Ô tô gầm cao cỡ nhỏ thay sedan 'gánh' doanh số nhiều hãng xe tại Việt Nam

Khoảng 5 năm trước đây, sedan vẫn còn là dòng ô tô được khách hàng ưa chuộng và phổ biến nhất trên thị trường ô tô Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời đại mà xu hướng thời trang, công nghệ cùng nhu cầu cuộc sống thay đổi nhanh, không triều đại nào tồn tại mãi mãi. Khi thị trường ô tô ngày càng đa dạng mẫu mã, tính cạnh tranh gia tăng; cộng với việc thị hiếu người tiêu dùng ô tô có sự thay đổi, chuyển dịch sang dòng xe gầm cao… thời hoàng kim của dòng xe sedan cũng dần lui vào dĩ vãng.

Dòng xe sedan không còn được người Việt ưa chuộng như trước đây Ảnh: B.H

Người Việt không còn chuộng xe sedan

Như Thanh Niên đã đề cập trong những bài viết trước đây, trong năm 2025 sức mua trên thị trường ô tô tiếp đà hồi phục nhưng không phải dòng xe nào cũng tăng trưởng về doanh số. Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong năm 2025 lượng tiêu thụ ô tô sedan giảm đáng kể so với năm 2024. Cụ thể, tổng lượng xe sedan các thành viên VAMA bán ra thị trường chỉ đạt 40.920 xe, giảm hơn 6.600 xe tương đương gần 14% so với năm 2024. Đây là năm thứ tư liên tiếp doanh số dòng xe sedan tại Việt Nam sụt giảm. Điều này cho thấy rõ thực tế người Việt mua ô tô mới không còn ưa chuộng dòng xe sedan.

Trong đó, phân khúc sedan hạng C với các mẫu xe như Mazda3, KIA K3, Toyota Corolla Altis hay Honda Civic giảm tới 47%; sedan hạng B gồm hàng loạt mẫu mã như Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, KIA Soluto… vốn hút khách cũng giảm tới 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng phân khúc sedan hạng D có sự tăng trưởng nhưng không đáng kể và chủ yếu đến từ mẫu Toyota Camry.

Doanh số xe sedan sụt giảm trong bối cảnh sức mua toàn thị trường vẫn tăng trưởng phần nào phản ánh thị hiếu chọn mua ô tô của người Việt Nam đang có sự thay đổi, chuyển dịch. Thay vì chọn các dòng xe sedan như trước đây, nhiều người Việt mua ô tô trong năm 2025 đã chuyển sang các phân khúc xe đa dụng như SUV, Crossover… vốn sở hữu không gian rộng, thoáng và đa dụng hơn.

Doanh số bán nhiều dòng xe sedan như sedan hạng B, sedan hạng C tiếp tục sụt giảm trong năm 2025 Ảnh: B.H

Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi trong nhịp sống hiện đại, nhu cầu, đòi hỏi của người Việt với một chiếc ô tô ngày càng cao hơn. Không chỉ dừng lại ở trang bị, tính năng công nghệ… không gian nội thất rộng rãi, cũng như sự đa dụng, vận hành linh hoạt là yếu tố ngày càng được người Việt quan tâm khi chọn mua ô tô.

Ô tô gầm cao tầm giá dưới 800 triệu đồng đang dần thay thế xe sedan

Trái ngược với bước sụt giảm của dòng xe sedan, ô tô gầm cao thuộc dòng SUV, Crossover lại có xu hướng tăng trưởng nhanh về doanh số trong năm 2025. Kết quả từ VAMA cho thấy, trong năm 2025 lượng tiêu thụ xe SUV nói chung đạt 84.365 xe, tăng 1.363 xe tương đương 1,6% so với năm 2024. Trong khi đó, doanh số dòng xe Crossover đạt 29.783 xe, tăng nhẹ 860 xe; xe MPV đạt 43.100 xe, tăng 6,2%.

Bên cạnh đó, kết quả bán hàng của nhiều hãng ô tô tại Việt Nam cho thấy, SUV cỡ nhỏ dành cho đô thị có tầm giá dưới 750 triệu đồng đang thay thế sedan để trở thành ô tô bán chạy nhất của nhiều thương hiệu. Đơn cử như Toyota, trong năm 2025 Toyota Vios vẫn là một trong những dòng sản phẩm chủ lực đóng góp vào tổng doanh số bán hàng của hãng tại Việt Nam nhưng sức hút của mẫu xe này vẫn xếp sau mẫu Crossover 5 chỗ - Toyota Yaris Cross. Cụ thể, doanh số bán Toyota Yaris Cross trong năm 2025 đạt 14.601 xe, trong khi Toyota Vios chỉ đạt 13.424 xe.

Toyota Yaris Cross vượt Vios, trở thành mẫu xe Toyota bán chạy nhất Việt Nam năm 2025 Ảnh: T.M.V

Tương tự Toyota, doanh số Hyundai tại Việt Nam trong năm 2025 cũng có đóng góp lớn từ các dòng ô tô gầm cao như Hyundai Tucson, Creta… chứ không còn quá phụ thuộc vào Hyundai Accent như những năm trước đây. Doanh số liên tiếp sụt giảm qua mỗi tháng khiến Hyundai Accent kết thúc năm 2025 với chỉ 7.088 xe bán ra, mức thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Trong khi đó, Hyundai Creta đạt 9.046 xe, Hyundai Tucson đạt 9.243 xe.

Với Mitsubishi, những năm trước đây mẫu sedan hạng B - Mitsubishi Attrage chỉ xếp sau Xpander về doanh số, tuy nhiên khoảng hai năm trở lại đây, vai trò này được mẫu Crossover hạng B - Mitsubishi Xforce thay thế. Không chỉ "tròn vai", Xforce còn xuất sắc hơn cả Attrage trong việc cải thiện doanh số bán hàng. Trong năm 2025, tổng lượng xe Mitsubishi Xforce bàn giao đến tay khách hàng Việt Nam đạt tới 15.254 xe, gấp gần 8,8 lần tổng doanh số Attrage.

Mitsubishi Xforce bàn giao đến tay khách hàng Việt Nam đạt tới 15.254 xe, gấp gần 8,8 lần tổng doanh số Attrage Ảnh: B.H

KIA Seltos (với 6.577 xe bán ra), KIA Sonet (5.944 xe) đang dần thay thế KIA K3 (1.682 xe) để trở thành bộ đôi ô tô bán chạy nhất của KIA tại Việt Nam. Sự thay đổi về tỷ lệ đóng góp doanh số của mỗi dòng xe trong danh mục sản phẩm của các thương hiệu ô tô tại Việt Nam cũng cho thấy rõ xu hướng dịch chuyển về thị hiếu của người tiêu dùng ô tô.