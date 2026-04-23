Sedan hạng B dưới 600 triệu: Người Việt ưa chuộng xe nào nhất?

Sedan hạng B dưới 600 triệu: Người Việt chuộng xe gì?

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), doanh số phân khúc sedan hạng B trong quý 1/2026 đạt 7.146 xe, giảm 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Dù tổng cầu giảm, thứ hạng trong nhóm 5 mẫu xe bán chạy nhất vẫn có những biến động đáng chú ý.

Toyota Vios tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với phong độ ổn định nhất phân khúc. Riêng tháng 3, mẫu xe này đạt doanh số hơn 1.000 chiếc, nâng tổng lượng xe bàn giao trong quý 1 lên 2.737 xe. Kết quả này giúp "mẫu xe quốc dân" tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ xếp sau nhờ giá bán cạnh tranh và độ bền bỉ.

Xếp ở vị trí thứ hai là Honda City với doanh số lũy kế đạt 1.681 xe. Tuy nhiên, sức mua của mẫu xe này trong tháng 3 có phần chững lại khi chỉ bán được 398 chiếc, giảm 60 xe so với tháng trước đó. Trong khi đó, đối thủ trực tiếp là Hyundai Accent đứng vị trí thứ ba với tổng doanh số quý 1 đạt 1.311 xe. Riêng tháng 3, mẫu xe Hàn Quốc được 369 khách hàng lựa chọn.

Kế đến, Mazda2 đạt doanh số 433 xe bán ra trong tháng 3, tăng 147 chiếc so với tháng 2, khép lại quý 1 với tổng doanh số 1.047 xe. Chốt danh sách ở vị trí thứ 5 là Mitsubishi Attrage với 370 xe cộng dồn.

Sự hồi phục doanh số trong tháng 3 của phân khúc này phần lớn nhờ chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ và ưu đãi tiền mặt trực tiếp từ hãng và đại lý. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định nhóm sedan cỡ B vẫn đối mặt nhiều thách thức lớn trong tương lai. Xu hướng chuyển dịch sang các dòng xe gầm cao cỡ nhỏ đang thu hẹp đáng kể thị phần của các dòng sedan truyền thống tại thị trường Việt Nam.