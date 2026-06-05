Sức mua hạ nhiệt, hàng loạt mẫu ô tô tại Việt Nam rầm rộ giảm giá bán

Sau khi bất ngờ chững lại trong tháng 4.2026, thị trường ô tô Việt Nam đang cho thấy dấu hiệu "lao dốc" khi kết quả kinh doanh của một số nhà sản xuất, phân phối vẫn chưa cho thấy tín hiệu khởi sắc. Mới đây, Toyota Việt Nam (TMV) cho biết, doanh số bán xe Toyota trong tháng 5.2026 tiếp tục sụt giảm về mức 5.653 xe bán ra, thấp hơn 725 xe so với tháng trước đó. Không khí kinh doanh tại nhiều đại lý của các hãng xe khác như Ford, Honda, Mazda… vẫn khá ảm đạm, vắng khách. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà sản xuất, kinh doanh ô tô tiếp tục nỗ lực kích cầu bằng cách gia tăng các chương trình ưu đãi, giảm giá xe nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Thị trường ô tô Việt Nam đang cho thấy dấu hiệu "lao dốc" khi kết quả kinh doanh của một số nhà sản xuất, phân phối vẫn khá ảm đạm Ảnh: Bá Hùng

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ngay những ngày đầu tháng 6.2026, hàng loạt nhà sản xuất, phân phối ô tô lần lượt công bố những chương trình ưu đãi, giảm giá theo hướng mở rộng ra nhiều mẫu mã cũng như giảm giá sâu hơn những tháng trước đây.

Như thường lệ, các hãng xe Nhật Bản như Honda, Toyota, Subaru, Mitsubishi hay Suzuki… tiếp tục tiên trong trong cuộc đua giảm giá xe hàng tháng. Honda Việt Nam (HVN) tiếp tục giảm giá theo hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ với các phiên bản, mẫu mã như Honda BR-V L, BR-V G, Honda HR-V L, HR-V L. Đáng chú ý, hãng xe Nhật Bản tăng ưu đãi cho các phiên bản của mẫu Honda City từ mức 50% lên 100% lệ phí trước bạ trong tháng 6.2026.

Hãng xe Nhật Bản tăng ưu đãi cho các phiên bản của mẫu Honda City từ mức 50% lên 100% lệ phí trước bạ trong tháng 6.2026 Ảnh: Bá Hùng

Cụ thể, với mức ưu đãi 100% lệ phí trước bạ áp dụng trong tháng 6.2026, khách hàng mua Honda City G (giá niêm yết 499 triệu đồng) được giảm gần 50 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về mức 449 triệu đồng. Bản City L (giá niêm yết 539 triệu đồng) giảm 53,9 triệu đồng về mức 485 triệu đồng. Trong khi khách mua bản City RS (giá niêm yết 569 triệu đồng) giảm 56,9 triệu đồng, chỉ còn 512 triệu đồng.

Toyota vẫn duy trì mức giảm giá cho nhiều mẫu xe tương tự như những tháng trước. Trong đó, Toyota Vios với 3 phiên bản có mức giảm 23 - 27 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ. Hình thức tương tự cũng được áp dụng với Yaris Cross, giúp giá bán hai phiên bản của mẫu xe này giảm 33 - 37 triệu đồng. Hai mẫu MPV 7 chỗ, gồm Veloz Cross giảm 73 - 75 triệu đồng; Avanza Premio giảm 65 - 70 triệu đồng.

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Mitsubishi Motor Việt Nam (MMV) cũng triển khai ưu đãi theo hình thức tặng phiếu nhiên liệu kèm quà tặng phụ kiện cho hàng loạt mẫu mã. Cụ thể, 3 phiên bản của Xforce có mức ưu đãi 45 - 55 triệu đồng; Mitsubishi Destinator được áp dụng gói ưu đãi trị giá từ 50 - 60 triệu đồng. Trong khi các phiên bản Mitsubishi Xpander nhập khẩu có mức ưu đãi 67 - 80 triệu đồng; ba phiên bản của dòng bán tải Triton được hãng giảm giá 46 - 56 triệu đồng thông qua hình thức tặng phiếu nhiên liệu. Trong khi đó, mẫu xe giá rẻ nhất của hãng - Mitsubishi Attrage (giá niêm yết 380 - 490 triệu đồng) được áp dụng ưu đãi với mức giảm 43,5 - 46 triệu đồng.

