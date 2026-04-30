Cuộc đua giảm giá ô tô Trung Quốc vẫn chưa 'hạ nhiệt'

Ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đã dành hai năm chờ đợi cuộc chiến giá cả tự lắng xuống. Tuy nhiên, điều đó dường như đã không xảy ra, khi các nhà sản xuất, phân phối ô tô vẫn không hề có dấu hiệu nhượng bộ. Đối mặt với doanh số sụt giảm, giá ô tô Trung Quốc thuộc các thương hiệu như BYD vẫn giảm mạnh, để cạnh tranh với Geely, Chery.

Đã gần một năm đã trôi qua kể từ khi các quan chức Chính phủ Trung Quốc ngồi lại với lãnh đạo của hơn 10 nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và gây áp lực buộc họ chấm dứt cuộc chiến giá cả trước khi nó có thể đẩy thị trường ô tô xuống đáy. Cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc thậm chí từng mượn cụm từ "khắc phục toàn diện tình trạng cạnh tranh lạc hậu" mà Thủ tướng Lý Cường từng sử dụng để chỉ hành vi ngày càng tự hủy hoại của ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc, nhằm kêu gọi các hãng ô tô điều chỉnh. Tuy nhiên, đến nay cuộc chiến giảm giá ô tô Trung Quốc vẫn chưa "hạ nhiệt".

Dữ liệu từ Bloomberg cho thấy, mức giảm giá trung bình trên các mẫu ô tô BYD đã lên đến 10% trong tháng 3.2026. Trong khi đó, Geely và Chery đang áp dụng mức giảm giá khoảng 15%, mặc dù mức giảm này nhìn chung khá ổn định trong mười hai tháng qua.

Tình trạng dư thừa năng lực sản xuất trong ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc khiến nguồn cung ô tô mới liên tục gia tăng được xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chiến giảm giá ô tô Trung Quốc.

Năm ngoái, khoảng 23 triệu ô tô mới đã được bán ra tại Trung Quốc, nhưng các nhà máy sản xuất ô tô của nước này xuất xưởng lên tới 55,5 triệu xe mỗi năm. Điều này đã thúc đẩy nhiều thương hiệu trong nước tăng cường xuất khẩu xe. Tháng trước, xuất khẩu ô tô điện từ Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi.

Một số nhà sản xuất ô tô như BYD đang buộc phải thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp nhanh hơn so với trước đây, sau khi phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý. Trước khi chính quyền địa phương can thiệp, các nhà sản xuất ô tô đã trì hoãn việc thanh toán hóa đơn trong nhiều tháng liền, cho phép họ đưa ra mức giảm giá sâu để thúc đẩy doanh số bán hàng.

Giờ đây, khi các hóa đơn phải được thanh toán nhanh hơn, làm tăng các khoản nợ trên bảng cân đối kế toán của các nhà sản xuất ô tô. Đối với BYD, điều này đã đẩy tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty lên 25%.

Ông François Roudier, Tổng thư ký Tổ chức Quốc tế các nhà sản xuất ô tô (OICA),cho biết: "Các đợt giảm giá ô tô mạnh tay từ các nhà sản xuất phân phối nghe qua có vẻ tốt cho khách hàng, nhưng thực tế không phải vậy. Các nhà sản xuất đang thua lỗ và chính điều đó có thể gây tổn hại cho toàn bộ hệ thống".



