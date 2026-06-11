Cận cảnh GAC GS3 sắp về Việt Nam, 'đấu' Toyota Yaris Cross

Cơn mưa lớn tại trường đua Sepang (Malaysia) sáng ngày 10.6 khiến mặt đường trơn hơn thường ngày. Trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, GAC GS3 Emzoom - mẫu SUV hạng B sắp gia nhập thị trường Việt Nam vẫn mang lại cảm giác chắc chắn khi cầm vô-lăng và phản ứng linh hoạt trong mỗi lần đạp chân ga nhờ khối động cơ tăng áp khá mạnh.

GAC GS3 gây chú ý từ cái nhìn đầu tiên với ngoại hình góc cạnh, nhiều đường nét cắt xẻ

ẢNH: CHÍ TÂM

Theo thông tin từ GAC Việt Nam, lô xe GAC GS3 Emzoom tay lái thuận đầu tiên sản xuất tại nhà máy Segambut (Malaysia) đã xuất xưởng và đang chuẩn bị đưa về Việt Nam. Điều này đồng nghĩa phân khúc SUV đô thị sắp có thêm một "tân binh", góp phần mở rộng lựa chọn cho khách hàng.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, đại diện GAC Việt Nam cho biết: "GS3 Emzoom dự kiến trình làng thị trường Việt Nam vào tháng 7 tới. Trong giai đoạn đầu, mẫu xe này chỉ được phân phối một phiên bản duy nhất, đồng thời cũng là phiên bản có nhiều trang bị nhất".

Kích thước tổng thể GS3 Emzoom lớn hàng đầu phân khúc SUV đô thị hiện nay

ẢNH: CHÍ TÂM

GAC GS3 Emzoom định vị ở phân khúc xe gầm cao cỡ B, cạnh tranh với nhiều mẫu xe đáng chú ý như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Honda HR-V… và một vài đối thủ "đồng hương" như Omoda C5 SH-S, Geely Coolray, MG ZS hay Lynk & Co 06. Dù vậy, mẫu xe này vẫn tạo được khác biệt nhờ phong cách thiết kế thể thao cùng nhiều đường nét góc cạnh.

Tổng thể thiết kế GAC GS3 gây ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn kết hợp cụm đèn LED thanh mảnh. Phần cản trước được tạo hình cầu kỳ với nhiều chi tiết cắt xẻ, mang đến diện mạo hiện đại và cá tính hơn so với phần lớn SUV hạng B đang có mặt trên thị trường.

Nhìn từ bên hông, mẫu xe này mang dáng dấp đặc trưng của một chiếc SUV đô thị nhỏ gọn, cá tính với phần mui xe vuốt nhẹ về phía sau; kết hợp cùng bộ mâm hợp kim 18 inch sơn đen, giúp ngoại hình trở nên phóng khoáng hơn. Trong khi đó, cụm đèn hậu LED được tạo hình nổi khối giúp mẫu xe này nhìn từ phía sau trông hiện đại, trẻ trung.

Nội thất GAC GS3 thiết kế hài hòa, cân đối và vẫn sử dụng nhiều nút bấm vật lý để dễ thao tác

ẢNH: CHÍ TÂM

Tương tự nhiều mẫu xe đến từ Trung Quốc, GAC GS3 Emzoom có thiết kế nội thất gọn gàng, tối giản phần lớn nút bấm vật lý. Xe sử dụng cụm màn hình đôi bao gồm màn hình trung tâm và bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng kích thước 10,25 inch, nghiêng về phía người lái. Xe sử dụng vô-lăng đáy phẳng, cần số điện tử tương tự trên một số mẫu xe điện.

Ngoài ra, mẫu xe này còn sử dụng nội thất bọc da kết hợp hai tông màu xanh - đen cùng một số tiện nghi như điều hòa tự động độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh hay cửa gió điều hòa cho hàng ghế phía sau. Dù vậy, không gian hàng ghế thứ hai trên mẫu xe này chưa thật sự rộng rãi ở khoảng để chân và khoảng sáng đầu nếu so với một số đối thủ Nhật Bản cùng phân khúc.

GAC GS3 Emzoom trang bị động cơ tăng áp 1.5 lít, công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 270 Nm ẢNH: CHÍ TÂM

Về vận hành, GAC GS3 Emzoom trang bị động cơ xăng tăng áp 1.5 lít, có công suất 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp. Đây là thông số khá ấn tượng với một chiếc SUV hạng B, mạnh hơn đáng kể so với nhiều đối thủ Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn dùng động cơ hút khí tự nhiên.

Ngoài ra, GAC GS3 dự kiến phân phối tại thị trường Việt Nam với phiên bản cao cấp nhất, trang bị nhiều tính năng trong gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm phía trước hay phanh khẩn cấp tự động.

Trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị hạng B tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh với sự góp mặt của nhiều mẫu xe Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, GAC GS3 Emzoom được kỳ vọng tạo dấu ấn nhờ thiết kế thể thao, động cơ mạnh mẽ cùng hàng loạt trang bị, tiện nghi hiện đại. Dù vậy, giá bán thực tế và chính sách hậu mãi vẫn sẽ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng cạnh tranh của mẫu xe này khi chính thức mở bán tại Việt Nam.