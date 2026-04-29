5 mẫu SUV, crossover động cơ xăng, dầu đang hút khách nhất Việt Nam

Báo cáo bán hàng từ các hãng cho thấy, nhóm xe SUV, crossover đa dụng tiếp tục được người dùng ưa chuộng, khi chiếm tỉ trọng lớn trên lượng xe tiêu thụ quý 1/2026. Trong đó, những mẫu mã "quen mặt" như Mazda CX-5, Ford Everest hay Toyota Yaris Cross… vẫn được nhiều khách Việt lựa chọn.
Theo số liệu tổng hợp mới nhất từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Liên doanh Hyundai Thành Công và VinFast, trong quý 1/2026 thị trường ô tô Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi rõ rệt. Tổng lượng xe bán ra đạt khoảng 162.000 xe, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm xe dần cải thiện, trong bối cảnh các hãng xe đẩy mạnh ưu đãi.
Xe SUV 7 chỗ nào bán chạy nhất Việt Nam quý 1/2026
Đáng chú ý, xu hướng chuyển sang các nhóm xe gầm cao tiếp tục thể hiện rõ, khi phần lớn ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm tiếp tục thuộc các dòng SUV, Crossover. Nếu không tính doanh số xe thuần điện của VinFast, dưới đây là 5 mẫu SUV, crossover được người Việt ưa chuộng nhất.
