Sedan hạng B giảm giá: Toyota Vios, Honda City ưu đãi hơn 50 triệu, đấu Hyundai Accent

Sau hai tháng liên tiếp ghi nhận doanh số lao dốc, cuộc đua giảm giá ở phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Bước sang tháng 7.2026, hàng loạt mẫu xe như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Mazda2, Mitsubishi Attrage hay KIA Soluto đồng loạt được nhà sản xuất và đại lý mạnh tay tung ưu đãi với mức giảm giá lên đến hàng chục triệu đồng nhằm kích cầu mua sắm.

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Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ đầu tháng 7.2026 làn sóng giảm giá tiếp tục diễn ra mạnh mẽ ở phân khúc sedan hạng B. Trong đó, một số mẫu mã vốn tạo được sức hút như Toyota Vios, Honda City được nhà sản xuất tăng gấp đôi ưu đãi so với những tháng trước đây. Cụ thể, hai mẫu xe này đều được áp dụng chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Honda City được nhà sản xuất tăng gấp đôi ưu đãi so với những tháng trước đây Ảnh: B.H

Chính sách này giúp giá bán các phiên bản Toyota Vios giảm 46 - 54,5 triệu đồng. Qua đó, đưa giá thực tế của mẫu xe này trong tháng 7.2026 về mức 412 - 490,5 triệu đồng. Trong khi đó, Honda City với giá niêm yết từ 449 - 569 triệu đồng, sau khi áp dụng ưu đãi đã giảm về mức 404 - 512,1 triệu đồng. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), sau 5 tháng đầu năm 2026, Toyota Vios và Honda City hiện là hai mẫu xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, Hyundai Accent sau thời gian bán hàng không mấy khả quan tiếp tục được nhà sản xuất, phân phối mạnh tay trong việc áp dụng ưu đãi, giảm giá. Cụ thể, trong tháng 7.2026 mẫu xe này được Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) áp dụng ưu đãi lên đến 89 triệu đồng, tùy theo từng phiên bản và năm sản xuất (2025 hoặc 2026). Đây là mức giảm giá lớn nhất từ trước đến nay được HTV áp dụng với mẫu xe này. Hyundai Accent cũng là mẫu sedan hạng B có mức ưu đãi giảm giá mạnh nhất phân khúc trong tháng 7.2026.

Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) áp dụng ưu đãi lên đến 89 triệu đồng với Accent, tùy theo từng phiên bản và năm sản xuất (2025 hoặc 2026) Ảnh: B.H

Trong khi đó, Mitsubishi Attrage không còn được hãng xe Nhật Bản áp dụng ưu đãi theo hình thức tặng phiếu nhiên liệu như những tháng trước, thay vào đó khách hàng mua mẫu xe này sẽ được hưởng gói ưu đãi tài chính. Cụ thể, bản Attrage MT được Mitsubishi áp dụng ưu đãi 48,5 triệu đồng, trong đó có gói hỗ trợ tài chính 46 triệu đồng, kèm phụ kiện trị giá 2,5 triệu đồng. Bản Attrage CVT Premium được ưu đãi tổng cộng 45 triệu đồng.

THACO AUTO điều chỉnh ưu đãi với mức giảm khoảng 19 triệu đồng, đưa giá khởi điểm chỉ còn 394 triệu đồng, qua đó thuộc nhóm sedan hạng B có giá dễ tiếp cận nhất thị trường. KIA Soluto được ưu đãi khoảng 26 triệu đồng tùy phiên bản, góp phần tăng sức cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Mitsubishi Attrage không còn được hãng xe Nhật Bản áp dụng gói ưu đãi tài chính Ảnh: B.H

Việc các hãng xe đồng loạt tăng ưu đãi diễn ra không ngoài dự báo khi doanh số sedan hạng B liên tục suy giảm trong hai tháng gần đây. Đây từng là phân khúc có doanh số cao nhất thị trường ô tô Việt Nam nhờ giá bán hợp lý, chi phí sử dụng thấp và phù hợp với nhu cầu gia đình cũng như kinh doanh dịch vụ. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, sức hút của sedan hạng B đã giảm đáng kể.

Nguyên nhân lớn nhất đến từ sự dịch chuyển thị hiếu của người tiêu dùng sang các mẫu SUV và crossover đô thị. Với mức giá chênh lệch không còn quá lớn, nhiều khách hàng sẵn sàng lựa chọn xe gầm cao nhờ khoảng sáng gầm tốt hơn, không gian linh hoạt và kiểu dáng hợp xu hướng.

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Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh của các dòng MPV phổ thông cũng khiến sedan hạng B mất dần lợi thế, đặc biệt với nhóm khách hàng gia đình đông người. Những mẫu xe 7 chỗ có giá chỉ từ hơn 500 triệu đồng đang trở thành lựa chọn hấp dẫn nhờ tính đa dụng cao.

Phân khúc sedan hạng B đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt về giá bán thông qua các chương trình ưu đãi Ảnh: B.H

Có thể thấy, phân khúc sedan hạng B đang bước vào giai đoạn cạnh tranh quyết liệt về giá bán thông qua các chương trình ưu đãi. Điều này không chỉ mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng mà còn phản ánh áp lực ngày càng lớn các dòng sedan truyền thống đang phải đối mặt trước sự vươn lên mạnh mẽ của các mẫu xe gầm cao.