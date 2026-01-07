Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

Giá xe MG HS lập 'đáy' mới, xuống còn 530 triệu đồng

Chí Tâm
Chí Tâm
07/01/2026 21:01 GMT+7

Nhằm kích cầu tiêu dùng, MG HS mạnh tay ưu đãi giá xuống còn 530 triệu đồng, tạo áp lực cạnh tranh lên các mẫu xe trong phân khúc SUV đô thị.

Chỉ vừa bước qua đầu tháng 1.2026, thị trường ô tô Việt Nam đã chứng kiến cuộc đua tranh giảm giá quyết liệt đến từ nhiều hãng xe phổ thông nhằm kích cầu tiêu dùng trước Tết Nguyên đán. Trong đó, mẫu crossover cỡ trung MG HS tiếp tục lập "đáy" giá mới, gây khó dễ lên các mẫu xe cùng phân khúc SUV đô thị hạng A.

Giá xe MG HS 'phá' đáy, sau ưu đãi chưa tới 530 triệu đồng - Ảnh 1.

MG HS phiên bản Del giảm 170 triệu đồng, đưa giá bán mới xuống còn 529 triệu đồng

ẢNH: C.T

Trao đổi với PV Thanh Niên, chị H.T - tư vấn bán hàng của đại lý MG tại TP.HCM cho biết, ưu đãi dành cho MG HS đang lớn nhất từ trước đến nay, giúp giá xe giảm về mức chưa tới 530 triệu đồng. Theo đó, phiên bản tiêu chuẩn (Del) giảm 170 triệu đồng so với giá hãng niêm yết, đưa giá thực tế về mức 529 triệu đồng. Bản cao cấp (Lux) giảm 179 triệu đồng, đưa giá bán tại đại lý xuống còn 570 triệu đồng.

Dù vậy, chị T. cũng thông tin thêm rằng các mẫu xe đang giảm giá đều sản xuất từ năm 2024 (VIN 2024), đang trong quá trình dọn kho để đón lô xe mới về nước. Ngoài ra, số lượng xe và màu sắc cũng khá giới hạn.

Thực tế, đây không phải lần đầu mẫu crossover hạng C này tung ưu đãi mạnh tay để tạo lợi thế cạnh tranh. Vào tháng 4.2025, mẫu xe này từng gây chú ý khi có giá sau ưu đãi chỉ còn 584 - 634 triệu đồng. Đến tháng 10.2025, MG HS bản Del tiếp tục giảm giá xuống còn khoảng 560 triệu đồng, thấp hơn các mẫu SUV đô thị hạng B. Dù vậy, tất cả xe đều có số VIN 2024.

Giá xe MG HS 'phá' đáy, sau ưu đãi chưa tới 530 triệu đồng - Ảnh 2.

Định vị phân khúc hạng C, MG HS có kích thước, tiện nghi, trang bị hơn xe SUV đô thị hạng A

ẢNH: T.N

Giá MG HS sau ưu đãi hiện ngang ngửa, thậm chí thấp hơn một số mẫu SUV đô thị hạng A như KIA Sonet và Suzuki Fronx. Định vị ở phân khúc hạng C nhưng giá bán MG HS lại ngang với các mẫu xe "đàn em" đang tạo ra một nghịch lý thú vị trên thị trường. Người dùng hiện có thể sở hữu một chiếc crossover cỡ trung với không gian rộng rãi nhưng chi phí đầu tư tương đương các dòng xe nhỏ gọn chạy trong phố thị.

Xét về thông số, MG HS có kích thước tổng thể dài, rộng, cao tương ứng 4.610 x 1.876 x 1.664 (mm), chiều dài cơ sở 2.720 mm, giúp không gian nội thất rộng hơn so với xe hạng A. Ngoài ra, mẫu xe này còn dùng động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. 

Tuy nhiên, người mua cần lưu ý rằng đợt giảm giá "phá đáy" này chủ yếu áp dụng cho lô xe có số VIN 2024 tồn kho. Trong bối cảnh thị trường đã bước sang năm 2026, việc mua xe đời cũ sẽ đi kèm rào cản về giá trị bán lại sau này. Dù vậy, với những người ưu tiên giá trị sử dụng trên số tiền bỏ ra, đây vẫn là cơ hội hiếm có để tiếp cận một mẫu xe hạng C đầy đủ tiện nghi với mức giá dễ tiếp cận.