3 phiên bản của Xforce có mức ưu đãi 45 - 55 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

Riêng Suzuki ngoài việc giảm giá các mẫu xe sản xuất năm 2026 cũng tiếp tục "đại hạ giá" nhằm xả hàng các xe đời 2025. Cụ thể, mẫu xe đô thị Fronx đời 2025 có mức giảm từ 45 - 80 triệu đồng, trong khi bản Fronx GLX Plus chỉ giảm 30 triệu đồng. XL7 Hybrid 2026 giảm 35 triệu đồng nhưng đời xe 2025 có mức giảm lên đến 55 triệu đồng. Riêng Suzuki Jimny được áp dụng mức giảm giá 120 triệu đồng nhưng áp dụng với các xe đời 2024.

Tương tự trường hợp của Suzuki Jimny, nhà phân phối của Subaru tại Việt Nam cũng đang nỗ lực "xả hàng" cho lô xe Forester 2024 còn tồn kho tại nhiều đại lý. Đơn vị này áp dụng mức giảm giá từ 260 - 380 triệu đồng với hai phiên bản Forester 2.0 iL EyeSight, Forester 2.0 iS EyeSight, đưa giá bán thực tế về mức 839 - 889 triệu đồng. Subaru Crosstrek cũng được giảm từ 218 - 258 triệu đồng chủ yếu với các phiên bản sản xuất năm 2024 - 2025.

Mức giảm giá từ 260 - 380 triệu đồng được Subaru Việt Nam áp dụng với Forester 2.0 iL EyeSight, Forester 2.0 iS EyeSight, đưa giá bán thực tế về 839 - 889 triệu đồng Ảnh: Bá Hùng

Không thua kém các hãng xe Nhật Bản, hai thương hiệu ô tô Hàn Quốc gồm KIA, Hyundai đang kinh doanh tại Việt Nam cũng khá mạnh tay trong cuộc đua giảm giá. Hầu hết các mẫu mã xe KIA đều được áp dụng mức giảm giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Nếu KIA Morning chỉ giảm 3 triệu đồng, Soluto giảm 26 triệu đồng, KIA K5 giảm 10 triệu đồng… thì các mẫu xe gầm cao của thương hiệu này có mức giảm khá sâu. Cụ thể, KIA Sonet giảm 14 - 25 triệu đồng, Seltos giảm 10 - 31 triệu đồng, Carens giảm 10 - 20 triệu đồng… trong khi KIA Sportage giảm 30 – 50 triệu đồng, KIA Carnival giảm 60 - 70 triệu đồng.

Các mẫu xe Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) lắp ráp, phân phối cũng ồ ạt giảm giá từ vài chục đến hơn 200 triệu đồng. Trong đó, riêng mẫu xe cỡ nhỏ Hyundai Grand i10 giảm 50 triệu đồng, Hyundai Accent giảm đến 79 triệu đồng, Tucson giảm 68 triệu đồng, trong khi mẫu Hyundai Creta được tăng ưu đãi từ 60 triệu đồng lên 65 triệu đồng áp dụng trong tháng 6.2026. Hyundai Stargazer giảm 107 triệu với các xe đời cũ sản xuất năm 2024 - 2025. Trong khi Hyundai Santa Fe vẫn đang giảm giá tới 220 triệu đồng.

Hyundai Creta được tăng ưu đãi từ 60 triệu đồng lên 65 triệu đồng áp dụng trong tháng 6.2026 Ảnh: Bá Hùng

Có thể thấy, cuộc đua ưu đãi, giảm giá xe giữa các nhà sản xuất phân phối ô tô tại Việt Nam đang diễn ra rầm rộ hơn. Điều này, góp phần kéo mặt bằng giá bán của nhiều phân khúc ô tô giảm sâu, đồng thời cũng phản ánh thực tế thị trường ô tô Việt Nam đang ngày càng cạnh tranh và vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn khi những nỗ lực kích cầu vẫn chưa đủ để vực dậy sức mua.