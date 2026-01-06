Mua ô tô cũ: Khách hàng sẵn sàng mua giá cao, miễn sao uy tín

Thị trường ô tô cũ tại Việt Nam ngày càng được ví như miếng "bánh ngọt" nên nhiều đơn vị kinh doanh tư nhân đứng ra thu mua, buôn bán xe cũ. Điều này giúp người dùng có thêm sự lựa chọn về mẫu mã cũng như tầm giá khác nhau. Tuy nhiên, sự đa dạng này cũng tạo ra "ma trận" thông tin, nơi ranh giới giữa xe chất lượng và xe lỗi được tân trang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Nhiều showroom kinh doanh ô tô cũ có quy trình bài bản, chuyên nghiệp để nhập xe đầu vào chất lượng ẢNH: C.T

Nhiều showroom ô tô cũ đặt "chữ tín" lên đầu

Thực tế hiện nay, công nghệ tân trang, mông má xe cũ đã ngày càng tinh vi hơn. Những chiếc xe từng bị thủy kích, đâm đụng nghiêm trọng đều có thể được phù phép để trở nên bóng bẩy như mới. Đặc biệt, tình trạng tua đồng hồ công-tơ-mét (ODO) diễn ra phổ biến khiến người mua thiếu kinh nghiệm dễ dàng rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".

Trước thực trạng đó, nhiều showroom kinh doanh xe cũ chuyên nghiệp với quy trình bài bản đang dần định hình lại quy luật thị trường.

Khác với các điểm bán xe kiểu chụp giật, nhiều hệ thống kinh doanh ô tô cũ lớn hiện nay đang áp dụng tiêu chuẩn kiểm định đầu vào khắt khe, thường dao động từ 100 - 160 hạng mục tra kỹ thuật. Những đơn vị này không chạy theo số lượng mà tập trung vào chất lượng nguồn xe.

Nhiều đơn vị sẵn sàng từ chối những chiếc xe giá rẻ, có lịch sử không rõ ràng để bảo vệ uy tín thương hiệu. Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở chính sách hậu mãi, cam kết bằng văn bản về việc không đâm đụng, không ngập nước và sẵn sàng thu hồi xe, hoàn tiền nếu khách hàng phát hiện lỗi sai với cam kết.

Một số đơn vị bán xe cũ đặt uy tín thương hiệu lên hàng đầu ẢNH: C.T

Với các doanh nghiệp này, giá trị thương hiệu và niềm tin của khách hàng được đặt cao hơn lợi nhuận của mỗi đầu xe bán ra. Trong thời đại số hoá, khi mọi thông tin đều có thể lan tỏa tức thì trên mạng xã hội, một chiếc xe lỗi bán ra có thể phá hủy uy tín mà thương hiệu đã dày công xây dựng nhiều năm.

Khách hàng sẵn sàng chi tiền, miễn sao xe chất lượng

Về phía người tiêu dùng, thay vì ưu tiên mức giá thấp nhất, nhiều người sẵn sàng chi thêm tiền để đổi lấy sự cam kết cho chính quyết định của mình. Điển hình như anh Đặng Minh H. (ngụ phường Hạnh Thông, TP.HCM), vừa mua chiếc Mitsubishi Xpander cũ tại một showroom xe cũ có tiếng với mức giá cao hơn mặt bằng chung của thị trường.

Chia sẻ về quyết định này, anh H. cho biết bản thân chấp nhận mức giá cao hơn để đổi lại sự an tâm. Theo anh, nếu xe phát sinh trục trặc hoặc có lỗi tiềm ẩn, đơn vị bán hàng sẽ có trách nhiệm đứng ra giải quyết và đền bù thỏa đáng, thay vì để người mua phải tự gánh chịu mọi rủi ro.

Nhiều khách hàng chọn chi thêm tiền để đổi lấy sự yên tâm, cam kết khi mua ô tô cũ ẢNH: C.T

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Đặng Đ. (ngụ phường Gò Vấp, TP.HCM), đang có ý định mua một chiếc xe 7 chỗ cho gia đình, nhận định: "Xe có vấn đề thì người ta mới bán rẻ, còn xe chất lượng thực sự không bao giờ có giá thấp". Khi mua ô tô cũ, anh Đ. ưu tiên chọn những showroom có cam kết đầy đủ, chính sách rõ ràng.

"Thà giá cao hơn chút mà đêm về có thể ngủ ngon, không phải lo lắng mua nhầm xe tai nạn là mãn nguyện rồi", anh Đ. nói thêm.

Sự cởi mở tư duy, quan điểm mua bán của những khách hàng hiện đại phần nào giúp thị trường ô tô cũ trở nên minh bạch, chuẩn chỉnh hơn. Nhiều người hiện đã nhận thức rõ về việc mua chiếc xe rẻ hơn có thể tốn kém nhiều chi phí sửa chữa, tiềm ẩn rủi ro không đáng có. Do đó, chọn mua xe tại các đơn vị uy tín không chỉ là mua một phương tiện đi lại, mà còn là mua trách nhiệm của người bán đối với xe.

Nhìn chung, trong một thị trường còn nhiều mảng tối, uy tín chính là "vũ khí" sắc bén nhất của các đơn vị kinh doanh chân chính. Với người tiêu dùng, lời khuyên tốt nhất vẫn là nên tìm đến các điểm bán hàng tin cậy, có quy trình kiểm định đầu vào nghiêm ngặt và cam kết rõ ràng bằng văn bản thay vì tin vào những lời hứa suông.