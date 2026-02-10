Ô tô Trung Quốc lập kỷ lục, chiếm gần 35% thị phần toàn cầu năm 2025

Thế mạnh về xe năng lượng mới giúp ô tô Trung Quốc tiếp tục áp đảo thị trường ô tô thế giới năm 2025. Theo Hiệp hội ô tô hành khách Trung Quốc (CPCA), trong năm 2025, ô tô Trung Quốc chiếm 35,6% thị phần thế giới. Tổng doanh số bán ô tô toàn cầu đạt 96,47 triệu chiếc, trong đó Trung Quốc bán được 34,35 triệu xe, tăng 9% so với năm 2024.

Cụ thể, xét theo từng thị trường doanh số bán ô tô toàn cầu đã tăng 5% trong năm 2025. Trong đó, Mỹ chiếm 16,72 triệu chiếc (tăng 1%), Ấn Độ chiếm 5,58 triệu chiếc (tăng 7%), Nhật Bản chiếm 4,56 triệu chiếc (tăng 3%) và Đức chiếm 3,16 triệu chiếc (tăng 1%). Mặt khác, thị trường Nga đang trải qua sự suy giảm đáng kể, trong khi thị trường Mexico đang tăng trưởng chậm lại. Các thị trường ở Nam Mỹ, như Argentina lại đang tăng trưởng tốt.

Thế mạnh về ô tô năng lượng mới giúp ô tô Trung Quốc tiếp tục áp đảo thị trường ô tô thế giới năm 2025 Ảnh: Car News China

Trong nửa đầu năm 2025, ô tô Trung Quốc chiếm 36% tương đương 15,65 triệu xe trên thị trường ô tô toàn cầu, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 11, thị phần ô tô Trung Quốc tăng lên 40% và tăng 37% vào tháng 12.2025.

Nhìn lại giai đoạn từ năm 2016 - 2018, Trung Quốc chiếm khoảng 30% thị trường ô tô toàn cầu. Năm 2019, con số này giảm xuống còn 29%. Từ năm 2020 - 2021, thị phần ô tô Trung Quốc phục hồi ở mức 32%. Năm 2022, tăng lên 33,5%. Năm 2023, duy trì ở mức 33,8% và năm 2024, thị phần ô tô Trung Quốc tăng lên 34,2% trên toàn cầu.

Đáng chú ý, trong số 10 nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới năm 2025, có tới ba cái tên đến từ Trung Quốc cùng góp mặt, gồm: BYD xếp vị trí thứ 5, Geely xếp thứ 7 và Chery xếp thứ 10.

10 nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới năm 2025 Nguồn: Car News China

Hơn nữa, Trung Quốc đã xuất khẩu 8,32 triệu xe vào năm 2025, tăng 30% so với năm 2024, qua đó duy trì vị thế quốc gia xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới trong ba năm liên tiếp. Cụ thể, xuất khẩu ô tô năng lượng mới của Trung Quốc đạt 3,43 triệu chiếc, tăng 70%. Giá xuất khẩu trung bình giảm xuống còn 16.000 USD chủ yếu do thị phần xuất khẩu của Tesla giảm.

Mexico tiếp tục là thị trường nhập khẩu ô tô Trung Quốc nhiều nhất, trong khi lượng ô tô Trung Quốc nhập khẩu, tiêu thụ tại thị trường Trung Đông, Nam Mỹ cũng như châu Âu tiếp tục gia tăng.