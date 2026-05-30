Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Liên tục 'đại hạ giá' doanh số nhiều mẫu sedan hạng B dưới 600 triệu vẫn giảm

Hoàng Cường
Hoàng Cường
30/05/2026 13:12 GMT+7

Bất chấp các nhà sản xuất, phân phối vẫn nỗ lực áp dụng các chương trình ưu đãi, giảm giá lên đến hàng chục triệu đồng, doanh số bán nhiều mẫu sedan hạng B dưới 600 triệu đồng như Hyundai Accent, Mitsubishi Attrage, Honda City… vẫn đang trên đà sụt giảm.

Những năm gần đây, khi xu hướng mua sắm ô tô của người Việt từng bước thay đổi, dòng xe sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng theo đó cũng dần đánh mất vị thế. Từ một phân khúc ô tô bán chạy hàng đầu Việt Nam, xe sedan hạng B dần bị khách hàng "ngó lơ" trên thị trường ô tô. Trong bối cảnh đó, để giúp sedan hạng B tìm lại sức hút, thời gian gần đây, các nhà sản xuất, phân phối liên tục triển khai chương trình ưu đãi, đại hạ giá một số mẫu mã thuộc phân khúc này.

Liên tục 'đại hạ giá' doanh số nhiều mẫu sedan hạng B dưới 600 triệu vẫn giảm - Ảnh 1.

Hầu hết các mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng B liên tục được giảm giá hàng chục triệu đồng thông qua các hình thức ưu đãi khác nhau

Ảnh: B.H

Xuyên suốt từ đầu năm đến nay, hầu hết các mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng B như Toyota Vios, Hyundai Accent, Mitsubishi Attrage, Honda City, KIA Soluto… liên tục được giảm giá hàng chục triệu đồng thông qua các hình thức ưu đãi khác nhau. Các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam như Toyota Vios, Honda City… được giảm giá qua hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Mitsubishi Attrage cũng được áp dụng hình thức tương tự nhưng những tháng gần đây đã chuyển sang tặng phiếu nhiên liệu. Hyundai Accent thậm chí được Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) giảm giá hơn 50 triệu đồng.

Sedan hạng B dưới 600 triệu: Người Việt chuộng xe gì?

Dù vậy, không phải mẫu sedan hạng B nào giảm giá cũng tạo được sức hút. Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như HTV cho thấy, cộng dồn bốn tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 650 triệu đồng tại Việt Nam đạt 9.479 xe, giảm 1.326 xe tương đương 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Liên tục 'đại hạ giá' doanh số nhiều mẫu sedan hạng B dưới 600 triệu vẫn giảm - Ảnh 2.

Sau 4 tháng đầu năm 2026, Hyundai Accent mới chỉ bán được 1.634 xe, giảm 968 xe so với cùng kỳ năm ngoái

Ảnh: B.H

Trong đó, ngoại trừ Toyota Vios, Mazda2 vẫn đạt được mức tăng trưởng dương về mặt doanh số, những cái tên còn lại ở phân khúc này đều sụt giảm doanh số. Cụ thể, sau 4 tháng đầu năm 2026, Hyundai Accent mới chỉ bán được 1.634 xe, giảm 968 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây cũng là mẫu xe có mức sụt giảm doanh số lớn nhất ở phân khúc này. Không những vậy, kết quả này cũng khiến Hyundai Accent rơi xuống vị trí thứ 4 trong cuộc đua doanh số, xếp sau Toyota Vios (3.487 xe), Honda City (2.165 xe) và Mazda2 (1.687 xe). Từng một thời dẫn đầu phân khúc nhưng kể từ khi bước sang thế hệ sản phẩm mới với màn "lột xác" từ thiết kế, công nghệ đến động cơ… Hyundai Accent không còn giữ được sức hút. Nhiều ý kiến cho rằng, kiểu dáng mới của Accent quá phá cách, trẻ trung… không còn cuốn hút như bản nâng cấp của thế hệ trước, dù động cơ, hộp số đã cải tiến đáng kể.

Liên tục 'đại hạ giá' doanh số nhiều mẫu sedan hạng B dưới 600 triệu vẫn giảm - Ảnh 3.

Mitsubishi Attrage cũng chỉ bán được 506 xe, giảm 65 xe so với cùng kỳ năm ngoái

Ảnh: B.H

Honda City bán ra tổng cộng 2.165 xe, giảm 793 xe, trong khi Mitsubishi Attrage cũng chỉ bán được 506 xe, giảm 65 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là hai mẫu mã liên tục được ưu đãi giảm giá, tuy nhiên việc chậm thay đổi, cập nhật công nghệ, tính năng mới đang khiến Honda City, Mitsubishi Attrage tại Việt Nam dần lỗi thời. Hiện tại, Honda City tại một số thị trường như Ấn Độ, Thái Lan đã có bản nâng cấp mới, trong khi thị trường Việt Nam vẫn đang phân phối mẫu cũ.

Loạt ô tô máy xăng, dầu bán chạy nhất quý 1/2026

Đến thời điểm này, hầu hết các mẫu xe sedan hạng B vẫn đang được nhà sản xuất, phân phối tiếp tục giảm giá bán thông qua nhiều hình thức ưu đãi khác nhau. Tuy nhiên, theo giới kinh doanh, trong bối cảnh thị hiếu người tiêu dùng thay đổi, áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng… nếu không có sự thay đổi đột phá về mẫu mã, công nghệ, dòng xe sedan hạng B khó tìm lại sức hút như trước đây.

Tin liên quan

Ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu: Mazda2 bám sát Toyota Vios, Hyundai Accent hụt hơi

Ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu: Mazda2 bám sát Toyota Vios, Hyundai Accent hụt hơi

Bất chấp nhiều mẫu mã được ưu đãi, giảm giá hàng chục triệu đồng, doanh số ô tô sedan B tại Việt Nam vẫn chững lại, Toyota Vios vẫn dẫn đầu nhưng để Mazda2 rút ngắn khoảng cách, trong khi Hyundai Accent tiếp tục gây thất vọng.

Sedan hạng B đua giảm giá: Hyundai Accent ưu đãi 80 triệu, đấu Toyota Vios, Honda City

Sedan hạng B năm 2025: Doanh số lao dốc, Hyundai Accent mất sức hút

Khám phá thêm chủ đề

sedan hạng B giảm giá xe sedan hạng B doanh số sedan hạng B ô tô giảm giá Honda City Hyundai Accent
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận