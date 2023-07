Người dùng MG HS tại Việt Nam khó bán lại xe dù giảm giá, lỗ nặng

Anh N.V.Nam (ngụ quận 7, TPHCM) rao bán chiếc MG HS 2.0 Trophy 2020 với giá bán chưa đến 600 triệu đồng. Trong khi đó, giá bán xe mới ở thời điểm mua 3 năm trước xấp xỉ 1 tỉ đồng. Khoảng 2 tháng trước, chiếc xe được chủ nhân rao giá trên 700 triệu đồng nhưng không có khách hỏi mua, buộc người bán phải cắt lỗ mạnh để nhanh chóng thu tiền mặt về.

MG HS 2.0 Trophy 2020 rao giá chưa đến 600 triệu đồng

Đây là tình cảnh chung của hầu hết người dùng MG HS khi muốn bán lại xe đã qua sử dụng. Dòng xe này tại Việt Nam có 3 phiên bản, gồm 2.0 Trophy, 1.5 Trophy và 1.5 Sport. Trong đó, bản cao cấp nhất khó bán lại vì giá cao, trong khi hai phiên bản động cơ 1.5 lít dễ tìm khách hơn nhưng vẫn rất "chật vật" so với những dòng xe đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc cùng phân khúc.

Lý do khiến phiên bản MG HS 2.0 Trophy khó bán lại, ngoài giá trị cao còn nằm ở động cơ 2.0 lít tăng áp nổi tiếng "uống xăng" không kém các động cơ V6 thông thường, khiến nhiều người ái ngại khi phải lựa chọn dòng xe này với các "tên tuổi" như Hyundai Tucson, Kia Sportage hay Honda CR-V. Hơn nữa, dòng xe này nhập khẩu từ Trung Quốc cũng là một phần lý do khiến khách hàng không mấy mặn mà.

MG HS xếp cùng phân khúc Honda CR-V, Hyundai Tucson

Giá bán lại của MG HS 2.0 Trophy khiến nhiều người bất ngờ. Dòng xe Crossover cỡ C này hiện chỉ ngang giá "đàn em" MG ZS (phân khúc B) mới 100%. Dù vậy, ít người chú ý đến MG HS chỉ vì xuất xứ nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong khi đó, các mẫu xe cùng thương hiệu như ZS hay MG5 lại dễ bán hơn nhờ được nhập khẩu từ Thái Lan.

Đây cũng là lý do hãng xe MG dự định đưa HS trở lại thị trường Việt Nam với diện mạo và "nguồn gốc" mới, lần này hãng xe Trung Quốc sẽ nhập khẩu xe từ thị trường Thái Lan, nhờ đó sẽ có mức giá dễ chịu hơn so với phiên bản cũ. Tuy nhiên, động thái này có thể khiến giá bán xe cũ của MG HS giảm mạnh hơn nữa, đồng thời cũng là cơ hội cho khách hàng muốn mua xe SUV hạng C đời mới, giá rẻ.

Động cơ trang bị trên MG HS 2.0 Trophy khá mạnh mẽ với máy 2.0 lít tăng áp có công suất 225 mã lực, mô-men xoắn 360 Nm, kết hợp số ly hợp kép 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Trong khi đó, 2 phiên bản thấp trang bị động cơ 1.5 lít tăng áp sản sinh công suất cực đại 160 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, hệ dẫn động 2WD và hộp số ly hợp kép thể thao 7 cấp.

Trang bị tiện nghi trên MG HS phong phú hàng đầu phân khúc

MG HS mất giá nhanh nhưng đồng thời cũng là cơ hội cho người dùng quan tâm dòng xe này. Ưu điểm của MG HS vẫn nằm ở thiết kế mang hơi hướng châu Âu, động cơ khỏe, trang bị tiện nghi dư thừa, thuộc hàng phong phú nhất phân khúc.

Mức giá chưa đến 600 triệu đồng của MG HS 2.0 Trophy 2020 đã qua sử dụng chỉ có thể mua được các dòng xe cùng phân khúc nhưng đời "sâu" như Honda CR-V 2014, Hyundai Tucson 2016, Kia Sportage 2016,... Tuy nhiên, chỉ có những người không "ngại" mẫu xe đến từ Trung Quốc, chấp nhận trải nghiệm và lường trước rủi ro về thanh khoản mới nghĩ đến phương án mua dòng xe này để sử dụng.