Người Việt ngày càng chuộng ô tô gầm cao, doanh số xe SUV, crossover tăng mạnh

Trần Hoàng
04/05/2026 14:56 GMT+7

Sức mua ô tô hồi phục cùng với xu hướng người tiêu dùng ngày càng chuộng ô tô gầm cao, tạo động lực thúc đẩy doanh số dòng xe SUV, crossover 5 - 7 chỗ tăng trưởng mạnh trong quý 1/2026.

Bất chấp những biến động kinh tế cùng giá xăng dầu, nhu cầu mua sắm ô tô mới của người Việt vẫn tiếp tục gia tăng, trong đó xu hướng người Việt chuộng ô tô gầm cao thuộc các dòng như SUV, crossover 5 - 7 chỗ ngày càng rõ nét. Từ nhóm khách hàng hàng cá nhân, gia đình, những người lần đầu mua xe hay lên đời xe cho đến các cá nhân doanh nghiệp mua ô tô kinh doanh dịch vụ đang hướng sự lựa chọn sang các dòng ô tô gầm cao.

VinFast VF 7 vượt mặt Ford Territory trong phân khúc xe crossover cỡ trung quý 1/2026:

Ô tô gầm cao đang là lựa chọn hàng đầu của người Việt khi mua ô tô mới

Lần đầu mua ô tô cho cả gia đình sử dụng, sau gần một tuần tranh đi xem xe một số mẫu mã và được các tư vấn bán hàng cung cấp thông tin, với tài chính khoảng 750 triệu đồng anh Lê Ngọc Thành, ngụ TP.HCM, cùng vợ đã quyết định xuống tiền cho chiếc Hyundai Creta bản đặc biệt. Lý giải về quyết định này, anh Thành cho biết: "Thị trường ô tô Việt Nam hiện rất đa dạng với nhiều lựa chọn, tuy nhiên ngay từ đầu tôi chỉ nhắm đến các mẫu mã xe gầm cao như SUV, crossover. Bởi, so với xe hatchback hay sedan hay truyền thống, các mẫu xe gầm cao như Hyundai Creta hiện hành sở hữu thiết kế thời trang hiện đại, công nghệ, tính năng thậm chí còn nhỉnh hơn và đặc biệt cho tầm nhìn rộng, vận hành linh hoạt hơn".

Nhiều khách mua ô tô cá nhân hay kinh doanh dịch vụ đang hướng sự lựa chọn sang các dòng xe gầm cao

Thực tế cho thấy, không chỉ gia đình anh Thành mà nhiều khách hàng lần đầu mua ô tô cũng đang ưu tiên chọn các mẫu mã ô tô gầm cao nhiều hơn. "Đa phần khách mua ô tô lần đầu hiện nay là các bạn trẻ, mới lập gia đình… họ cần một chiếc ô tô vừa đủ để sử dụng đi lại làm việc hay đưa đón con hàng ngày và thỉnh thoảng về quê hay đi du lịch. Vì vậy, đòi hỏi sự đa dụng, linh hoạt và khoang nội thất hành lý rộng. Ở khía cạnh này, các mẫu ô tô gầm cao đang đáp ứng tốt hơn so với các dòng xe sedan", anh L.H.M, nhân viên bán hàng của một đại lý Mitsubishi tại TP.HCM chia sẻ.

Không chỉ nhóm khách trẻ lần đầu mua xe, ngay cả những người đã từng sử dụng ô tô, muốn đổi xe mới cũng có xu hướng chọn ô tô gầm cao như SUV hay crossover nhiều hơn. Theo một số nhân viên tư vấn bán hàng của các đại lý ô tô, đây là nhóm khách hàng đã có kinh nghiệm sử dụng xe và ít nhiều nhận ra ưu nhược điểm của một kiểu dáng, dòng xe. Chính vì vậy, khi đổi hay lên đời xe mới họ thường thích các dòng xe gầm cao, không gian rộng rãi và vận hành mạnh mẽ hơn để có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng cho cả gia đình hay công việc kinh doanh.

Ngay cả những người đã từng sử dụng ô tô, muốn đổi xe mới cũng có xu hướng chọn ô tô gầm cao như SUV hay crossover nhiều hơn

Nhượng lại chiếc Mazda3 đời 2021 sau hơn 5 năm sử dụng, để lên đời xe với chiếc Ford Everest anh Nguyễn Văn Kỳ, ngụ ở một chung cư tại phường Cát Lái, TP.HCM cho biết: "Cảm giác sử dụng xe gầm cao, không gian rộng rãi vẫn thoải mái, tiện nghi hơn. Gia đình tôi chỉ 4 người nhưng khi mua xe mới tôi vẫn chọn xe 7 chỗ như Ford Everest. Bởi càng ngày các con càng lớn, cần không gian rộng thoáng hơn và khoang chứa đồ lớn hơn. Bên cạnh đó, cầm lái những chiếc SUV gầm cao cũng thấy thoải mái, an toàn hơn".

Đáng chú ý, không chỉ nhóm khách hàng mua ô tô cá nhân, gia đình… nhiều cá nhân, doanh nghiệp mua ô tô chạy dịch vụ taxi, vận chuyển hành khách cũng đang lần lượt đổi sang các dòng ô tô gầm cao. Bởi so với sẽ cỡ nhỏ hay sedan, các dòng SUV đô thị, crossover hạng B như Toyota Yaris Cross… hiện tại cũng không hề kém cạnh về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt, ô tô điện gầm cao vốn tiết kiệm chi phí sử dụng, hiệu quả kinh tế cao cũng đang được nhiều doanh nghiệp kinh doanh taxi lựa chọn để thay thế sedan máy xăng.

Doanh số xe SUV, crossover đang tăng trưởng nhanh

Sức mua ô tô hồi phục cùng với xu hướng người tiêu dùng ngày càng chuộng ô tô gầm cao, tạo động lực thúc đẩy doanh số dòng xe SUV, crossover 5 - 7 chỗ tăng trưởng mạnh trong thời gian gần đây.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong quý 1/2026 tổng lượng tiêu thụ ô tô thuộc dòng xe SUV, crossover của các thành viên VAMA đạt hơn 30.200 xe. Trong đó, xe SUV chiếm tới 21.023 xe, crossover chiếm 9.191 xe. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số dòng xe SUV, crossover trong quý 1/2026 tăng hơn 10.300 xe.

Con số này chưa bao gồm lượng xe SUV, crossover của Hyundai và VinFast bán ra thị trường, tuy nhiên đây là quý 1 có mức doanh số cao nhất của dòng SUV, crossover trong khoảng 5 năm trở lại đây. Điều này cho thấy, dòng xe này đang có tốc độ tăng trưởng doanh số khá nhanh, phản ánh đúng xu hướng lựa chọn ô tô của người Việt trong những năm gần đây.

Doanh số xe SUV, crossover đang có tốc độ tăng trưởng khá nhanh, phản ánh đúng xu hướng lựa chọn ô tô của người Việt trong những năm gần đây

Theo giới kinh doanh ô tô, với những gì diễn ra trên thị trường những năm gần đây cùng sự điều chỉnh về chiến lược sản phẩm của các hãng xe, doanh số ô tô gầm cao thuộc các dòng xe SUV, crossover sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

