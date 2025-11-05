Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thị trường

MG HS giảm giá còn 560 triệu đồng, rẻ hơn Toyota Yaris Cross

Chí Tâm
Chí Tâm
05/11/2025 16:21 GMT+7

Mẫu crossover hạng C - MG HS tiếp tục được đại lý giảm giá bán lên đến gần 150 triệu đồng, giá thực tế hiện chỉ khoảng 560 triệu đồng, rẻ hơn một số mẫu SUV hạng B nhưng chỉ áp dụng cho xe số VIN 2024.

Trong quý cuối cùng của năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục chứng kiến đợt giảm giá mạnh từ các hãng, đại lý để kích cầu tiêu dùng. Trong đó, mẫu MG HS đang được giảm tất tay lên tới 145 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay. So với mức giảm 115 triệu đồng vào hồi tháng 4, "đáy" mới của MG HS tạo không ít áp lực lên các mẫu xe đối thủ trong phân khúc crossover hạng C và cả những mẫu xe phân khúc hạng B.

MG HS 'đại hạ giá' còn khoảng 560 triệu đồng, rẻ hơn Toyota Yaris Cross - Ảnh 1.

MG HS đang được đại lý giảm giá 135 - 145 triệu đồng, tùy từng phiên bản

ẢNH: MG

Theo đó, MG HS bản DEL tiêu chuẩn được giảm 135 triệu đồng, đưa giá niêm yết 699 triệu xuống còn 564 triệu đồng. Bản LUX cao cấp nhất được giảm 145 triệu đồng, giá thực tế chỉ còn 604 triệu đồng. Tuy nhiên, mức giá trên chỉ áp dụng với xe có số VIN 2024 và số lượng xe cũng như màu sắc có giới hạn.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một số tư vấn bán hàng của đại lý MG khu vực miền Bắc cho biết, xe HS đời 2025 chưa nhập về nước nên hiện tại chỉ bán lô xe đời 2024, nhờ đó giá xe được ưu đãi mạnh.

Với giá thực tế sau ưu đãi từ 564 triệu đồng, MG HS tiếp tục trở thành mẫu crossover hạng C rẻ nhất phân khúc, thậm chí thấp hơn nhiều mẫu SUV đô thị hạng B như Toyota Yaris Cross (650 - 765 triệu đồng), Mitsubishi Xforce (599 - 705 triệu đồng), Hyundai Creta (599 - 715 triệu đồng)... Điều này tạo áp lực cạnh tranh khá lớn lên các mẫu xe kể trên khi MG HS được đánh giá vượt trội hơn ở nhiều khía cạnh.

MG HS 'đại hạ giá' còn khoảng 560 triệu đồng, rẻ hơn Toyota Yaris Cross - Ảnh 2.

Nội thất phiên bản LUX của MG HS bọc da 2 tông màu thể thao

ẢNH: MG

MG HS sở hữu kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 4.610 x 1.876 x 1.664 (mm), chiều dài cơ sở 2.720 mm. Từ phiên bản tiêu chuẩn, mẫu xe này đã trang bị nhiều tiện nghi như hàng ghế trước chỉnh điện, 4 cửa kính chỉnh điện một chạm, điều hòa tự động, cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ...

Về khả năng vận hành, MG HS trang bị động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5 lít, công suất 160 mã lực và mô-men xoắn đạt 250 Nm, kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp, dẫn động cầu trước.

SUV đô thị: Vượt Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross bán chạy nhất nửa đầu năm 2025

Mặc dù vượt trội ở nhiều khía cạnh, MG HS vẫn chưa được trang bị công nghệ an toàn, hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS. Đây là "điểm trừ" của mẫu xe này khi so sánh với các mẫu xe đối thủ trong phân khúc. Thậm chí, những mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ hiện nay cũng đã tích hợp công nghệ ADAS trên một số phiên bản cao cấp.

Xét ở khía cạnh tổng thể, MG HS vẫn là một mẫu xe đáng cân nhắc khi đang được giảm giá từ 135 - 145 triệu đồng. Với mức giá hiện tại chỉ từ 560 triệu đồng, mẫu xe này không chỉ gây "khó dễ" cho các đối thủ trong phân khúc mà còn tạo thêm áp lực cạnh tranh với các mẫu SUV đô thị

