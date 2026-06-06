MG HS giảm giá còn hơn 500 triệu đồng, SUV cỡ C rẻ ngang xe hạng A

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm một đợt giảm giá sâu ở nhóm xe đa dụng gầm cao. Đặc biệt với các mẫu mã vẫn còn xe tồn kho (sản xuất từ các năm 2025, thậm chí 2024).

Điển hình như mẫu SUV, crossover cỡ trung MG HS. Trong tháng 6.2026, mẫu xe này đang được nhiều đại lý chào bán với mức ưu đãi kỷ lục, lên tới gần 200 triệu đồng. Sau khi áp dụng khuyến mãi, giá thực tế của MG HS giảm xuống thấp nhất chỉ còn khoảng 515 triệu đồng đối với bản DEL và khoảng 550 triệu đồng với bản LUX.

Với mức ưu đãi lên đến gần 200 triệu đồng, giá thực tế của MG HS về sát mức 500 triệu đồng ẢNH: ĐẠI LÝ MG

So với giá niêm yết lần lượt 699 triệu đồng và 749 triệu đồng, mức giảm tương ứng dao động từ 184 - 199 triệu đồng. Đây là một trong những chương trình ưu đãi lớn nhất dành cho một mẫu SUV cỡ C đang phân phối chính hãng tại Việt Nam. Mặc dù vậy, nhân viên bán hàng tại một số đại lý cho biết, hiện số lượng xe còn lại không nhiều; tùy chọn màu sắc cũng khá hạn chế.

Đáng chú ý, những chiếc xe được áp dụng mức ưu đãi giá kể trên chủ yếu thuộc lô sản xuất năm 2024. Trong bối cảnh thị trường bước sang nửa cuối năm 2026, việc các đại lý đẩy mạnh xả hàng tồn kho nhằm giải phóng nguồn xe cũ là điều không quá bất ngờ. Tuy nhiên, điều khiến MG HS trở thành tâm điểm chú ý nằm ở chỗ giá bán sau ưu đãi đã xuống mức thấp kỷ lục.

Thực tế, với mức giá từ hơn 500 triệu đồng, MG HS hiện không còn cạnh tranh trực tiếp với các mẫu SUV cỡ C như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay KIA Sportage về khía cạnh giá bán. Thay vào đó, mẫu xe này đang tiến sát nhóm xe gầm cao cỡ nhỏ như KIA Sonet, Hyundai Venue, Toyota Raize, thậm chí tương đương một số phiên bản sedan hạng B như Toyota Vios hay Hyundai Accent.

So với nhiều lựa chọn ô tô mới cùng tầm tiền, MG HS sở hữu lợi thế về không gian rộng rãi, nhiều trang bị cao cấp hơn ẢNH: ĐẠI LÝ MG

Sự chênh lệch về phân khúc tạo nên lợi thế đáng kể cho MG HS. So với các mẫu xe nằm trong cùng tầm giá, mẫu SUV, crossover của MG sở hữu kích thước lớn hơn, không gian sử dụng rộng rãi hơn và danh mục trang bị ở mức khá cạnh tranh. Bên cạnh ghế lái chỉnh điện và màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn, xe còn được trang bị camera 360 độ, cửa sổ trời toàn cảnh cùng nhiều tính năng hỗ trợ người lái vốn thường xuất hiện trên các mẫu SUV cỡ C có giá bán cao hơn.

Tuy nhiên, có một thực tế trên thị trường ô tô hiện nay, giá bán không phải yếu tố duy nhất quyết định sức hút của một mẫu xe. Bên cạnh chi phí sở hữu ban đầu, người mua ngày càng quan tâm đến những yếu tố dài hạn như độ nhận diện thương hiệu, hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi cũng như khả năng duy trì giá trị sau nhiều năm sử dụng.

Điều này phần nào lý giải vì sao các chương trình ưu đãi mạnh liên tục xuất hiện nhưng chưa tạo ra sự thay đổi tương xứng về vị thế của MG HS trong phân khúc. Trong khi lợi thế về giá ngày càng rõ rệt, mẫu SUV này vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các thương hiệu đã có chỗ đứng vững chắc hơn trên thị trường, đặc biệt ở nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc ưu tiên giá trị sử dụng lâu dài.

Các nhân viên bán hàng cho biết, số lượng xe tồn kho của MG HS hiện không nhiều và hạn chế tùy chọn màu sắc ẢNH: ĐẠI LÝ MG

Dẫu vậy, việc một mẫu SUV cỡ C được đưa xuống vùng giá của xe hạng A và hạng B vẫn là diễn biến đáng chú ý. Điều đó cho thấy áp lực cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường ô tô, đồng thời phản ánh nỗ lực của các hãng xe trong việc mở rộng tệp khách hàng, kích cầu tiêu dùng thông qua các chương trình ưu đãi chưa từng có tiền lệ.