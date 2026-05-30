Liên tục 'đại hạ giá' doanh số nhiều mẫu sedan hạng B dưới 600 triệu vẫn giảm

Những năm gần đây, khi xu hướng mua sắm ô tô của người Việt từng bước thay đổi, dòng xe sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng theo đó cũng dần đánh mất vị thế. Từ một phân khúc ô tô bán chạy hàng đầu Việt Nam, xe sedan hạng B dần bị khách hàng "ngó lơ" trên thị trường ô tô. Trong bối cảnh đó, để giúp sedan hạng B tìm lại sức hút, thời gian gần đây, các nhà sản xuất, phân phối liên tục triển khai chương trình ưu đãi, đại hạ giá một số mẫu mã thuộc phân khúc này.

Hầu hết các mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng B liên tục được giảm giá hàng chục triệu đồng thông qua các hình thức ưu đãi khác nhau

Xuyên suốt từ đầu năm đến nay, hầu hết các mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng B như Toyota Vios, Hyundai Accent, Mitsubishi Attrage, Honda City, KIA Soluto… liên tục được giảm giá hàng chục triệu đồng thông qua các hình thức ưu đãi khác nhau. Các mẫu xe thương hiệu Nhật Bản lắp ráp tại Việt Nam như Toyota Vios, Honda City… được giảm giá qua hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Mitsubishi Attrage cũng được áp dụng hình thức tương tự nhưng những tháng gần đây đã chuyển sang tặng phiếu nhiên liệu. Hyundai Accent thậm chí được Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) giảm giá hơn 50 triệu đồng.

Dù vậy, không phải mẫu sedan hạng B nào giảm giá cũng tạo được sức hút. Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như HTV cho thấy, cộng dồn bốn tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 650 triệu đồng tại Việt Nam đạt 9.479 xe, giảm 1.326 xe tương đương 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sau 4 tháng đầu năm 2026, Hyundai Accent mới chỉ bán được 1.634 xe, giảm 968 xe so với cùng kỳ năm ngoái

Trong đó, ngoại trừ Toyota Vios, Mazda2 vẫn đạt được mức tăng trưởng dương về mặt doanh số, những cái tên còn lại ở phân khúc này đều sụt giảm doanh số. Cụ thể, sau 4 tháng đầu năm 2026, Hyundai Accent mới chỉ bán được 1.634 xe, giảm 968 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây cũng là mẫu xe có mức sụt giảm doanh số lớn nhất ở phân khúc này. Không những vậy, kết quả này cũng khiến Hyundai Accent rơi xuống vị trí thứ 4 trong cuộc đua doanh số, xếp sau Toyota Vios (3.487 xe), Honda City (2.165 xe) và Mazda2 (1.687 xe). Từng một thời dẫn đầu phân khúc nhưng kể từ khi bước sang thế hệ sản phẩm mới với màn "lột xác" từ thiết kế, công nghệ đến động cơ… Hyundai Accent không còn giữ được sức hút. Nhiều ý kiến cho rằng, kiểu dáng mới của Accent quá phá cách, trẻ trung… không còn cuốn hút như bản nâng cấp của thế hệ trước, dù động cơ, hộp số đã cải tiến đáng kể.

Mitsubishi Attrage cũng chỉ bán được 506 xe, giảm 65 xe so với cùng kỳ năm ngoái

Honda City bán ra tổng cộng 2.165 xe, giảm 793 xe, trong khi Mitsubishi Attrage cũng chỉ bán được 506 xe, giảm 65 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là hai mẫu mã liên tục được ưu đãi giảm giá, tuy nhiên việc chậm thay đổi, cập nhật công nghệ, tính năng mới đang khiến Honda City, Mitsubishi Attrage tại Việt Nam dần lỗi thời. Hiện tại, Honda City tại một số thị trường như Ấn Độ, Thái Lan đã có bản nâng cấp mới, trong khi thị trường Việt Nam vẫn đang phân phối mẫu cũ.

Đến thời điểm này, hầu hết các mẫu xe sedan hạng B vẫn đang được nhà sản xuất, phân phối tiếp tục giảm giá bán thông qua nhiều hình thức ưu đãi khác nhau. Tuy nhiên, theo giới kinh doanh, trong bối cảnh thị hiếu người tiêu dùng thay đổi, áp lực cạnh tranh trên thị trường ngày càng gia tăng… nếu không có sự thay đổi đột phá về mẫu mã, công nghệ, dòng xe sedan hạng B khó tìm lại sức hút như trước đây.