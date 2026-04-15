Sức mua ô tô hồi phục, người Việt ngày càng ưa chuộng xe điện, hybrid

Sau bước chạy đà không mấy khả quan, sức mua ô tô bất ngờ tăng tốc trong tháng 3.2026, tạo động lực giúp thị trường ô tô khép lại quý 1/2026 với kết quả bán hàng khá tích cực. Chính sách ưu đãi từ các nhà sản xuất, phân phối cùng biến động nhanh chóng của giá xăng dầu từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán càng góp phần thúc đẩy xu hướng chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu sang ô tô điện, xe hybrid diễn ra mạnh mẽ hơn.

5 điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam năm 2025

Trong bối cảnh cuộc đua giảm giá ô tô diễn ra rầm rộ giữa các nhà sản xuất, phân phối… nhu cầu mua sắm, lên đời ô tô mới của người Việt vẫn gia tăng bất chấp tác động từ cuộc xung đột Trung Đông khiến giá xăng, dầu liên tục biến động.

Tháng 1.2026 Tháng 2.2026 Tháng 3.2026 VAMA 36875 19278 38704 VinFast 16172 9903 27609 Hyundai (HTV) 5872 3080 4546

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 3.2025, doanh số bán ô tô các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 38.704 xe ô tô các loại, tăng 19.426 xe tương đương khoảng 101% so với tháng 2.2025. Kết quả này đã chấm dứt bước sụt giảm doanh số vốn đã diễn ra liên tiếp trong hai tháng vừa qua, đồng thời nâng lượng xe bán ra trong quý 1/2026 lên 94.857 chiếc.

Trong đó, ô tô nhập khẩu nguyên chiếc của các thành viên VAMA đang cho thấy xu hướng tăng trưởng nhanh hơn so với xe lắp ráp trong nước. Cụ thể, tổng lượng ô tô nhập khẩu các thành viên VAMA đã bán ra trong quý 1/2026 đạt gần 52.000 xe, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xe lắp ráp trong nước chỉ đạt gần 43.000 xe, tăng 22%.

Nếu tính cả doanh số bán ô tô Hyundai do Liên doanh Hyundai Thành Công (HTV) lắp ráp, phân phối tại Việt Nam (đạt 4.546 xe) và ô tô điện VinFast (đạt 27.609 xe), trong tháng 3.2025, người Việt đã mua sắm tổng cộng 70.859 xe ô tô mới các loại, tăng hơn 45% so với tháng 2.2026. Cộng dồn ba tháng của quý 1/2026, tổng lượng ô tô mới của VAMA, VinFast, Hyundai bán ra thị trường đạt 162.039 xe, tăng gần 44.000 xe tương đương khoảng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh: B.H

Như vậy, có thể thấy kết quả tích cực của thị trường ô tô đạt được trong quý 1/2026 chủ yếu đến từ nhu cầu mua sắm ô tô của người dân gia tăng trong tháng 1.2026 - thời điểm trước Tết Nguyên đán 2026 và trong tháng 3.2026. Thị trường chững lại trong tháng 2.2026 nhưng không quá khó hiểu bởi đây là thời điểm hoạt động bán hàng bị gián đoạn do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Lý giải về bước tăng trưởng của thị trường ô tô Việt Nam trong quý 1/2026, anh N.Q.T, trưởng bộ phận bán hàng một đại lý Ford tại TP.HCM cho biết: "Sự đa dạng của thị trường ô tô với hàng loạt mẫu mã mới kết hợp với chương trình ưu đãi, giảm giá từ các nhà sản xuất, phân phối đã góp phần thúc đẩy nhu cầu mua sắm, sở hữu ô tô của người dân. Bên cạnh đó, sự linh hoạt trong việc áp dụng các gói cho vay mua xe từ các tổ chức tài chính, nhà sản xuất, phân phối cũng góp phần vực dậy sức mua".

Ô tô điện, xe hybrid ngày càng hút khách

Không chỉ sức mua hồi phục, thị trường ô tô Việt Nam trong quý 1/2026 cũng cho thấy sự thay đổi ngày càng rỏ rệt về xu hướng lựa chọn ô tô của người Việt. Ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu vẫn chiếm phần lớn nhưng xu hướng khách hàng mua ô tô mới chuyển sang dùng ô tô điện, xe hybrid đang diễn ra đầy mạnh mẽ.

Ảnh: B.H

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ các báo cáo bán hàng cho thấy, trong tổng số gàn 71.000 ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam trong quý 1/2026 có gần 54.000 ô tô điện. Trong đó, VinFast chiếm tới 53.684 xe, tương đương hơn 33,2% thị phần toàn thị trường ô tô Việt Nam. Hãng xe điện Việt Nam còn cho thấy sự áp đảo khi luôn có từ 4 - 7 mẫu xe góp mặt trong top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam hàng tháng. Sự đa dạng về mẫu mã cung như linh hoạt trong chính sách bán hàng ưu đãi và đặc biệt miễn phí sach pin… là những yếu tố giúp ô tô điện VinFast tạo sức hút với khách hàng.

Không chỉ ô tô điện, ô tô hybrid cũng có sự tăng trưởng. Trong quý 1/2026 tổng doanh số bán ô tô hybrid của các thành viên VAMA đạt 5.125 xe, tăng 2.563 xe so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời chiếm gần 3,2% thị phần.

Theo giới kinh doanh ô tô, bên cạnh chi phí sử dụng, bảo dưỡng... tiết kiệm hơn so với xe động cơ đốt trong, việc giá xăng dầu liên tục biến động, leo thang do tác động từ tình hình chiến sự Trung Đông góp phần thúc đẩy người dân, đặc biệt những người mua xe chạy dịch vụ chuyển đổi.