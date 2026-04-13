5 sai lầm chủ xe chưa nghĩ tới khi mua ô tô lần đầu

Thị trường ô tô Việt Nam những năm gần đây ghi nhận sự tăng trưởng rõ rệt. Bên cạnh nhóm người dùng "từng trải" và có nhiều kinh nghiệm, lượng khách hàng lần đầu mua ô tô tại đại lý cũng không ngừng gia tăng.

Đáng chú ý, có một thực tế là do chưa quá am hiểu về xe, nhu cầu sử dụng thực tế, cộng thêm tâm lý nôn nóng, chủ quan; không ít người mua xe lần đầu đã phải "ngậm bồ hòn" khi rước về chiếc xe không thực sự ưng ý. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến các chủ xe Việt ít nghĩ tới khi lần đầu mua ô tô.

Không hiểu rõ nhu cầu khi mua xe

Đây là sai lầm phổ biến và cũng là "gốc rễ" của nhiều quyết định thiếu chính xác khi lần đầu xuống tiền mua ô tô. Theo đó, không ít người bước vào đại lý xe nhưng chưa thực sự hiểu rõ bản thân mình cần một chiếc xe như thế nào, phục vụ nhu cầu gì?

Việc thiếu định hướng khiến người mua dễ bị tác động bởi lời tư vấn hoặc xu hướng thị trường, dẫn đến lựa chọn không phù hợp. Chẳng hạn, một mẫu SUV cỡ lớn có thể mang lại cảm giác sang trọng, bề thế; nhưng lại trở nên cồng kềnh, bất tiện khi di chuyển trong phố đông. Ngược lại, xe nhỏ gọn có thể tiết kiệm chi phí, nhưng không đáp ứng tốt nhu cầu đi xa hoặc chở nhiều người… Hệ quả là chiếc xe sau khi mua về không mang lại sự tiện dụng như kỳ vọng, thậm chí khiến chủ xe nhanh chóng muốn đổi sang lựa chọn khác.

Chỉ quan tâm giá bán, bỏ quên phí lăn bánh và sử dụng xe

Một sai lầm khác cũng khá phổ biến với những người mua ô tô lần đầu là chỉ quan tâm, tính toán số tiền đủ mua xe. Trên thực tế, giá niêm yết chỉ là một phần trong tổng chi phí để sở hữu ô tô. Bởi ngoài số tiền này, chủ xe còn phải trả thêm khoản phí lăn bánh (bao gồm thuế, phí đăng ký, bảo hiểm…). Đó là chưa kể, người dùng còn phải lo hàng loạt chi phí để vận hành như tiền nhiên liệu, bảo dưỡng, gửi xe, phí cầu đường… Với nhiều gia đình, tổng chi phí này có thể trở thành gánh nặng nếu không được tính toán ngay từ đầu.

Thực tế đã có không ít trường hợp, người dùng sau khi mua xe mới nhận ra áp lực tài chính gia tăng đáng kể, buộc phải cắt giảm nhu cầu khác hoặc thậm chí bán lại xe khi chưa sử dụng được bao lâu. Điều này cho thấy việc lập kế hoạch tài chính tổng thể quan trọng không kém việc chọn mẫu xe.

Không chịu lái thử trước khi "xuống tiền"

Trong thời đại thông tin, người mua dễ dàng tiếp cận hàng loạt bài đánh giá và video trải nghiệm ô tô. Tuy nhiên, những tham khảo gián tiếp này không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm thực tế. Không ít khách hàng lần đầu mua xe dễ dãi quyết định "xuống tiền" khi chưa trực tiếp cầm lái, chưa kiểm tra cảm giác vô-lăng, khả năng tăng tốc, độ êm ái hay tầm quan sát... Dù đây đều là những yếu tố mang tính cá nhân, mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau với cùng một mẫu xe.

Việc bỏ qua bước lái thử khiến nhiều người mua rơi vào tình huống "xe tốt nhưng không hợp", dẫn đến trải nghiệm sử dụng kém thoải mái trong thời gian dài. Trong khi đó, hầu hết các hãng xe hiện nay đều tạo điều kiện hết mức để khách hàng có thể lái thử trước khi mua.

Chạy theo kiểu dáng, trang bị mà quên tính thực dụng

Một chiếc xe có thiết kế bắt mắt, trang bị nhiều công nghệ hiện đại luôn dễ tạo ấn tượng mạnh với người mua. Tuy nhiên, nếu quá chú trọng vào những yếu tố này, người dùng có thể bỏ qua các tiêu chí quan trọng hơn như độ bền, sự phù hợp, khả năng vận hành hay mức tiêu hao nhiên liệu…

Thực tế cho thấy, không ít chủ xe sau khi sử dụng một thời gian mới nhận ra sự "dư thừa" trang bị, nhiều tính năng có trên xe rất ít khi được dùng đến. Trong khi những yếu tố thiết yếu khác như không gian, độ ổn định hay chi phí bảo dưỡng lại chưa đáp ứng kỳ vọng. Đặc biệt trong điều kiện giao thông, hạ tầng tại Việt Nam, một chiếc xe phù hợp cần cân bằng giữa công nghệ và tính thực dụng, thay vì chỉ chạy theo xu hướng.

Không tìm hiểu thị trường và so sánh trước khi mua

Sai lầm cuối cùng nhưng vẫn rất hay gặp là "lười" tìm hiểu, so sánh trước khi đưa ra quyết định mua xe. Theo đó, nhiều người dùng chỉ tham khảo một vài nguồn thông tin hoặc lựa chọn mua xe tại một đại lý. Việc không khảo giá, không so sánh các phiên bản, chương trình ưu đãi hay chính sách hậu mãi có thể khiến chủ xe chịu thiệt về chi phí hoặc bỏ lỡ lựa chọn phù hợp hơn.

Ngoài ra, việc không đọc kỹ hợp đồng, điều khoản bảo hành hay thời gian giao xe cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh thị trường ô tô ngày càng cạnh tranh và đa dạng như hiện nay.