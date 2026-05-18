Ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu: Mazda2 bám sát Toyota Vios, Hyundai Accent hụt hơi

Tương tự thị trường ô tô Việt Nam, phân khúc ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng dù có nhiều mẫu mã được ưu đãi, giảm giá… vẫn không thể kéo dài mạch tăng trưởng trong bối cảnh sức mua chững lại. Cục diện cạnh tranh không có sự xáo trộn nhưng cách biệt doanh số giữa các mẫu xe ở nhóm dẫn đầu đã được rút ngắn với màn tăng tốc của Mazda2 đẩy Hyundai Accent xuống gần cuối cuộc đua doanh số.

Sedan hạng B dưới 600 triệu: Người Việt chuộng xe gì?

Thị trường chững lại, doanh số ô tô sedan hạng B "dậm chân tại chỗ"

Sau bước tăng trưởng trong tháng 3.2026 nhiều mẫu mã ô tô sedan hạng B tiếp tục được nhà sản xuất, phân phối áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá lên đến hàng chục triệu đồng với hy vọng giúp dòng xe này tìm lại sức hút cũng như vị thế trên thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh sức mua trên thị trường sụt giảm, doanh số xe sedan hạng B lại "dậm chân tại chỗ" trong tháng 4.2026.

Doanh số ô tô sedan hạng B Tháng 1.2026 3115 Tháng 2.2026 1684 Tháng 3.2026 2347 Tháng 4.2026 2333

Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam, trong tháng 4.2026 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 2.333 xe, giảm 0,6% tương đương 14 xe so với tháng 3.2026, đồng thời ít hơn 687 xe tương đương 22,8% so cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả trên chưa bao gồm doanh số bán một số mẫu xe như KIA Soluto, Nissan Almera hay Skoda Slavia khi nhà sản xuất, phân phối không công bố kết qủa bán hàng chi tiết. Tuy nhiên, đây đã là tháng thứ ba liên tiếp trong năm 2026, lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B (tính theo tháng) ghi nhận mức thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Thực tế cho thấy, dù nhiều mẫu mã được áp dụng chương trình ưu đãi, giảm giá nhưng hầu hết vẫn không có nhiều thay đổi, cải tiến trong thời gian gần đây cũng phần nào khiến sedan hạng B giảm sức hút với khách hàng.

Mazda2 bám sát Toyota Vios, Hyundai Accent "hụt hơi"

Trong số các mẫu ô tô sedan hạng B đang phân phối và được công bố doanh số bán hàng tại Việt Nam, Mazda2 là cái tên tiếp tục thu hút được sự chú ý trong cuộc đua doanh số ở phân khúc này. Sau khi vượt qua Honda City, Hyundai Accent trong tháng trước đó, bước sang tháng 4.2026 Mazda2 tiếp tục tăng tốc để bám sát Toyota Vios.

Theo đó, doanh số bán Mazda2 trong tháng 4.2026 đạt 640 xe, tăng 207 xe so với tháng trước đó. Với kết quả này, Mazda2 là mẫu xe có tỉ lệ tăng trưởng doanh số cao nhất phân khúc, dù vậy doanh số mẫu xe này vẫn xếp sau Toyota Vios.

Mazda2 là mẫu xe có tỉ lệ tăng trưởng doanh số cao nhất phân khúc, dù vậy doanh số mẫu xe này vẫn xếp sau Toyota Vios Ảnh: B.H

Mẫu sedan hạng B của Toyota đạt kết qủa 750 xe bán ra trong tháng 4.2026, dù giảm 254 xe so với tháng 3 nhưng vẫn đủ để Toyota Vios giữ được ngôi đầu phân khúc. Khi giá trị thương hiệu, độ bền bỉ, tính kinh tế và khả năng giữ giá đã được chứng minh, việc Vios được Toyota ưu đãi giảm giá gần 30 triệu đồng góp phần giúp mẫu xe này vẫn giữ được sức hút.

Hai vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Honda City và Hyundai Accent. Dù vậy, trong khi Honda City cho thấy tín hiệu tích cực với 484 xe bán ra, tăng 86 xe so với tháng trước đó, Hyundai Accent lại tiếp tục gây thất vọng. Dù được nhà sản xuất, phân phối áp dụng ưu đãi lên đến 50 triệu đồng trong tháng 4.2026 doanh số Hyundai Accent tiếp tục giảm khi chỉ có 323 xe đến tay khách hàng trong tháng 4.2026, giảm 46 xe so với tháng trước đó.

Doanh số bán ô tô sedan hạng B tại Việt Nam tháng 4.2026 Nguồn: VAMA, HTV

Trong bối cảnh các mẫu mã còn lại không công bố doanh số, vị trí còn lại trong bảng xếp hạng doanh số ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam thuộc về Mitsubishi Attrage với 136 xe bán ra, giảm 7 xe so với tháng 3.2026.

Cộng dồn bốn tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 650 triệu đồng tại Việt Nam đạt 9.479 xe, giảm 1.326 xe tương đương 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy, sedan hạng B vẫn chưa thể tìm lại sức hút vốn có dù vẫn được xem là phân khúc hút khách của dòng sedan nói chung.