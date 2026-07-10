Xe Trung Quốc GAC GS3 Emzoom giá 639 triệu đồng, đủ sức 'đấu' xe Nhật - Hàn?

Phân khúc SUV đô thị (B-SUV) tại Việt Nam tiếp tục đón thêm một tân binh đến từ Trung Quốc, khi GAC Việt Nam chính thức trình làng mẫu GS3 Emzoom. Đây là mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng trẻ, yêu thích phong cách thể thao, công nghệ và trải nghiệm cầm lái.

Theo công bố, GAC GS3 Emzoom phân phối với duy nhất phiên bản Emzoom 1.5T Premium R, giá bán lẻ đề xuất 639 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia và sản xuất tại nhà máy Tan Chong Motor Assemblies theo tiêu chuẩn toàn cầu của GAC.

Mẫu B-SUV của GAC sở hữu thiết kế thể thao cùng nhiều trang bị công nghệ hiện đại ẢNH: CHÍ TÂM

Tại Việt Nam, việc gia nhập một trong những phân khúc sôi động nhất thị trường, GS3 Emzoom sẽ đối mặt với nhiều áp lực, khi phải cạnh tranh với hàng loạt cái tên đã quen thuộc với người dùng Việt như Hyundai Creta, KIA Seltos, Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross/Corolla Cross hay Honda HR-V… Tuy vậy, mẫu xe Trung Quốc cũng có những lợi thế nhất định về thiết kế, công nghệ và thông số vận hành.

Xét ở ngoại hình, GS3 Emzoom được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế Star Diamond Shadow, với các đường nét góc cạnh và nhiều chi tiết mang phong cách thể thao. Phần đầu xe sử dụng cụm đèn LED tạo hình Laser Eye kết hợp lưới tản nhiệt cỡ lớn. Một số trang bị đáng chú ý khác gồm tay nắm cửa ẩn chỉnh điện, cánh gió sau, cụm đèn hậu LED toàn phần và bộ mâm hợp kim kích thước 18 inch.

Điểm nhấn của mẫu xe Trung Quốc nằm ở khả năng vận hành. GS3 Emzoom trang bị động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5 lít phun xăng trực tiếp, kết hợp hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp. Theo thông số từ nhà sản xuất, khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong khoảng 8 giây. Mẫu SUV này cũng được tích hợp 4 chế độ lái gồm Eco, Comfort, Sport và Sport+, mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp vào khoảng 5,9 lít/100 km, hướng đến nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Trang bị phong phú được xem là một trong những lợi thế của GS3 Emzoom khi gia nhập thị trường ẢNH: CHÍ TÂM

Nếu chỉ xét trên thông số kỹ thuật, đây là một trong những mẫu xe có cấu hình vận hành vượt trội ở nhóm SUV đô thị dùng động cơ xăng hiện nay. Dù vậy, hiệu quả thực tế vẫn cần thêm thời gian kiểm chứng khi xe chính thức đến tay người dùng.

Bên trong khoang lái, GS3 Emzoom sở hữu nhiều trang bị vốn đang được khách hàng trẻ quan tâm. Xe sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 7 inch kết hợp màn hình giải trí cảm ứng 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Phone. Ngoài ra, mẫu xe này còn có sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh DTS 6 loa, điều hòa tự động tích hợp lọc không khí PM1.0, cửa gió hàng ghế sau và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

GAC cũng nhấn mạnh yếu tố không gian khi cho biết hàng ghế sau có thiết kế sàn phẳng hoàn toàn, giúp gia tăng khoảng để chân. Khi gập hàng ghế thứ hai, dung tích khoang hành lý có thể mở rộng lên tới 1.271 lít.

GS3 Emzoom sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu B-SUV Nhật, Hàn đang bán tại Việt Nam ẢNH: CHÍ TÂM

Một trong những điểm đáng chú ý khác của GS3 Emzoom là gói công nghệ an toàn. Cụ thể, mẫu B-SUV Trung Quốc trang bị hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2 với nhiều tính năng như ga tự động thích ứng, hỗ trợ di chuyển khi tắc đường, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn và hỗ trợ giữ làn đường… Bên cạnh đó, xe còn có camera 360 độ hiển thị 3D, hỗ trợ đỗ xe tự động hoàn toàn cùng 6 túi khí.

Ngoài trang bị, GAC Việt Nam cũng đưa ra chính sách hậu mãi tương đối mạnh tay nhằm tăng sức hút cho sản phẩm mới. Theo đó, khách mua xe sẽ được hưởng chế độ bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km, 7 năm miễn phí cứu hộ 24/7 và 7 năm miễn phí công bảo dưỡng định kỳ.

Các hãng xe Trung Quốc đang tiếp tục mở rộng hiện diện ở phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam ẢNH: CHÍ TÂM

Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, trong bối cảnh người tiêu dùng Việt ngày càng khó tính khi lựa chọn ô tô, trang bị phong phú hay thông số ấn tượng có thể là điểm cộng, nhưng vẫn chưa phải yếu tố quyết định. Với mức giá 639 triệu đồng, GS3 Emzoom không còn nằm ở vùng giá "dễ tiếp cận" như một số mẫu xe Trung Quốc khác đã phân phối, mà đã bước vào cuộc cạnh tranh trực diện với nhiều đối thủ Nhật, Hàn vốn sở hữu lợi thế về thương hiệu, hệ thống đại lý và giá trị bán lại.

Dẫu vậy, sự xuất hiện của GS3 Emzoom vẫn cho thấy tham vọng ngày càng lớn của các hãng xe Trung Quốc tại thị trường Việt Nam. Nếu có thể duy trì chất lượng sản phẩm, mở rộng hệ thống phân phối và từng bước tạo dựng niềm tin với khách hàng, mẫu SUV đô thị này hoàn toàn có cơ hội tìm được chỗ đứng riêng trong phân khúc B-SUV, vốn đang cạnh tranh rất quyết liệt.