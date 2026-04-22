Ô tô Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam, xe giá rẻ từ Indonesia chiếm ưu thế

Lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam tăng mạnh trong bối cảnh sức mua ô tô tìm lại nhịp tăng trưởng. Các chương trình ưu đãi, giảm giá bán của các nhà phân phối giúp ô tô nhập khẩu có được lợi thế cạnh tranh với xe lắp ráp trong nước. Trong đó ô tô Trung Quốc đang có xu hướng tăng mạnh.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Hải quan, trong tháng 3.2026, đã có tổng cộng 25.255 xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam. So với tháng liền trước đó, lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng gần 57%. Đây là tháng thứ ba liên tiếp trong năm 2026, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam tăng trưởng về số lượng, đồng thời cũng là tháng có lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đạt mức cao nhất trong những năm gần đây.

Số lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam Tháng 1.2026 15042 Tháng 2.2026 16216 Tháng 3.2026 25255

Cộng dồn các tháng thuộc quý 1/2026, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tại Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 56.012 xe ô tô các loại, tăng gần 21% so với cùng kỳ 2025. Trong đó, lượng ô tô nhập khẩu từ Indonesia chiếm tới 23.402 xe, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó vươn lên vị trí dẫn đầu và chiếm gần 50% tổng lượng ô tô mới nhập khẩu vào Việt Nam tháng ba tháng đầu năm 2026.

Ô tô nhập khẩu từ Indonesia vào Việt Nam chủ yếu là các dòng ô tô giá rẻ thuộc phân khúc MPV phổ thông 7 chỗ ngồi, Xe Crossover hạng B hay xe cỡ nhỏ hạng A… Trong đó, Mitsubishi Xforce, Xpander, Mitsubishi Destinator, Toyota Yaris Cross… là các mẫu ô tô nhập khẩu từ Indonesia thuộc hàng bán chạy nhất tại Việt Nam. Quý 1 vừa qua, riêng doanh số Mitsubishi Xforce, Xpander, Mitsubishi Destinator, Toyota Yaris Cross đã chiếm tới 13.570 xe.

Trong khi đó, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục cho thấy xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ và tiếp tục vượt Thái Lan. Tổng lượng ô tô Trung Quốc được các doanh nghiệp nhập khẩu vào Việt nam trong quý 1/2026 lên tới 17.168 xe, tăng 74,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đây cũng là quý ghi nhận lượng ô tô Trung Quốc vào Việt Nam đạt mức cao nhất trong những năm gần đây. Ngoài ô tô du lịch dưới 9 chỗ, ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam còn có ô tô tải, xe thương mại… Đây là các dòng xe chiếm tỷ trọng lớn khi phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và có lợi thế cạnh tranh về giá bán.

Trái ngược với ô tô Trung Quốc, xe nhập khẩu từ Thái Lan vào Việt Nam đang có xu hướng sụt giảm khi chỉ có tổng cộng 13.077 xe được nhập về trong quý 1 vừa qua, giảm 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, chiếm đa số là xe bán tải, SUV 7 chỗ…

Việc một số doanh nghiệp kinh doanh ô tô chuyển sang nhập khẩu xe từ Indonesia, Nhật Bản... là lý do khiến xe nhập khẩu từ Thái Lan sụt giảm. Nhiều mẫu mã như Subaru Forester, Suzuki Swift… trước đây từng nhập khẩu từ Thái Lan nay chuyển sang nhập từ Nhật Bản; đó là chưa kể đến một số dòng sedan như Honda Accord nhập từ Thái Lan đã tạm dừng phân phối tại Việt Nam từ cuối năm ngoái. Số lượng sụt giảm khiến Thái Lan chỉ xếp thứ ba trong số các quốc gia cung ứng ô tô nhiều nhất cho thị trường Việt Nam, sau Indonesia và Trung Quốc.

Đáng chú ý, trong tổng số ô tô nhập khẩu vào Việt Nam quý 1/2026 ô tô du lịch từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm khoảng 65%, tương ứng 36.388 xe; tuy nhiên theo Cục Hải quan, mức tăng trưởng về số lượng ô tô nhập khẩu chủ yếu đến từ ô tô tải, xe thương mại. Điều này phản ánh nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh doanh đang gia tăng và có dấu hiệu khởi sắc.