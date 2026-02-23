Sedan hạng B dưới 600 triệu đầu năm 2026: Toyota Vios bán chạy nhất, City vượt Accent

Sự thay đổi chuyển dịch về thị hiếu của khách hàng cùng với sức mua trên thị trường ô tô chững lại khiến phân khúc ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam có khởi đầu khá chậm chạp. Thứ hạng của các mẫu xe nhìn chung không có nhiều sự xáo trộn khi các mẫu ô tô thương hiệu Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam vẫn tiếp tục chiếm ưu thế.

Phân khúc sedan hạng B năm 2025: Doanh số lao dốc, Hyundai Accent mất sức hút

Doanh số sedan hạng B đạt hơn 3.000 xe trong tháng đầu năm 2026

Khi thị trường chững lại, sức mua giảm ngay trong tháng khởi đầu năm 2026, doanh số xe sedan hạng B theo đó cũng đứt mạch tăng trưởng. Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam công bố, trong tháng 1.2026 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng đạt 3.115 xe, giảm 42,2% tương đương 2.266 xe so với tháng 12.2025.

Trong tháng 1.2026 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng đạt 3.115 xe, giảm 42,2% so với tháng 12.2025 Ảnh: B.H

Kết quả này chưa tính doanh số bán hàng của mẫu Nissan Almera do nhà phân phối mẫu xe này không công bố. Bên cạnh đó cũng không bao gồm lượng xe KIA Soluto bán ra khi THACO KIA không công bố kết quả bán hàng chi tiết dòng xe này.

Thực tế ngoài sự sụt giảm về sức mua trên thị trường, việc một số mẫu mã sedan hạng B vốn khúc khách như Toyota Vios, Honda City… cắt giảm ưu đãi cũng phần nào ảnh hưởng đến doanh số của dòng xe này. Cụ thể, trong tháng đầu năm 2026, Toyota Vios, Honda City chỉ còn được nhà sản xuất ưu đãi giảm giá tương đương 50% lệ phí trước bạ.

Dù đứt mạch tăng trưởng nhưng đây được xem là bước khởi đầu năm mới khả quan nhất của phân khúc sedan hạng B tại Việt Nam trong vòng 3 năm trở lại đây. Thậm chí, nếu so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số xe sedan hạng B vẫn tăng 1.135 xe, tương đương 36,5%. Qua đó, tiếp tục giữ vững vị thế dòng xe sedan bán chạy nhất Việt Nam trong tháng đầu năm 2026.

Bước sang năm 2026, phân khúc ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam hiện có 8 mẫu xe góp mặt Ảnh: T.T.C

Bước sang năm 2026, phân khúc ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam hiện có 8 mẫu xe góp mặt, gồm: Hyundai Accent, Toyota Vios, Honda City, KIA Soluto, Skoda Slavia lắp ráp trong nước; các mẫu xe còn lại như Mazda2, Mitsubishi Attrage và Nissan Almera là xe nhập khẩu từ Thái Lan.

Toyota Vios dẫn đầu cùng Hyundai Accent và Honda City duy trì thế tam mã

Trong số 8 mẫu sedan hạng B đang phân phối tại Việt Nam, ngoại trừ Nissan Almera không được công bố số liệu bán hàng và Mitsubishi Attrage vẫn giữ đà tăng trưởng, các mẫu xe còn lại đều sụt giảm doanh số so với tháng cuối năm 2025.

Dù vậy, cục diện cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu vẫn không thay đổi khi thế tam mã giữa Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City vẫn được duy trì. Trong đó, Toyota Vios vẫn là mẫu xe hút khách nhất với 1.118 xe bán ra, giảm hơn 850 xe so với tháng cuối năm 2025. Đây cũng là mẫu xe duy nhất ở phân khúc này đạt doanh số bán trên 1.000 chiếc trong tháng 1.2026 đồng thời cũng là đại diện duy nhất ở phân khúc này góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2026.

Doanh số các mẫu sedan hạng B tại Việt Nam tháng 1.2026 Nguồn: VAMA, HTV

Honda City đạt 825 xe bán ra, giảm hơn 50% so với tháng trước đó, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí thứ hai. Vị trí thứ ba thuộc về Hyundai Accent với doanh số đạt 669 xe, giảm 119 xe so với tháng 12.2025. Hai vị trí cuối bảng thuộc về Mazda2 (đạt 328 xe) và Mitsubishi Attrage (đạt 175 xe).

Giới kinh doanh dự báo, doanh số ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam sẽ tiếp tục sụt giảm trong tháng 2.2026, khi thời gian bán hàng bị gián đoạn do trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Bên cạnh đó, sức mua trên thị trường theo thói quen thường sụt giảm mạnh trong tháng 2.2026.