bản đa dạng cùng mức giá dễ tiếp cận. Bên cạnh đó, việc thường xuyên được áp dụng các chương trình ưu đãi tại đại lý cũng góp phần giúp Mazda CX-5 duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng phân hóa ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

2. Toyota Yaris Cross: 4.166 xe

Xếp ngay sau Mazda CX-5 là Toyota Yaris Cross với 4.166 xe bán ra trong quý 1/2026. Sự thăng hạng của Yaris Cross phần nào phản ánh xu hướng tiêu dùng đang thay đổi, khi người dùng ngày càng quan tâm đến các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. Việc có thêm tùy chọn hybrid (xe lai xăng - điện) giúp mẫu SUV đô thị này gia tăng lợi thế cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh chi phí vận hành trở thành yếu tố được cân nhắc nhiều hơn. Ngoài ra, uy tín thương hiệu Toyota cùng khả năng giữ giá tốt cũng là những yếu tố giúp Yaris Cross nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe chủ lực của phân khúc B-SUV tại Việt Nam. Hiện tại, Toyota Yaris Cross phân phối tại thị trường Việt Nam theo diện xe nhập khẩu từ Thái Lan, với 2 phiên bản đi kèm mức giá 650 - 728 triệu đồng ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

3. Ford Everest: 3.580 xe

Ở vị trí thứ ba, Ford Everest đạt doanh số 3.580 xe sau quý đầu năm 2026. Qua đó tiếp tục là mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời tầm giá trên dưới 1 tỉ đồng có lượng tiêu thụ nhiều nhất thị trường. Tại Việt Nam, Ford Everest hiện đang phân phối theo diện xe nhập khẩu từ Thái Lan có 6 phiên bản đi kèm mức giá dao động 1,099 - 1,553 tỉ đồng. Mẫu xe này không có nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp, bởi nhóm SUV 7 chỗ tại Việt Nam hiện chỉ còn 4 mẫu xe góp mặt. Ngoài Ford Everest, 3 cái tên còn lại gồm Toyota Fortuner, Isuzu mu-X và Mitsubishi Pajero Sport đều có doanh số không cao ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

4. Ford Territory: 3.411 xe

Xếp thứ tư là Ford Territory với doanh số 3.411 xe. Theo đó, trong quý 1/2026, mẫu SUV, crossover cỡ trung (C-SUV) này vẫn duy trì vị trí trong nhóm xe bán chạy, dù phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các đối thủ mới như Mitsubishi Destinator hay sự bùng nổ của xe điện VinFast. Theo các chuyên gia, Territory được nhiều khách hàng ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi cùng nhiều trang bị tiện nghi so với tầm giá. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng soi xét về chi phí sở hữu và sử dụng xe, các chương trình ưu đãi và chính sách bán hàng linh hoạt từ Ford Việt Nam và đại lý đóng vai trò quan trọng trong việc giúp mẫu xe này duy trì sức hút ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

5. Mitsubishi Xforce: 3.261 xe