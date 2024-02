Nghịch lý MG HS giá rẻ hơn 'đàn em' MG RX-5 tại Việt Nam

Nhập nguyên chiếc từ Thái Lan về Việt Nam, MG HS 2024 có 2 phiên bản gồm DEL và LUX đi kèm mức giá 699 - 749 triệu đồng. So với mẫu xe đàn em MG RX5, giá niêm yết MG HS mới thấp hơn.

MG HS 2024 tại Việt Nam được cách tân ngoại hình

Đồng thời, so với những đối thủ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V, MG HS 2024 có lợi thế về giá bán. Thậm chí, giá bán của mẫu xe này chỉ ngang ngửa xe SUV cỡ B như Honda HR-V, Nissan Kicks hay Toyota Corolla Cross.

Ở bản mới, MG HS 2024 không thay đổi về kích thước với chiều dài 4.574 mm, chiều rộng 1.876 mm, chiều cao 1.664 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. So với người anh em MG RX5, mẫu SUV cỡ C này có chiều dài cơ sở lớn hơn 12 mm.

Ngoại hình mới giúp MG HS 2024 bắt mắt hơn



Phần đầu xe hầm hố với cụm đèn chiếu sáng LED mới cùng với lưới tản nhiệt giống mẫu sedan MG5. Bộ mâm 5 chấu đơn kích thước 18 inch. Gương chiếu hậu tích hợp LED báo rẽ và camera 360 độ, một nâng cấp đáng chú ý. Những thay đổi này giúp mẫu xe đến từ Trung Quốc trông thể thao hơn.

MG HS 2024 tại Việt Nam trang bị đèn pha LED toàn phần, đèn báo rẽ LED nằm dọc trên cản trước, đèn hậu LED với hiệu ứng không gian 3 chiều, bộ mâm Tomahawk 18 inch phay xước 2 màu, lốp Michelin PS4, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED và cửa cốp chỉnh điện.

Thiết kế nội thất MG HS 2024 không khác biệt so với bản cũ



Tổng thể khoang lái hầu như không thay đổi. Đồng hồ kỹ thuật số phía sau vô lăng là loại Full Virtual Dashboard 12 inch. Hệ thống giải trí trung tâm hiển thị trên màn hình kích thước 10 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto, đi cùng dàn âm thanh Bose 8.1, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. Ghế bọc da nhân tạo có thể chỉnh điện 6 hướng, vô lăng 3 chấu tích hợp lẫy chuyển số. Tuy nhiên, xe không được nâng cấp sang dạng cần số điện tử như kỳ vọng của nhiều người.

So với mẫu xe đàn em RX5, MG HS 2024 có bước tiến lớn ở trang bị an toàn. Xe có thêm những tính năng trợ lái nâng cao ADAS vốn không được trang bị cho MG RX5. Cụ thể hơn, MG HS mới có những tính năng an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, giám sát điểm mù phía sau, phát hiện điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, điều chỉnh làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo lùi và camera 360 độ.

MG HS 2024 không được trang bị cần số điện tử như kỳ vọng

Điểm nhấn còn lại trên MG HS 2024 nằm ở động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít có công suất tối đa 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước, tiêu thụ lượng xăng trung bình 6,8 lít/100 km theo công bố của nhà sản xuất. Ngoài ra, xe còn có chế độ thể thao Super Sport, kích hoạt bằng nút bấm màu đỏ trên vô-lăng.

Với việc định giá bán MG HS 2024 thấp hơn RX5 trong khi mọi thứ đều vượt trội hơn, hiện chưa rõ liệu hãng xe xuất xứ Anh quốc có tiếp tục phân phối MG RX5 tại Việt Nam trong thời gian tới hay không.