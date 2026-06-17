Toyota Vios bán chạy nhất phân khúc sedan hạng B dưới 600 triệu, Honda City vượt Mazda2

Thị trường ô tô tiếp đà "lao dốc" khiến doanh số hầu hết các mẫu mã ở phân khúc xe sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam trong tháng 5.2026 đều sụt giảm. Trong đó, Toyota Vios vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu dù lượng xe bán ra ít hơn tháng trước đó. Vị trí thứ hai đổi chủ với sự trở lại của Honda City trong khi Hyundai Accent vẫn chưa cho thấy tín hiệu lạc quan về doanh số bán dù liên tục được giảm giá hàng chục triệu đồng.

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Lượng tiêu thụ ô tô sedan hạng B dưới 600 triệu giảm về mức dưới 2.000 xe

Sau bước chững lại trong tháng 4.2026, thị trường ô tô trầm lắng, sức mua giảm kéo doanh số bán ô tô thuộc phân khúc sedan hạng B dưới 600 triệu đồng "lao dốc không phanh", bất chấp các nhà sản xuất, phân phối vẫn nỗ lực triển khai các gói ưu đãi, giảm giá.

Doanh số sedan hạng B Tháng 1.2026 3115 Tháng 2.2026 1684 Tháng 3.2026 2347 Tháng 4.2026 2333 Tháng 5.2026 1863

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) - đơn vị lắp ráp phân phối xe Hyundai tại Việt Nam cho thấy, trong tháng 5.2026 tổng doanh số bán ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 1.863 xe, giảm 470 xe tương đương 20,2% so với tháng 4.2026. Bên cạnh đó, lượng xe sedan hạng B bán ra cũng ít hơn 840 xe tương đương 31,1% so cùng kỳ năm ngoái.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp, doanh số phân khúc này sụt giảm đồng thời cũng là một trong những tháng bán hàng có kết của thấp nhất tính từ đầu năm đến nay (chỉ cao hơn tháng 2.2026 đạt 1.684 xe). Đáng chú ý, điều này lại diễn ra trong bối cảnh hàng loạt mẫu mã thuộc phân khúc này đã được các nhà sản xuất phân phối giảm giá hàng chục triệu đồng thông qua các gói ưu đãi triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau. Qua đó, phần nào cho thấy sức hút của dòng sedan hạng B đang sụt giảm nghiệm trọng.

Nỗ lực ưu đãi, giảm giá của các nhà sản xuất, phân phối không thể vực nổi sức mua ở phân khúc sedan hạng B Ảnh: B.H

Với mức tài chính dưới 600 triệu đồng, người Việt hiện tại có quá nhiều sự lựa chọn, từ các dòng xe gầ cao đa dụng cho đến ô tô điện vốn vận hành tiết kiệm hơn. Cuộc đua giảm giá diễn ra trên diện rộng cũng khiến sedan hạng B đánh mất lợi thế vốn có của một trng những dòng xe sedan có giá hấp dẫn nhất thị trường.

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Toyota Vios bán chạy nhất, Honda City vượt Mazda2

Sức mua giảm kéo doanh số tất cả các mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng B dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam trong tháng 5 vừa qua đều "lao dốc". Trong đó, Toyota Vios tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc với doanh số đạt 626 xe, dù vậy so với tháng trước đó, lượng tiêu thụ mẫu sedan hạng B của Toyota giảm 124 xe. Đây cũng là tháng thứ hai liên tiếp doanh số Vios sụt giảm.

Toyota Vios tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc với doanh số đạt 626 xe, dù vậy so với tháng trước đó, lượng tiêu thụ mẫu sedan hạng B của Toyota giảm 124 xe Ảnh: TMV

Vị trí thư hai vẫn là cuộc cạnh tranh giữa Honda City và Mazda2. Hai tháng trước đây, Mazda2 luôn là cái tên chiếm ưu thế khi bán nhiều hơn Honda City, tuy nhiên trật tự đã thay đổi trong tháng 5.2026. Honda City với 445 xe bán ra đã đòi lại vị trí thứ hai từ tay Mazda2 (đạt 434 xe). So với mẫu sedan hạng B của Honda chỉ giảm 39 xe, doanh số Mazda2 giảm tới hơn 200 xe so với tháng 4.2026.

Trong khi đó, Hyundai Accent tiếp tục cho thấy sự thất vọng khi doanh số bán tiếp tục giảm sâu. Cụ thể, chỉ có 251 chiếc Accent được giao đến tay khách hàng trong tháng 5 vừa qua, giảm 72 xe so với tháng trước đó, đồng thời đánh dấu tháng bán hàng có kết qủa thấp nhất của mẫu xe này từ trước đến nay. Đáng chú ý điều lại diễn ra trong bối cảnh nhà sản xuất, phân phối đã mạnh tay giảm giá hơn 60 triệu đồng cho mẫu xe này, qua đó cho thấy sức hút của Hyundai Accent đang giảm mạnh.

Doanh số các mẫu sedan hạng B tại Việt Nam tháng 5.2026 Nguồn: VAMA, HTV

Vị trí cuối bảng tiếp tục thuộc về Mitsubishi Attrage trong bối cảnh các mẫu mã còn lại như KIA Soluto, Nissan Almera, Skoda Slavia không được ccoong bố kết quả bán hàng chi tiết. Cộng dồn năm tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô sedan hạng B tầm giá dưới 600 triệu đồng tại Việt Nam đạt 11.342 xe, giảm 1.528 xe tương đương 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái.