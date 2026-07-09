Xe cỡ nhỏ Hyundai Grand i10 đua giảm giá, bản thấp về sát mức 300 triệu

Thị trường ô tô Việt Nam bước sang tháng 7 vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt về cuộc đua giảm giá. Sau nhiều đợt ưu đãi mạnh ở các dòng SUV, crossover và sedan, làn sóng kích cầu nay tiếp tục lan sang cả phân khúc xe cỡ nhỏ hạng A - vốn được xem là nhóm xe có giá bán dễ tiếp cận nhất thị trường.

Trong đó, Hyundai Grand i10 là một trong những cái tên gây chú ý khi được áp dụng chương trình ưu đãi có tổng giá trị lên đến 50 triệu đồng. Dù phần lớn giá trị đến từ các chính sách hậu mãi, mức giảm trực tiếp cùng ưu đãi từ đại lý vẫn giúp giá bán thực tế của phiên bản tiêu chuẩn về sát mốc 300 triệu đồng.

Hyundai Grand i10 được nhiều đại lý áp dụng chương trình ưu đãi trong tháng 7.2026 ẢNH: B.H

Động thái này không chỉ giúp mẫu xe hạng A của Hyundai gia tăng sức cạnh tranh, mà còn phản ánh áp lực ngày càng lớn ở phân khúc ô tô giá rẻ, nơi người mua hiện có nhiều lựa chọn hơn trước khi xe điện ngày càng nhiều.

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Giá Hyundai Grand i10 giảm về sát mốc 300 triệu đồng

Theo chương trình bán hàng trong tháng 7, Hyundai Grand i10 được công bố có giá trị ưu đãi tối đa 50 triệu đồng. Tuy nhiên, con số này không hoàn toàn là mức giảm trực tiếp vào giá bán xe.

Thực tế, gói ưu đãi bao gồm nhiều quyền lợi khác nhau như giảm giá trực tiếp từ hãng và đại lý, gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km, cùng một số ưu đãi dành cho hội viên Hyundai. Trong đó, mức giảm trực tiếp vào giá bán thực tế tại nhiều đại lý dao động khoảng 10 - 18 triệu đồng, tùy phiên bản và khu vực. Một số đại lý còn áp dụng thêm chính sách riêng, đưa tổng giá trị ưu đãi lên gần 60 triệu đồng.

Sau ưu đãi, giá bán thực tế của Hyundai Grand i10 chỉ còn khởi điểm quanh mốc 300 triệu đồng ẢNH: NGUYỄN DUY

Nhờ đó, Hyundai Grand i10 bản hatchback 1.2 MT hiện được nhiều đại lý chào bán với giá thực tế chỉ khoảng 310 triệu đồng, trong khi các phiên bản còn lại cũng giảm tương ứng. So với mức niêm yết, đây là mức giá khá hấp dẫn, đặc biệt với nhóm khách hàng mua ô tô lần đầu hoặc có nhu cầu sử dụng xe chủ yếu trong đô thị.

Dù vậy, việc Grand i10 được đưa vào danh sách ưu đãi cũng phản ánh thực tế rằng ngay cả những mẫu xe vốn được xem là "dễ bán" ở phân khúc giá thấp cũng đang chịu áp lực ngày càng lớn.

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Xe hạng A đối mặt nhiều sức ép cạnh tranh

Trong nhiều năm, Hyundai Grand i10 cùng KIA Morning hay Toyota Wigo từng là nhóm xe dễ tiếp cận nhất với khách hàng mua ô tô lần đầu. Giá bán thấp, chi phí sử dụng hợp lý và kích thước nhỏ gọn giúp những mẫu xe cỡ nhỏ hạng A này có chỗ đứng riêng trên thị trường, nhất là ở các khu đô thị lớn.

Tuy nhiên, lợi thế này đang bị thu hẹp nhanh trong vài năm gần đây. Sự xuất hiện của loạt ô tô điện giá rẻ như VinFast VF 3, Wuling Mini EV, Wuling Bingo hay mới đây là VinFast VF 2 đã tạo thêm nhiều lựa chọn mới cho nhóm khách hàng vốn trước đây thường cân nhắc xe hạng A máy xăng.

Xe hạng A máy xăng ngày càng chịu áp lực cạnh tranh từ các mẫu ô tô điện giá phổ thông ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Áp lực này thể hiện rõ qua doanh số. Theo số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công, tổng lượng tiêu thụ nhóm xe hạng A máy xăng gồm Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo trong năm 2023 đạt 11.159 xe. Đến năm 2024 giảm còn 9.216 xe và chỉ còn 6.052 xe trong năm 2025. Sau 5 tháng đầu năm 2026, nhóm này thậm chí mới bán được 1.324 xe.

Không chỉ giảm về quy mô, phân khúc xe hạng A còn chịu sức ép khi xe điện ngày càng dễ tiếp cận hơn về giá bán, trong khi chi phí vận hành thấp và thiết kế mới lạ hơn. Với nhóm khách hàng trẻ, gia đình nhỏ hoặc người mua xe chủ yếu để đi lại trong đô thị, các mẫu xe điện cỡ nhỏ đang dần trở thành lựa chọn đáng cân nhắc thay vì chỉ xoay quanh Grand i10, Morning hay Wigo như trước.

Bên cạnh xe điện, Grand i10 còn chịu áp lực từ các mẫu sedan hạng B và SUV đô thị thường xuyên được ưu đãi, khiến khoảng cách giá giữa các phân khúc bị thu hẹp. Trong bối cảnh đó, việc Hyundai Grand i10 tham gia cuộc đua giảm giá không đơn thuần là động thái kích cầu ngắn hạn, mà còn cho thấy xe hạng A máy xăng đang phải phòng thủ trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.